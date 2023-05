Thị giá giảm 75% từ đỉnh, một doanh nghiệp vẫn muốn bán sạch gần 32 triệu cổ phiếu quỹ

Trong thông báo mới nhất, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán: CII) đã công bố Nghị quyết chấp thuận việc bán toàn bộ gần 32 triệu cổ phiếu quỹ.

Về hoạt động bán cổ phiếu quỹ, đầu năm 2022, CII đã từng đem hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ ra bán, tuy nhiên chỉ thành công bán được hơn 3,5 triệu đơn vị (giá bình quân khoảng 35.128 đồng/cp) lần 1 và 9 triệu đơn vị (giá bình quân khoảng 32.222 đồng/cp). Tới nay, công ty tiếp tục đăng ký bán sạch lượng cổ phiếu quỹ còn lại.

Theo BCTC tại thời điểm 31/3/2023, lượng cổ phiếu quỹ gần 32 triệu đơn vị được ghi nhận với giá trị 737 tỷ đồng, tương ứng khoảng 23.180 đồng/cp.

Trong khi đó, trên thị trường, cổ phiếu CII kết phiên 26/5 đạt 17.300 đồng/cp, thấp hơn 75% so với mức đỉnh 57.900 đồng/cp ghi nhận hồi tháng 1/2022. Tạm tính theo thị giá hiện tại, CII có thể thu về khoảng 550 tỷ đồng nếu giao dịch thành công 100% lượng cổ phiếu quỹ trên và lỗ khoảng 187 tỷ đồng.

Đáng chú ý, liên quan với cổ phiếu quỹ, trong ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức bất thành lần 1, ban lãnh đạo đã có một số chia sẻ với cổ đông. Cụ thể, với thắc mắc về việc không mua cổ phiếu quỹ, CII cho biết khi đầu tư, công ty sẽ nghiên cứu doanh nghiệp rất kỹ và không thể nào chạy theo giá cổ phiếu.

"Trong trường hợp thị trường đánh giá quá thấp tiềm năng cổ phiếu CII thì công ty mới thực hiện mua cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, với thị trường hiện nay thì có mua bao nhiêu cũng không thể cứu được".

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, CII đặt kế hoạch doanh thu 5.155 tỷ đồng và lãi ròng 469 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 36% so với năm ngoái. Riêng trong quý 1/2023, CII ghi nhận doanh thu đạt 748 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 35 tỷ đồng, giảm gần 95% so với thực hiện trong quý 1 năm trước.

Tới đây, CII sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cp). Như vậy với, hơn 252 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CII dự kiến sẽ chi hơn 378 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty có kế hoạch phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14%, tức cổ đông sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ nhận 14 cổ phiếu mới. Nếu hoàn thành đợt phát hành này, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên hơn 3.193 tỷ đồng.