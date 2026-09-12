Không phải Thái Lan, một quốc gia Đông Nam Á quyết tâm cạnh tranh thanh long với Việt Nam: Tạo ra giống vỏ vàng khác biệt, nắm giữ lợi thế quan trọng

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Indonesia đang tìm cách mở rộng xuất khẩu thanh long thông qua việc phát triển các giống có tính khác biệt, trong đó có thanh long vỏ vàng. Với sản lượng khoảng 276.000 tấn trong năm 2024 nhưng phần lớn vẫn phục vụ thị trường nội địa, ngành thanh long nước này được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển thương mại quốc tế.

Theo Bộ Nông nghiệp Indonesia, nước này sản xuất khoảng 276.000 tấn thanh long trong năm 2024. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn ở giai đoạn đầu so với những quốc gia có ngành thanh long phát triển lâu năm như Việt Nam.

Bà Valerie Setiawan, đại diện PT Daya Semesta Agri Resources, cho biết quy mô sản xuất hiện tại tạo nền tảng để Indonesia tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nước này cần xây dựng các chương trình xuất khẩu ổn định, từ sản xuất, tiêu chuẩn sản phẩm đến đóng gói và logistics.

Một lợi thế khác được doanh nghiệp Indonesia nhấn mạnh là thời điểm thu hoạch. Nguồn cung thanh long của Indonesia dự kiến tăng mạnh từ quý IV đến quý I năm sau, trong khi mùa vụ sản xuất tự nhiên chính của Việt Nam tập trung nhiều hơn vào giữa năm. Điều này có thể tạo cơ hội để Indonesia bổ sung nguồn cung cho thị trường quốc tế vào những thời điểm khác trong năm.

Trong số các sản phẩm đang được phát triển, thanh long vỏ vàng được xem là hướng đi nhằm tạo sự khác biệt so với các dòng thanh long phổ biến trên thị trường. Doanh nghiệp vận hành thương hiệu Fantasia hiện có công suất sản xuất khoảng 3.000 tấn mỗi năm và đang tập trung phát triển nhiều giống, gồm thanh long ruột trắng, ruột tím, ruột đỏ và thanh long vàng.

Tại Indonesia, thanh long vỏ đỏ, đặc biệt các giống ruột đỏ và ruột tím, chiếm phần lớn nguồn cung, bên cạnh thanh long ruột trắng. Trong khi đó, thanh long vỏ vàng mới được sản xuất với quy mô nhỏ hơn.

Theo Valerie, giống thanh long vàng của Fantasia có thể hướng tới nhóm thị trường tìm kiếm các sản phẩm trái cây khác biệt thay vì cạnh tranh trực tiếp về giá với những loại thanh long phổ biến.

Sự quan tâm đối với giống mới này được ghi nhận tại Asia Fruit Logistica, đặc biệt từ các nhà mua hàng Trung Quốc. Theo doanh nghiệp Indonesia, người mua tại Trung Quốc đã quen thuộc với thanh long ruột trắng và ruột đỏ, trong đó có nguồn cung từ Việt Nam, đồng thời đã biết đến giống thanh long vỏ vàng Palora của Ecuador. Thanh long vàng từ Indonesia vì vậy được xem là một sản phẩm mới đối với nhóm khách hàng này.

Ngoài Trung Quốc, doanh nghiệp cho biết đã nhận được sự quan tâm từ một số thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại châu Âu, nhu cầu đối với các loại trái cây mới và khác biệt được đánh giá là một trong những yếu tố có thể hỗ trợ việc mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, Indonesia sẽ phải đối mặt với cạnh tranh đáng kể nếu muốn gia tăng thị phần thanh long quốc tế. Việt Nam hiện có lợi thế về quy mô sản xuất và hệ thống xuất khẩu, giúp duy trì mức giá cạnh tranh. Trong khi đó, chi phí sản xuất trái cây tại Indonesia được doanh nghiệp đánh giá cao hơn.

Do đó, thay vì cạnh tranh thuần túy về giá, Fantasia định hướng phát triển phân khúc thanh long cao cấp, tập trung vào giống, chất lượng, phương pháp canh tác, xử lý sau thu hoạch và tính ổn định của nguồn hàng.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tăng nguồn cung để tiến hành các lô hàng thử nghiệm tới một số thị trường quốc tế. Các thử nghiệm sẽ tập trung vào tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, logistics và phản hồi của người mua.

Mục tiêu được đặt ra là chuyển những đơn hàng ban đầu thành các chương trình xuất khẩu ổn định và có thể lặp lại, thay vì chỉ tập trung gia tăng sản lượng trong ngắn hạn. Nếu triển khai thành công, thanh long vàng có thể trở thành một trong những sản phẩm giúp Indonesia tạo dấu ấn riêng khi tham gia sâu hơn vào thị trường thanh long quốc tế.