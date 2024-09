Thị hiếu người mua nhà có nhiều biến động trong năm 2024

Theo Báo cáo tâm lý người tiêu dùng BĐS 2 quý đầu năm và dự báo xu hướng nửa cuối năm 2024 của Batdongsan.com.vn, nhu cầu mua nhà vẫn luôn hiện hữu trong mọi giai đoạn của thị trường (58% người được hỏi). Trong đó, nhu cầu mua nhà hiện nay được dẫn dắt bởi nhóm khách hàng đã có gia đình với tỷ lệ 56% (đối với gia đình đã có con nhỏ), 73% (vợ chồng trẻ chưa có con).

Bên cạnh đó, 9% người được hỏi có nhu cầu thuê cũng cho hay, lý do chọn thuê nhà thay vì mua không phải do áp lực tài chính mà vì ưu tiên sự linh hoạt. Chị Mai (27 tuổi, Marketing Specialist, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ, "Mình chọn công việc không yêu cầu phải đến văn phòng mỗi ngày, nhưng bù lại để đạt hiệu quả công việc, mỗi năm mình có thể thay đổi chỗ ở từ 2-3 lần. Nếu chọn được một không gian sống mang lại nhiều cảm hứng trong công việc, đây cũng là cách để mình chiều chuộng bản thân". Anh Tình (32 tuổi, nhân viên ngân hàng, Thành phố Hồ Chí Minh) thì thay đổi chỗ ở nếu tìm thấy một không gian sống có nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu rèn luyện thể thao và bồi dưỡng thân – tâm – trí một cách thuận tiện, bởi vì công việc khá bận rộn nhưng anh vẫn luôn mong muốn có thể dành thời gian tối thiểu trong ngày cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe bản thân, tái tạo lại năng lượng sau một ngày dài. Chị Mai hay anh Tình là 2 ví dụ điển hình về việc có thể có những lý do khác nhau để chọn thuê nhà nhưng có thể thấy điểm chung nhu cầu về không gian sống.

Một thực tế dễ thấy, ngày nay nhu cầu làm việc tại gia đang dần tăng cao, nhất là bộ phận người trẻ do sự phát triển của mạng internet, thị trường có thêm nhiều công việc và hình thức làm việc từ xa (work from home) thay vì phải đến văn phòng. Theo đó, người mua nhà nói chung, người trẻ nói riêng càng đánh giá cao những dự án có sự đầu tư và quan tâm thỏa đáng đối với những tiện ích bổ trợ cho làm việc tại gia.

Top 3 yếu tố người mua quan tâm đối với một dự án căn hộ chung cư: Pháp lý; chất lượng xây dựng; dịch vụ và tiện ích. (theo Batdongsan.com.vn)

Ông Nguyễn Ngọc Tiển – Phó Tổng Giám Đốc Khối Kinh doanh & Tiếp thị của DXMD Vietnam cũng cho biết thêm: "Đối với tiện ích, người mua ngày càng có yêu cầu cao hơn và rõ ràng hơn khi tìm hiểu mua nhà. Những tiện ích như siêu thị, cửa hàng trở thành điều tất yếu phải có, nhưng càng cần có những tiện ích chăm sóc sức khỏe, hình thành không gian sống chuẩn wellness mới là điều đáng nhắc đến ở đây".

Lý giải điều này, ông Tiển chia sẻ nguyên nhân do sự phát triển của chất lượng sống từ chỗ cần một nơi để ở, sau đó cần có thêm những tiện ích cơ bản và nhiều hơn nữa. Trong đó, xu hướng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe được cư dân quan tâm hàng đầu. Cư dân mong muốn tìm kiếm không gian sống đáp ứng nhu cầu chăm sóc và rèn luyện sức khỏe một cách thuận tiện, an toàn nhất có thể.

Kết hợp những yếu tố về nhu cầu tìm kiếm không gian sống wellness hay một môi trường sống xanh mát, trong lành. Những địa phương sở hữu những đặc điểm thiên nhiên sẵn có hoặc được đầu tư cảnh quan một cách bài bản trở thành điểm đến đáng sống của người dân, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Với kế hoạch và giải pháp đồng bộ nhằm phát triển hành lang dọc sông Sài Gòn, tạo điểm nhấn như một biểu tượng cho sự "chuyển đổi xanh", Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hướng tới phát triển bền vững với đô thị xanh, giảm thiểu phát thải carbon và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với lợi thế về hạ tầng giao thông đang được đầu tư và xây dựng trong thời gian tới, cũng như đáp ứng được không gian sống "chuẩn wellness" hiện nay, Bắc Sài Gòn hiện đang là một trong số lựa chọn an cư đáng chú ý hiện tại với mức giá mềm hơn và đầu tư thỏa đáng, đơn cử như dự án A&T Sky Garden gần cầu Phú Long, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án đang ra mắt thị trường với mức giá chỉ từ 31,9 triệu đồng/m2, đang thu hút sự lựa chọn an cư cũng như đầu tư tại khu vực.



Dự án A&T Sky Garden nằm liền kề cầu Phú Long quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, được thiết kế xây dựng theo không gian sống wellness

