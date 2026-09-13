Thị trường bánh trung thu 2026 trầm lắng

Các gian hàng bán bánh Trung thu trên đường Tố Hữu khá vắng khách. Ảnh: Hồng Quý

Sức mua giảm

Thời điểm này, tại hầu hết các tuyến phố, trung tâm thương mại, khu chung cư, những gian hàng trưng bày bán bánh trung thu vẫn rất thưa thớt người mua. Trên tuyến đường Tố Hữu - đoạn qua khu vực làng lụa Vạn Phúc mọi năm vốn ken dày các gian hàng bánh trung thu trên vỉa hè thì năm nay chỉ thấy lác đác vài gian hàng. Chị Bùi Thị Mai, nhân viên một gian hàng trên đường Tố Hữu cho biết, năm nay lượng người mua bánh giảm mạnh so với mọi năm. “Hy vọng mấy ngày giáp Tết Trung thu mọi người mua nhiều hơn”, chị Mai nói.

Qua quan sát, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhận thấy, sự trầm lắng của thị trường bánh trung thu năm nay chủ yếu từ nhu cầu tiêu dùng chứ không do biến động giá cả bởi phần lớn giá bán các loại bánh đều tương đương hoặc nhỉnh hơn một chút so với mọi năm.

Đơn cử như các sản phẩm bánh phổ thông có giá dao động 60-80 nghìn đồng/chiếc 150gram. Một số sản phẩm mới cũng chỉ nhỉnh hơn khoảng 10.000 đồng/chiếc. Các dòng bánh cao cấp hơn, giá cũng chỉ trên 100.000 đồng/chiếc tùy loại và thương hiệu...

Đại diện nhiều đại lý phân phối lớn thừa nhận, lượng đơn đặt hàng từ cả nhóm khách hàng doanh nghiệp lẫn khách hàng cá nhân đều sụt giảm đáng kể. Đặc biệt, phân khúc bánh hộp cao cấp phục vụ nhu cầu biếu tặng – vốn là phân khúc mang lại biên lợi nhuận lớn cho các hãng – năm nay cũng chứng kiến sự chững lại rõ rệt do các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện thắt chặt ngân sách chi tiêu.

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ thị trường bánh trung thu năm nay trầm lắng hơn mọi năm là do có sự phân hóa tiêu dùng rõ rệt: Dòng bánh lẻ có mức giá hợp lý, phục vụ nhu cầu thưởng thức thực tế của gia đình được quan tâm hơn...

Một gian hàng bán bánh Trung thu trên đường Tố Hữu đứng trơ trọi một mình. Ảnh: Hồng Quý

Hết tình trạng bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Đáng chú ý, việc mua sản phẩm bánh bình dân với mức giá vừa túi tiền đang trở thành xu hướng chính trên thị trường bánh trung thu năm nay. Các gian hàng bày bán bánh trung thu giá rẻ núp bóng “bánh truyền thống” với những tên gọi lạ gần như biến mất khỏi thị trường.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính khiến mặt hàng bánh trung thu giá siêu rẻ, nhập lậu năm nay giảm hẳn là nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường.

Khác với kiểm tra mang tính định kỳ, năm nay, các lực lượng chức năng tập trung kiểm soát chặt chẽ từ khâu sản xuất, lưu thông, phân phối bán lẻ trên cả kênh truyền thống và không gian mạng. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm bánh kẹo không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc bị phát hiện và xử phạt nghiêm khắc.

PGS.TS Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XIII khẳng định: An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề được lãnh đạo thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. Chính vì thế, thời gian qua, thành phố đẩy mạnh toàn diện công tác an toàn thực phẩm thông qua siết chặt quản lý từ khâu sản xuất đến tiêu thụ thực phẩm. Việc thị trường bánh trung thu năm nay vắng bóng sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ chính là một trong những thành quả có được từ chuỗi hành động quyết liệt, toàn diện của thành phố.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, an toàn thực phẩm là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng, đặc biệt trong những dịp lễ, tết... Trước đây, lợi dụng khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào các dịp này, nhiều đối tượng tìm cách tuồn ra thị trường những loại thực phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc để trục lợi, trong đó có sản phẩm bánh trung thu.

Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố đã không ít lần phát hiện, tiêu hủy các loại thực phẩm, bánh kẹo không rõ nguồn gốc với số lượng rất lớn, trong đó có bánh trung thu. Năm nay, thành phố chỉ đạo quyết liệt về công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cơ quan, đơn vị, trường học, khu vực, xã, phường đều được giao trách nhiệm rõ ràng, quy trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra các vụ vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn, qua đó, tạo hiệu quả rõ rệt...

Chính sự chỉ đạo quyết liệt của thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, địa phương đã khiến những đối tượng có ý định sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng bị mất ý chí. Các loại bánh trung thu không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ không còn xuất hiện trên thị trường nữa.

"Từ nay đến Tết Trung thu chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, tôi đề nghị thành phố tiếp tục siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm để không có sự cố đáng tiếc xảy ra về vấn đề ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là bánh trung thu”, PGS.TS Bùi Thị An đề nghị.