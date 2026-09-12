“Quốc bảo” Việt Nam lọt vào tầm ngắm tỷ phú Trần Bá Dương

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng vừa có thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu tập trung quy mô lớn - Ứng dụng công nghệ cao tại xã Trà Linh và xã Trà Tập, thành phố Đà Nẵng.

Dự án do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thaco Agri) thực hiện. Thaco Agri được thành lập năm 2019, là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Thaco, do ông Trần Bá Dương sáng lập và hiện giữ cương vị Chủ tịch HĐQT.

Quy mô dự án khoảng 1.206 ha đất. Vốn đầu tư từ nguồn vốn góp của nhà đầu tư và nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Dự án hướng đến hình thành khu sản xuất, chế biến nông sản (sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu: Bạch đậu khấu…) tập trung quy mô lớn, đồng bộ về kết cấu hạ tầng dùng chung từ khâu sản xuất đến chế biến nông sản phục vụ trên phạm vi liên tỉnh hoặc liên vùng.

Thaco Agri dự kiến trồng, bảo tồn nguồn gen và phát triển sâm Ngọc Linh theo phương pháp công nghiệp, trong nhà màng và dưới tán rừng. Đồng thời nghiên cứu, gieo ươm, nuôi cấy mô, cấy ghép giống và phát triển cây lâm nghiệp tạo tán.

Trồng cây lâm nghiệp (cây Ươi bay) để tạo tán nhằm phục vụ kết hợp chăn nuôi các giống loài phù hợp dưới tán cây lâm nghiệp tích hợp tuần hoàn như chăn nuôi hươu, nuôi ong mật.

Dự án cũng bao gồm sơ chế, bảo quản, chế biến sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu thành nguyên liệu, dược liệu sơ chế, tinh chế và các sản phẩm có giá trị gia tăng từ dược liệu.

Cùng với đó là sản xuất giá thể, phân bón hữu cơ, phân bón vi sinh và kinh doanh cây, con giống, nông sản, dược liệu…

Dự án này cũng bao gồm mảng bán buôn nông sản nguyên liệu và động vật sống: Mua bán sâm Ngọc Linh, dược liệu, nông sản và sản phẩm chăn nuôi; kinh doanh nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, cây giống, con giống và các sản phẩm khác được tạo ra từ hoạt động của Dự án.

Ảnh: Huỳnh Văn Truyền

Sâm Ngọc Linh loài sâm đặc biệt quý hiếm, chỉ duy nhất trên đỉnh núi Ngọc Linh của Việt Nam mới có. Được phát triển tại nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm, có độ cao từ 1.800m so với mặt nước biển, sâm Ngọc Linh mới có được hàm lượng dược tính saponin cao nhất.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy sâm Ngọc Linh Việt Nam sở hữu thành phần saponin đặc biệt, với tổng cộng 52 hợp chất saponin được tìm thấy trong thân rễ và rễ củ có tính kháng khuẩn, kháng ung thư, a-xít béo....

Trong số này, 26 hợp chất cũng hiện diện ở các loại sâm như sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, sâm Nhật và sâm Trung Quốc. Đáng chú ý, 26 hợp chất saponin còn lại có cấu trúc mới, không được tìm thấy ở những loại sâm khác.

Những đặc tính này góp phần làm nổi bật giá trị của sâm Ngọc Linh, đồng thời mở ra dư địa để phát triển cây dược liệu đặc hữu của Việt Nam theo hướng quy mô và bền vững.

Theo tầm nhìn chiến lược tại “Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2045”, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những quốc gia sản xuất sâm hàng đầu thế giới. Cùng với đó, ngành sâm được định hướng phát triển sâm Việt Nam thành “Quốc bảo”, đồng thời trở thành cây “quốc kế dân sinh”, góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây dược liệu đặc hữu này.