TopZone lập kỷ lục

Đợt pre-order iPhone 18 Pro tại TopZone thiết lập một kỷ lục chưa từng có về tốc độ lẫn số lượng đặt cọc.

Mỗi mùa iPhone mới, thị trường công nghệ lại bước vào một trong những giai đoạn sôi động nhất năm. Từ thời điểm Apple công bố sản phẩm cho đến khi mở bán, sự quan tâm của người dùng liên tục tăng lên, đặc biệt khi ngày càng nhiều người mong muốn trở thành những khách hàng đầu tiên trải nghiệm thế hệ iPhone mới.

iPhone 18 Pro chính thức ra mắt với hàng loạt nâng cấp.

Năm nay, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tiếp tục tạo sức hút với những nâng cấp đáng chú ý về camera, thời lượng pin và hiệu năng cùng các phiên bản màu đen, bạc, băng thanh và đỏ burgundy. Ngay khi thông tin sản phẩm được công bố, cộng đồng Apple Fan đã nhanh chóng quan tâm đến các phiên bản, màu sắc và thời điểm có thể sở hữu máy.

Theo thông tin từ đại diện TopZone, sức nóng này được thể hiện rõ ngay từ những giờ đầu mở cổng đặt trước. Sau 20 phút, hệ thống đã ghi nhận 160.000 khách cọc, phá vỡ kỷ lục của năm ngoái là gần 100.000 đơn đặt cọc trong vòng 24 tiếng.

Chương trình ưu đãi pre-order tại TopZone giúp khách hàng tối ưu chi phí khi ra quyết định nâng cấp thiết bị sớm

Một kỷ lục đặt trước không chỉ nói lên sức hút của một thế hệ iPhone. Với nhà bán lẻ, đây còn là bài kiểm tra về khả năng tiếp nhận đơn hàng, phân bổ nguồn hàng và tổ chức giao máy trong thời gian ngắn. Đây cũng là năng lực TopZone đã liên tục tích lũy qua nhiều mùa mở bán iPhone.

Ra mắt từ cuối năm 2021, TopZone được MWG định hướng trở thành cầu nối chiến lược giữa Apple và thị trường Việt Nam. Sau 5 năm, TopZone hiện sở hữu hơn 80 cửa hàng trên toàn quốc.

Khi hàng nghìn khách hàng cùng đặt trước và chờ nhận máy trong một khoảng thời gian ngắn, bài toán không còn đơn thuần là có sản phẩm để bán, mà còn là khả năng phân bổ nguồn hàng, vận hành đơn hàng và tổ chức giao nhận đồng bộ để đảm bảo máy đến tay người dùng đúng thời gian cam kết.

Với TopZone, hệ thống phủ khắp cả nước giúp khách hàng tại nhiều tỉnh thành có thêm lựa chọn về điểm mua sắm và nhận máy. Không gian cửa hàng được thiết kế theo tiêu chuẩn Apple, kết hợp cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu, tạo điều kiện để khách hàng trải nghiệm sản phẩm và được tư vấn trực tiếp trước khi quyết định mua.

Để sẵn sàng cho mùa mở bán iPhone18 Pro, TopZone đã chủ động nâng cấp và mở rộng chuỗi cửa hàng ở các khu vực trung tâm sầm uất. Trong đó, cửa hàng Hàm Nghi tại TP.HCM (gần chợ Bến Thành và ga metro) đã chính thức đi vào hoạt động, và sắp tới vào ngày 15/9, cửa hàng Hồ Gươm tại Hà Nội cũng sẽ khai trương. Sự hiện diện của các cửa hàng này giúp nâng cao đáng kể năng lực phục vụ, sẵn sàng cho ngày giao máy đợt đầu.

Chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp TopZone sở hữu không gian trải nghiệm đạt chuẩn quốc tế cùng đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu.

Bên cạnh năng lực vận hành, các chương trình ưu đãi dành cho iPhone 18 Pro cũng góp phần tạo thêm động lực để khách hàng đưa ra quyết định sớm. Trong đợt đặt trước năm nay, TopZone triển khai gói ưu đãi cho iPhone 18 Pro gồm chính sách trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, kỳ hạn 18 tháng, cùng cam kết giao máy đúng hẹn đi kèm cam kết tặng ngay 1 triệu đồng nếu trễ hẹn. Khách hàng có thể kết hợp nhiều quyền lợi tài chính như giảm thêm đến 5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử, nhận phiếu mua hàng 500 ngàn đồng mua sim data khủng và ưu đãi giảm tới 50% cho phụ kiện mua kèm.

Song song đó, chương trình Thu cũ đổi mới trợ giá tối đa 3 triệu đồng với quy trình kiểm tra nhanh chóng, chính xác nhờ công cụ định giá được tối ưu và phối hợp chặt chẽ với Apple. Người dùng còn nhận thêm ưu đãi giảm đến 2 triệu đồng khi mua kèm các sản phẩm Apple khác, ngoài ra còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn các giải pháp tài chính và chính sách thu cũ phù hợp.

Sự kết hợp giữa sản phẩm đột phá, chính sách ưu đãi tài chính thiết thực và uy tín vận hành đã giúp đợt pre-order tại TopZone gặt hái kỷ lục. gười tiêu dùng khi quyết định sở hữu thế hệ iPhone mới trong mùa mua sắm năm nay.

iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến giao hàng từ ngày 18/9.