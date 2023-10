Thị phần tăng gấp 4 lần chỉ sau 1 năm, TikTok Shop đang "gặm nhấm bánh ngon" của Shopee và Lazada

Báo cáo do Metric công bố mới đây cho biết, tổng doanh thu (NMV) trên các sàn TMĐT trong Quý III/2023 đạt 63.000 tỷ đồng , tăng trưởng tới 54,4% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 22,66% so với quý liền trước. Đây là tốc độ tăng trưởng tích cực trong bối cảnh nền kinh tế nói chung và nhiều ngành nghề nói riêng gặp thách thức. Có tổng cộng 602 triệu đơn vị sản phẩm được giao thành công từ 443.000 gian hàng trong Quý III/2023.

Nguồn: Metric

Lũy kế 9 tháng đầu năm , doanh thu trên các nền tảng TMĐT tại Việt Nam đạt 163.000 tỷ đồng , với 1.576 triệu đơn vị sản phẩm được giao thành công. Doanh thu này hiện đã cao hơn 7% so với thành tích của cả năm 2022. Theo Metric, doanh thu TMĐT 9 tháng vừa qua có sự đóng góp đáng kể từ “em út” TikTok Shop với 25.000 tỷ đồng.

Trong Quý III/2023, dù vẫn tăng trưởng doanh thu và đạt mức 43.713 tỷ đồng nhưng thị phần của Shopee trong cả miếng bánh TMĐT đã giảm còn 69%, so với 72% của cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, thị phần doanh thu của Lazada cũng giảm từ 21% xuống còn 14%, đạt khoảng 8.768 tỷ đồng. Tiki giảm từ 3% xuống còn chỉ 1% thị phần.

Trong khi đó, TikTok Shop dù mới chỉ ra mắt từ đầu năm 2022, đã nhanh chóng nâng thị phần doanh thu từ 3% vào Quý III/2022 lên 16% sau một năm, ghi nhận doanh thu 10.122 tỷ đồng . Tổng doanh thu của TikTok Shop còn cách khá xa so với Shopee nhưng tiếp tục nối dài khoảng cách với Lazada, sau khi lần đầu tiên vượt “con cưng” của Alibaba vào Quý II/2023.

Thống kê về ngành hàng và thương hiệu, Apple là thương hiệu có doanh thu cao nhất trong Quý III vừa qua, đóng góp 31% vào tổng doanh thu toàn thị trường. Theo sau lần lượt là Samsung, Xiaomi, Ecovacs, Ensure, Sunhouse,…

Nguồn: Metric

Trong khi đó, ngành hàng làm đẹp vẫn giữ được mức độ tăng trưởng khá ổn định, đạt doanh số 8.690 tỷ đồng vào Quý III/2023, cao hơn 63% so với cùng kỳ năm 2022. Trong Top 10 nhãn hàng có doanh số cao nhất ngành, Cocoon là thương hiệu Việt Nam duy nhất góp mặt giữa hàng loạt nhãn hàng có tên tuổi trên thế giới như Vaseline, La Roche Posay, Maybeline,… Tương tự, ngành hàng Nhà cửa – Đời sống cũng tiếp tục là một trụ cột về doanh số với 8.095 tỷ đồng vào Quý III/2023, tăng trưởng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, theo Metric, Quý III/2023 tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh số lượng nhà bán ở mức 12%, tương đương hơn 49.500 gian hàng dừng hoạt động trên sàn. Nguyên do tới từ cả những yếu tố khách quan từ thị trường (nền kinh tế vẫn còn nhiều biến động, người tiêu dùng “thắt lưng buộc bụng”,...), nhiều điều chỉnh chính

sách từ sàn mua sắm trực tuyến, và đặc biệt là yếu tố chủ quan từ chính nhà bán (không có chiến lược kinh doanh hiệu quả, không tìm hiểu kỹ thị trường trước khi nhập hàng/sản xuất, chi phí chưa được kiểm soát chặt chẽ,...). 

Tiến tới quý IV/2023, dự báo với mức tăng trưởng trung bình 44%, cùng mức doanh thu sẽ đạt trên 79.240 tỷ đồng (chưa bao gồm Tiktok Shop). Nếu tính cả Tiktok Shop, doanh thu có thể cán mốc 90.000 tỷ đồng.