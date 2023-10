Thị phần xấp xỉ 1/5 sàn chứng khoán, Chứng khoán VPS thu gần nghìn tỷ từ môi giới trong quý 3

CTCP Chứng khoán VPS vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu hoạt động đạt 1.866 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do tự doanh kém hiệu quả.

Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm đến 65% so với cùng kỳ 2022 xuống còn 418 tỷ đồng. Lỗ từ FVTPL cũng giảm gần 61% xuống còn 482 tỷ đồng. Như vậy, VPS lỗ 64 tỷ đồng trong quý 3 từ việc đánh giá lại các khoản FVTPL trong khi con số này cùng kỳ năm ngoái là 53 tỷ đồng.

Thời điểm 30/9, các khoảng FVTPL của VPS có giá trị hợp lý 7.750 tỷ đồng, giảm hơn 1.800 tỷ đồng so với cuối quý 2 nhưng vẫn cao hơn 4.000 tỷ so với hồi đầu năm. Trong đó, cổ phiếu chiếm tỷ trọng nhỏ (chưa đến 50 tỷ đồng) và không biến động nhiều. Chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của công ty chứng khoán này là trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi.

Tính đến cuối quý 3, VPS đang nắm đến hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu, tăng 540 tỷ so với cuối quý 2 trước đó. Khoản mục này thời điểm đầu năm chỉ vỏn vẹn hơn 21 tỷ đồng. Chiều ngược lại, giá trị chứng chỉ tiền gửi của công ty chứng khoán này đã giảm mạnh từ mức gần 7.850 tỷ vào cuối quý 2 xuống còn 5.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, VPS vẫn còn hơn 1.500 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng nằm dưới dạng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM). Lãi từ khoản mục này trong quý 3/2023 đạt 31 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động cho vay của VPS cũng khởi sắc trong quý 3 vừa qua. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 406 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm 30/9, công ty chứng khoán này đang cho vay hơn 10.700 tỷ đồng trong đó dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức 10.300 tỷ, tương đương quý 2 trước đó nhưng cao hơn 4.100 tỷ so với hồi đầu năm.

Tuy nhiên, môi giới mới là hoạt động hiệu quả nhất của VPS khi mang về doanh thu lên đến 953 tỷ đồng trong quý 3, tăng 50% so với cùng kỳ và cao nhất trong nhóm các công ty chứng khoán. Trong quý 3, VPS tiếp tục dẫn đầu về thị phần môi giới trên cả 3 sàn chứng khoán, bỏ xa top phía sau. Riêng trên HoSE, thị phần của công ty chứng khoán này đã chiếm gần 1/5 toàn sàn.

Ước tính trung bình mỗi ngày trong quý 3, VPS thu hơn chục tỷ đồng từ hoạt động môi giới. Dù vậy, công ty chứng khoán này cũng phải gánh khoản chi phí lớn cho hoạt động môi giới lên đến gần 744 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, VPS lãi gộp hơn 200 tỷ từ hoạt động môi giới trong quý 3, biên lợi nhuận gộp tương ứng khoảng 22%.

Kết quả, VPS lãi trước thuế 332 tỷ đồng trong quý 3, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 266 tỷ đồng, gần như đi ngang so với quý 3/2022. Luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của công ty chứng khoán này đạt 590 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả đạt được, VPS mới thực hiện gần 74% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.