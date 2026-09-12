Siêu sân vận động hơn 90.000 chỗ, lớn gấp 2 lần sân Mỹ Đình: ngốn tới 42.000 tấn thép, thiết kế có 1-0-2, vốn đầu tư tương đương 13.600 tỷ đồng

Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh, thường được biết đến với tên gọi “Tổ Chim”, là một trong những công trình nổi bật được xây dựng phục vụ Olympic Bắc Kinh 2008. Công trình gây chú ý bởi hệ kết cấu thép khổng lồ bao quanh sân, với tổng khối lượng khoảng 42.000 tấn.

Thay vì chỉ đóng vai trò như lớp vỏ kiến trúc, hệ khung thép bên ngoài được thiết kế để tham gia trực tiếp vào việc chịu lực cho toàn bộ công trình. Hàng loạt cấu kiện thép được bố trí đan xen, tạo nên hình dáng đặc trưng giống một chiếc tổ chim.

Các cấu kiện được chế tạo thành từng phần trước khi đưa đến công trường để lắp dựng. Với khối lượng thép rất lớn và yêu cầu cao về độ chính xác, những mối nối tại công trường phải trải qua quá trình kiểm tra bằng công nghệ siêu âm nhằm phát hiện các khuyết tật có thể ảnh hưởng đến khả năng chịu lực.

Không gian lớn, hạn chế cột chắn tầm nhìn

Một trong những mục tiêu của thiết kế là tạo ra không gian khán đài có tầm nhìn rộng cho lượng lớn khán giả. Hệ kết cấu bên ngoài giúp hình thành một khoảng không lớn bên trong sân mà không cần bố trí hệ cột dày đặc để đỡ mái.

Công trình có thể đón hơn 90.000 khán giả, trong khi kết cấu thép bên ngoài phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về tải trọng, biến dạng nhiệt và chuyển động của nền móng.

Để xử lý những thay đổi về nhiệt độ cũng như các chuyển vị có thể xảy ra trong quá trình vận hành, kết cấu được chia thành nhiều phân đoạn. Các khe giãn nở và hệ gối đỡ cho phép một số bộ phận dịch chuyển tương đối, qua đó hạn chế tác động lên toàn bộ hệ thống.

Thiết kế của sân vận động cũng tính đến khả năng chống động đất. Khán đài bê tông và hệ khung thép bên ngoài được tổ chức thành những hệ kết cấu có thể chuyển động tương đối độc lập. Theo thông tin được công bố về công trình, thiết kế hướng tới khả năng chịu được động đất mạnh tới cấp 8 mà không gây hư hỏng nghiêm trọng cho kết cấu chính.

Mái sân vận động có thiết kế đặc biệt

Bên cạnh khung thép, phần mái của “Tổ Chim” cũng sử dụng vật liệu màng chuyên dụng. Hệ mái vừa có tác dụng che chắn nước mưa, vừa cho phép một phần ánh sáng tự nhiên đi vào bên trong.

Thiết kế này được tính toán để kiểm soát nhiều yếu tố cùng lúc, từ lượng ánh sáng, bóng đổ cho đến tiếng ồn và bức xạ mặt trời. Hệ thống thu gom nước mưa cũng được tích hợp vào tổng thể công trình.

Tổng chi phí xây dựng sân vận động được bài nguồn dẫn khoảng 3,5 tỷ NDT, tương đương 13.600 tỷ đồng.

Sau Olympic Bắc Kinh 2008, công trình tiếp tục được sử dụng cho nhiều sự kiện thể thao và văn hóa. Hình dáng “Tổ Chim” cùng hệ kết cấu thép quy mô lớn đã trở thành một trong những đặc điểm nhận diện của sân vận động này.