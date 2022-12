Thị giá KDH tăng 57% trong gần một tháng, quỹ thành viên thuộc VinaCapital muốn bán sạch 10 triệu cổ phiếu vừa mua vào

VOF Investment Limited, quỹ thành viên thuộc VinaCapital vừa đăng ký bán toàn bộ 10 triệu cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Khang Điền với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 12/12/2022 đến 10/1/2023.



Đáng chú ý, 10 triệu cổ phiếu nói trên vừa được quỹ ngoại này mua vào trong khoảng thời gian từ 31/10 đến 8/11/2022 – giai đoạn KDH vẫn đang miệt mài dò đáy. Thời điểm đó, giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với giá trị ước tính vào khoảng 200 tỷ đồng.

Cổ phiếu KDH sau đó đã hồi phục mạnh từ đáy và hiện đang dừng ở mức 29.900 đồng/cổ phiếu, tăng 57% trong gần một tháng. Ước tính tại mức thị giá này, VOF có thể thu về gần 300 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn. Nếu giao dịch thành công, quỹ đầu tư này sẽ lãi khoảng trăm tỷ nhờ lướt sóng cổ phiếu KDH trong thời gian ngắn.

Chiều ngược lại, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý liên tục có động thái mua gom mạnh tay cổ phiếu KDH thời gian gần đây. Trong khoảng thời gian từ ngày 11-25/11, nhóm quỹ này đã mua ròng 29,2 triệu cổ phiếu KDH qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,99% lên hơn 9% và trở lại làm cổ đông lớn từ ngày 15/11.

Trong một động thái tương tự, bà Mai Trần Thanh Trang, Chủ tịch HĐQT Nhà Khang Điền cũng đã mua thành công 10 triệu cổ phiếu KDH để nâng sở hữu từ 1,44% lên 2,84% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 4-29/11.

Về kết quả kinh doanh, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu quý 3 đạt 802,7 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại tăng 8,9% so với cùng kỳ, đạt 344,8 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.678 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 970,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,7% và tăng 22,9% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Nhà Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu dự kiến 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm, công ty hoàn thành được 42% chỉ tiêu doanh thu và 69% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.