Tuyên bố giảm nhập khẩu khí đốt Nga chưa được bao lâu, châu Âu có động thái 'lạ'

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Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ đạo của LNG từ dự án Yamal của Nga, dù khối này đang từng bước giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và chuẩn bị cấm nhập khẩu LNG của nước này từ năm 2027.

Theo phân tích của tổ chức môi trường Đức Urgewald, dựa trên dữ liệu vận chuyển của Kpler, các nước EU đã chi khoảng 7,28 tỷ euro cho LNG từ dự án Yamal của Nga trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến 5/9/2026. Con số này đã vượt mức ước tính 7,2 tỷ euro của cả năm 2025.

Mức chi tăng được cho là phản ánh đồng thời giá khí đốt tại châu Âu cao hơn và lượng LNG Yamal được đưa tới các cảng trong khối gia tăng.

Trong 8 tháng đầu năm, các cảng EU tiếp nhận 156 lô hàng LNG Yamal, tương đương khoảng 11,39 triệu tấn, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng lượng LNG Yamal xuất khẩu trên toàn cầu giảm 3,1%, xuống còn 12,82 triệu tấn.

Nhờ vậy, tỷ trọng của EU trong tổng lượng LNG xuất khẩu từ Yamal tăng lên gần 89%, so với 78,2% cùng kỳ năm 2025.

Sự phụ thuộc tương đối lớn vào thị trường châu Âu có liên quan đến đặc điểm vận hành của đội tàu phục vụ Yamal LNG. Dự án sử dụng các tàu chở LNG chuyên dụng đạt chuẩn Arc7, có khả năng hoạt động trong điều kiện băng giá tại Bắc Cực.

Việc đưa hàng tới châu Âu giúp các tàu này hoàn thành hành trình tương đối nhanh, dỡ hàng rồi quay trở lại Yamal. Lợi thế này đặc biệt đáng kể vào mùa đông, khi điều kiện băng giá khiến việc vận chuyển trực tiếp LNG từ Bắc Cực sang châu Á qua Tuyến đường biển phía Bắc trở nên khó khăn hơn.

Xu hướng này từng thay đổi trong tháng 8, khi tuyến đường biển phía Bắc mở cửa theo mùa, tạo điều kiện để nhiều tàu chở LNG Yamal di chuyển về phía đông.

Trong tháng này, EU tiếp nhận 7 lô hàng Yamal với tổng khối lượng khoảng 498.000 tấn, trong khi 7 lô hàng khác, tương đương khoảng 494.000 tấn, được vận chuyển tới châu Á. Lượng LNG Yamal cập cảng EU trong tháng 8 giảm 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sự gia tăng các chuyến hàng sang châu Á trong tháng 8 chưa làm thay đổi đáng kể xu hướng chung, khi châu Âu vẫn chiếm phần lớn lượng LNG Yamal xuất khẩu.

Từ tháng 1 đến tháng 8, các tàu Arc7 liên quan đến Seapeak, có trụ sở tại Glasgow, đã vận chuyển 65 lô hàng Yamal với tổng khối lượng khoảng 4,73 triệu tấn. Các tàu liên quan đến Dynagas của Hy Lạp vận chuyển thêm 62 lô, tương đương khoảng 4,5 triệu tấn. Hai nhóm tàu này chiếm khoảng 72% lượng LNG Yamal xuất khẩu trong giai đoạn trên.

Không chỉ là thị trường tiêu thụ, châu Âu còn tiếp tục đóng vai trò trong chuỗi dịch vụ hàng hải phục vụ hoạt động LNG của Nga. Theo Urgewald, Fayard của Đan Mạch hiện là xưởng đóng tàu cuối cùng tại EU được xác định đang thực hiện bảo trì cho đội tàu Arc7. Tàu Boris Davydov do Dynagas vận hành bắt đầu được bảo trì tại đây từ ngày 29/8.