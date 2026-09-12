Một cổ động viên thưởng nóng 1 tỷ đồng cho CLB Ninh Bình

Sau chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa chiều 11/9, CLB Ninh Bình nhận khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng từ một cổ động viên có mặt trực tiếp trên sân. Người trao thưởng là ông Trần Văn Mười, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Five Star Group.

Trận đấu trên sân Ninh Bình kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Lucão và Ngọc Mỹ lần lượt ghi bàn giúp Ninh Bình dẫn trước 2-0, trước khi Văn Tùng rút ngắn tỷ số cho Thanh Hóa ở phút 76. Ninh Bình bảo toàn được kết quả đến hết trận và vươn lên dẫn đầu bảng V-League.

Sau tiếng còi mãn cuộc, ông Trần Văn Mười từ khu vực khán đài xuống sân chúc mừng các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Tại đây, ông công bố khoản thưởng nóng 1 tỷ đồng cho toàn đội.

Ông Trần Văn Mười là người gốc Ninh Bình và có mặt tại sân trong chuyến công tác tại quê nhà. Ông hiện là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Five Star Group, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản.

Doanh nhân này có hơn 30 năm hoạt động kinh doanh. Five Star Group được thành lập từ lĩnh vực phân bón nông nghiệp và sau đó mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác.

Trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp của ông Trần Văn Mười phát triển một số dự án như Five Star Eco City tại Long An cùng các dự án mang thương hiệu Five Star.

Khoản thưởng 1 tỷ đồng được trao trong bối cảnh CLB Ninh Bình đang nhận được nhiều sự quan tâm sau những kết quả tích cực trên sân cỏ. Trước đó, ông Nguyễn Đức Thụy cũng vừa có phần thưởng dành cho các cầu thủ Ninh Bình từng tham dự ASEAN Cup 2026.

Theo đó, 1 tỷ được trao riêng cho Hoàng Đức và 500 triệu đồng cho 5 cầu thủ còn lại của Ninh Bình FC gồm gồm Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Anh, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Ngọc Mỹ.

Với Ninh Bình, chiến thắng trước Thanh Hóa giúp đội bóng giành thêm 3 điểm và vươn lên ngôi đầu bảng V-League. Khoản thưởng 1 tỷ đồng được trao ngay sau trận đấu là điểm đáng chú ý bên ngoài chuyên môn trong ngày đội bóng giành chiến thắng.

