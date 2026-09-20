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Thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Hoài Thương SN 2004 liên quan đến số tiền 8 triệu đồng

| | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định, đây là số tiền do đối tượng bán chiếc xe chiếm đoạt của người khác.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Hoài Thương (sinh năm 2004, cư trú ấp Hòa Long, xã Giao Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra, làm rõ về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 7/2, Thương thấy K có xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Wave Alpha nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Sau đó, Thương đã hỏi mượn xe K đi công việc, đến 17 giờ cùng ngày thì Thương nói với K đã cầm xe với số tiền 5.000.000 đồng, nhưng thực tế chưa cầm.

Tiếp đó, Thương trao đổi với Nguyễn Thanh Trung (sinh năm 2002, cư trú ấp Long Thạnh, xã Giao Long) về việc có chiếc xe mô tô, muốn tìm người bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 17/3, Trung và Thương đã bán xe mô tô cho ông P.V.P (cư trú phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) với giá 8.000.000 đồng; Thương chia cho Trung 1.000.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, Phan Hoài Thương thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng Nguyễn Thanh Trung đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Theo Duy Anh

Phụ Nữ Mới

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