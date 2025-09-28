Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam Kiều Anh Khoa

28-09-2025 - 12:50 PM | Xã hội

Trước khi bị bắt, Kiều Anh Khoa từng có tiền án.

Ngày 27/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Tánh Linh đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Kiều Anh Khoa (SN 1989, trú tại Thôn 3, xã Tánh Linh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 4/7/2025.

Ngày 18/7/2025, bà Nguyễn Thị Mỹ Nương (trú tại Thôn 1, xã Tánh Linh) trình báo bị mất một chiếc xe máy cùng 5,3 triệu đồng tại lò gạch trên địa bàn xã. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra và xác định nghi phạm là Kiều Anh Khoa – người từng có nhiều tiền án về trộm cắpma túy.

Được sự vận động của cơ quan công an, tối cùng ngày, Khoa đã đến đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng khai đã dùng số tiền trộm được để tiêu xài và mua ma túy, còn chiếc xe máy được gửi tại xã Đức Linh. Công an xã Tánh Linh đã phối hợp với Công an xã Đức Linh đã thu hồi chiếc xe máy, trả lại cho bị hại.

z7055974945059f955007d36f8396f33c6f2e93f6a25311
Chân dung đối tượng Khoa. Ảnh: Báo Lâm Đồng

 

Đây không phải lần đầu tiên Kiều Anh Khoa vướng vòng lao lý. Trước đó, vào 22/8/2022, đối tượng bị Công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận cũ) bắt giữ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túytrộm cắp tài sản. Sau đó, Tòa án Nhân dân huyện Tánh Linh tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam. Khoa đã chấp hành án và ra tù ngày 22/11/2024.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý đối tượng Kiều Anh Khoa theo đúng quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi

Bão đổ bộ đêm nay với cường độ mạnh, hướng di chuyển bất lợi Nổi bật

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế

Hình ảnh ngập lụt mênh mông do bão số 10 Bualoi gây ra tại Huế Nổi bật

Vụ 'xây nhầm nhà' ở Hải Phòng: Cần truy trách nhiệm chính quyền địa phương

Vụ 'xây nhầm nhà' ở Hải Phòng: Cần truy trách nhiệm chính quyền địa phương

11:59 , 28/09/2025
Bắt Nguyễn Văn Thành và Ngô Thanh Tâm sinh năm 2003

Bắt Nguyễn Văn Thành và Ngô Thanh Tâm sinh năm 2003

11:51 , 28/09/2025
Dự báo thời tiết 28/9: Mưa xối xả trút xuống Bắc và Trung Bộ, nguy cơ ngập tứ bề

Dự báo thời tiết 28/9: Mưa xối xả trút xuống Bắc và Trung Bộ, nguy cơ ngập tứ bề

10:15 , 28/09/2025
NÓNG: Đang giải cứu 10 ngư dân trên tàu cá ở TP HCM gặp nạn trong bão số 10 Bualoi

NÓNG: Đang giải cứu 10 ngư dân trên tàu cá ở TP HCM gặp nạn trong bão số 10 Bualoi

10:08 , 28/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên