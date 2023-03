Thị giá trượt dốc 90% so với đỉnh, chị gái 'thầy A7' tiếp tục đăng ký bán cổ phiếu L14

Bà Nguyễn Thuý Ngư - chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Thành viên HĐQT CTCP Licogi 14 vừa thông báo giao dịch cổ phiếu L14. Cụ thể, bà Ngư đăng ký bán hơn 304 nghìn cổ phiếu L14 đang nắm giữ để giải quyết nhu cầu cá nhân.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 15/3-15/4. Nếu giao dịch này hoàn tất, bà Ngư sẽ giảm lượng cổ phiếu nắm giữ tại L14 xuống còn 525 nghìn cổ phiếu, tương đương 1,7% vốn.

Trước đó, vào hồi tháng 11 năm ngoái, bà Nguyễn Thúy Ngư cũng đã bán 705 nghìn cổ phiếu L14 để giảm lượng cổ phiếu nắm giữ tại L14 xuống mức như hiện tại.

Trên thị trường, cổ phiếu L14 từng được mệnh danh là “siêu cổ phiếu” với đà tăng phi mã lên mức đỉnh 440.000 đồng/cp vào hồi tháng 1/2022. Với đà tăng tốc ngoạn mục, L14 từng ẵm vị trí cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn chứng khoán.

Tuy nhiên sau nhịp tăng nóng, cổ phiếu L14 đã giảm sâu. Dù đã hồi mạnh so với đáy, song hiện tại cổ phiếu này cũng chỉ còn 42.000 đồng/cp (chốt phiên 14/3), tương đương “bốc hơi” đến 90% giá trị chỉ sau 1 năm.

Động thái bán cổ phiếu của người thân ông Nguyễn Mạnh Tuấn - người từng được không ít nhà đầu tư gọi với biệt danh “thầy A7” đặc biệt gây chú ý. Bởi lẽ vào thời điểm cuối năm 2021, khi con sóng cổ phiếu bất động sản nổi lên mạnh mẽ, "thầy A7” liên tục đăng tải những nội dung hô hào nhiều cổ phiếu bất động sản như L14, CEO, DIG...

Về kết quả kinh doanh quý 4, doanh thu thuần L14 đạt hơn 44 tỷ đồng – tương đương cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm so với cùng kỳ nên lãi gộp đạt hơn 20 tỷ đồng – tăng 43% so với cùng kỳ 2021. Đáng chú ý hoạt động tài chính ghi âm 24,6 tỷ đồng chi phí nên kết quả LNST của L14 đạt 34,6 tỷ đồng – cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2022, L14 đạt 173,5 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 33,5% so với cùng kỳ. Do chi phí tài chính tăng cao từ 515 triệu đồng lên hơn 45 tỷ đồng nên LNST chỉ còn gần 19 tỷ đồng – giảm 62% so với năm 2021. Đây cũng là mức lãi thấp nhất của L14 trong vòng 8 năm qua.