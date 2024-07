Thi hành kỷ luật Cách chức Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện

Kỷ luật Cách chức ông Trần Văn Tỉa

Ông Trần Văn Tỉa cũng bị cách chức Chủ tịch UBND xã Tân Thuận (giai đoạn 2014-2016). Lý do ông Tỉa bị kỷ luật là có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác, trong đó có việc quản lý nguồn thu cho người dân thuê đất công trên địa bàn.

Ông Trần Văn Tỉa cũng bị kỷ luật về mặt đảng tương ứng với hình thức về mặt chính quyền khi làm Phó Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thuận nhiệm kỳ 2010-2015; Phó Bí thư và Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thuận nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau, Ban Thường vụ Huyện uỷ Đầm Dơi yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi chỉ đạo cơ quan chuyên môn thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 3 khu đất công do các tổ chức giao lại trên địa bàn xã Tân Thuận, như: khu đất Trung tâm giống và dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản Cà Mau; khu đất Trường chính trị; khu đất do các ngành và UBND thị trấn Đầm Dơi. Ngoài ra, chỉ đạo thanh tra làm rõ nguồn tiền thu, chi do UBND xã Tân thuận cho các hộ dân thuê đất...