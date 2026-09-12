Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một cổ động viên thưởng nóng 1 tỷ đồng cho CLB Ninh Bình

| | Thị trường

Cổ động viên này đã trực tiếp xuống sân trao thưởng cho Ninh Bình FC.

Sau chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa chiều 11/9, CLB Ninh Bình nhận khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng từ một cổ động viên có mặt trực tiếp trên sân. Người trao thưởng là ông Trần Văn Mười, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Five Star Group.

Trận đấu trên sân Ninh Bình kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Lucão và Ngọc Mỹ lần lượt ghi bàn giúp Ninh Bình dẫn trước 2-0, trước khi Văn Tùng rút ngắn tỷ số cho Thanh Hóa ở phút 76. Ninh Bình bảo toàn được kết quả đến hết trận và vươn lên dẫn đầu bảng V-League.

Sau tiếng còi mãn cuộc, ông Trần Văn Mười từ khu vực khán đài xuống sân chúc mừng các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Tại đây, ông công bố khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội.

Ông Trần Văn Mười là người gốc Ninh Bình và có mặt tại sân trong chuyến công tác tại quê nhà. Ông hiện là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Five Star Group, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản.

Doanh nhân này có hơn 30 năm hoạt động kinh doanh. Five Star Group được thành lập từ lĩnh vực phân bón nông nghiệp và sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp của ông Trần Văn Mười phát triển một số dự án như Five Star Eco City tại Long An cùng các dự án mang thương hiệu Five Star.

Một cổ động viên thưởng nóng 1 tỷ đồng cho CLB Ninh Bình - Ảnh 1.

Khoản thưởng 1 tỷ đồng được trao trong bối cảnh CLB Ninh Bình đang nhận được nhiều sự quan tâm sau những kết quả tích cực trên sân cỏ. Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy cũng vừa có phần thưởng dành cho các cầu thủ Ninh Bình từng tham dự ASEAN Cup 2026.

Theo đó, 1 tỷ được trao riêng cho Hoàng Đức và 500 triệu đồng cho 5 cầu thủ còn lại của Ninh Bình FC gồm gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Với Ninh Bình, chiến thắng trước Thanh Hóa giúp đội bóng giành thêm 3 điểm và vươn lên ngôi đầu bảng V-League. Khoản thưởng 1 tỷ đồng được trao ngay sau trận đấu là điểm đáng chú ý bên ngoài chuyên môn trong ngày đội bóng giành chiến thắng.

Khánh Vy

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Quốc bảo” Việt Nam lọt vào tầm ngắm tỷ phú Trần Bá Dương

“Quốc bảo” Việt Nam lọt vào tầm ngắm tỷ phú Trần Bá Dương Nổi bật

Không phải Thái Lan, một quốc gia Đông Nam Á quyết tâm cạnh tranh thanh long với Việt Nam: Tạo ra giống vỏ vàng khác biệt, nắm giữ lợi thế quan trọng

Không phải Thái Lan, một quốc gia Đông Nam Á quyết tâm cạnh tranh thanh long với Việt Nam: Tạo ra giống vỏ vàng khác biệt, nắm giữ lợi thế quan trọng Nổi bật

Lý do Apple "giấu nhẹm" iPhone 18 tiêu chuẩn: Nước cờ đầy toan tính của tân CEO John Ternus

Lý do Apple "giấu nhẹm" iPhone 18 tiêu chuẩn: Nước cờ đầy toan tính của tân CEO John Ternus

17:14 , 12/09/2026
Toyota Vios lấy lại ngôi đầu sau đúng 1 tháng bị Honda City vượt mặt, khoảng cách doanh số vẫn hơn 1.300 xe

Toyota Vios lấy lại ngôi đầu sau đúng 1 tháng bị Honda City vượt mặt, khoảng cách doanh số vẫn hơn 1.300 xe

17:05 , 12/09/2026
IEA tăng dự báo: nguồn cung dầu toàn cầu có thể 'bốc hơi' 5,7 triệu thùng dầu/ngày năm 2026

IEA tăng dự báo: nguồn cung dầu toàn cầu có thể 'bốc hơi' 5,7 triệu thùng dầu/ngày năm 2026

15:01 , 12/09/2026
Láng giềng Việt Nam phát hiện 16 mỏ vàng, 11 mỏ quặng sắt và hơn 200 mỏ dầu khí trữ lượng khủng

Láng giềng Việt Nam phát hiện 16 mỏ vàng, 11 mỏ quặng sắt và hơn 200 mỏ dầu khí trữ lượng khủng

14:10 , 12/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên