Thị trường bánh Trung thu 2026: Sức mua hạ nhiệt, khẩu vị đổi thay

Ảnh: Phạm Minh.

Sức mua hạ nhiệt so với mọi năm

Trên các tuyến phố, trung tâm thương mại, khu chung cư, những gian hàng trưng bày bán bánh trung thu vẫn rất thưa thớt người mua. Trên đường Thuỵ Khuê, mọi năm vốn ken dày các gian hàng bánh trung thu trên vỉa hè thì năm nay chỉ thấy lác đác vài gian hàng. Anh Tuấn Anh, nhân viên một gian hàng trên tuyến phố này cho biết, năm nay lượng người mua bánh giảm mạnh so với mọi năm. "Hy vọng mấy ngày cận Tết Trung thu mọi người mua nhiều hơn", anh Tuấn Anh nói.

Nhiều mẫu mã, cách đóng gói trang trí mới ra mắt mùa Trung thu năm 2026. Ảnh: Phạm Minh.

Qua quan sát của phóng viên Thời báo VTV, sự trầm lắng của thị trường bánh trung thu năm nay chủ yếu từ nhu cầu tiêu dùng chứ không do biến động giá cả bởi phần lớn giá bán các loại bánh đều tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với mọi năm.

Nhiều chủ cửa hàng cũng cho rằng, doanh thu năm nay chậm hơi một chút so với mọi năm, một phần là do thời tiết và nhiều người dân cũng có thói quen đến sát ngày mới mua. Ảnh: Phạm Minh.

Đơn cử như các sản phẩm bánh phổ thông có giá dao động 70.000-80.000 đồng/chiếc từ 130-150gram, nhỉnh hơn khoảng 5.000-7.000 đồng/chiếc tùy loại so với mùa trước. Một số sản phẩm mới cũng chỉ nhỉnh hơn khoảng 10.000 đồng/chiếc. Các dòng bánh cao cấp hơn, giá cũng chỉ khoảng 100.000 đồng/chiếc tùy loại và thương hiệu...

Dù giá tăng, sức mua qua kênh online chưa ghi nhận biến động rõ rệt, người tiêu dùng phần lớn vẫn đang ở giai đoạn tham khảo, so sánh giá trước khi quyết định mua.

Trước áp lực này, nhiều doanh nghiệp lớn chọn chiến lược tăng tốc sớm và mở rộng độ phủ. Kido đặt mục tiêu sản lượng năm nay tăng gấp đôi so với năm trước. Bên cạnh các điểm bán trực tiếp, nhiều thương hiệu bánh truyền thống song song đẩy mạnh bán hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop.

Trên các sàn TMĐT, bánh của thương hiệu Kinh Đô có giá khoảng 83.000 đồng/chiếc, các set dao động từ 100.000-500.000 đồng/set tự mix. Ảnh: Ngọc Hiền.

Nhiều thương hiệu truyền thống đầu tư livestream cùng các voucher ưu đãi để đẩy mạnh tiêu thụ. Ảnh: Ngọc Hiền.

Nhiều vị bánh mới lạ trên chợ mạng "chiếm sóng"

Một xu hướng mới đang định hình lại cách các doanh nghiệp tiếp cận thị trường là nhu cầu đặt gia công sản phẩm mang dấu ấn riêng, thay vì mua sẵn các hộp quà đại trà.

Khảo sát thực tế mùa vụ năm nay cho thấy nhu cầu này đến không chỉ từ doanh nghiệp, tập đoàn, chuỗi khách sạn, mà còn mở rộng sang nhóm khách hàng mới như KOL/KOC và các chuỗi cà phê,..

Một số thương hiệu cà phê, bánh kẹo,... đầu tư thiết kế riêng "Special limited-edition box" (Hộp phiên bản giới hạn đặc biệt) cho dịp Trung thu. Được biết, vì chỉ bán đúng đợt rằm tháng Tám nên các nhãn hàng sẽ chú trọng vào phần trang trí, đóng gói nên giá cũng nhỉnh hơn mặt bằng chung. Ngoài ra, các set sẽ đi kèm túi, chén trà,... phù hợp với nhu cầu biếu, tặng. Ảnh: Ngọc Hiền.

Trên kênh bán hàng trực tuyến, cuộc đua tìm kiếm hương vị mới cũng đang tạo ra một phân khúc giá cao bất ngờ. Các dòng bánh dẻo nhiều trứng, bánh dẻo kem trứng... có mức giá cao hơn đáng kể so với bánh phổ thông nhưng vẫn tạo được sức hút nhờ khả năng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong khi một chiếc bánh dẻo phổ thông có giá từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng, các sản phẩm sáu trứng, mochi,... ở một số cơ sở handmade có thể được chào bán ở mức 200.000-250.000 đồng, thậm chí cao hơn tùy trọng lượng và công thức. Đây được xem là biến số mới trong cạnh tranh, bên cạnh câu chuyện thương hiệu, giá bán và hộp quà biếu vốn quen thuộc các năm trước.

Theo chị Hà Thu, sống tại Hà Nội cho biết, 1-2 năm gần đây, gia đình chị có xu hướng muốn thưởng thức các vị bánh mới, được làm thủ công (handmade) nhiều hơn so với những hương vị truyền thống.

"Các loại bánh truyền thống tuy giữ được nét đặc trưng nhưng thường có độ ngọt khá cao, hương vị đã quá quen thuộc nên dễ gây ngán. Trong khi đó, bánh handmade hiện nay liên tục được cập nhật các loại nhân hiện đại như trà ô long, lava phô mai, tiramisu... đồng thời thợ làm bánh thường chủ động gia giảm lượng đường, hạn chế chất bảo quản để đáp ứng xu hướng ăn uống lành mạnh. Sự tươi mới, nguyên liệu phong phú cùng độ ngọt vừa phải không chỉ tốt hơn cho sức khỏe mà còn kích thích sự tò mò, háo hức của các thành viên trong gia đình", chị Thu chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều nhãn hàng đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc)... đặc biệt ở phân khúc quà tặng cao cấp tiếp tục xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Tại một số cửa hàng, các dòng bánh ngoại nhập, xuất hiện tại các cửa hàng thực phẩm nhập khẩu, cửa hàng quà tặng và trên sàn thương mại điện tử.

Thị trường bánh trung thu năm 2026 không còn là sự cạnh tranh thuần túy về giá cả hay thương hiệu lâu năm, mà đã có sự phân hóa và cạnh tranh mạnh mẽ hơn giữa sự sáng tạo hương vị handmade, xu hướng cá nhân hóa bao bì quà tặng và thị phần bánh ngoại nhập trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự thay đổi này đặt ra bài toán cạnh tranh không chỉ về giá mà còn về chất lượng và tính minh bạch. Thực tế cho thấy, tình trạng hàng trôi nổi, sản phẩm nhập khẩu không có nhãn phụ tiếng Việt, hay hàng giả gắn mác thương hiệu lớn vẫn len lỏi trên thị trường, buộc cơ quan quản lý phải lên kế hoạch tăng cường thanh tra, xử lý gian lận thương mại trong giai đoạn cao điểm.