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Toyota Vios lấy lại ngôi đầu sau đúng 1 tháng bị Honda City vượt mặt, khoảng cách doanh số vẫn hơn 1.300 xe

| | Thị trường

Chỉ một tháng sau khi bị Honda City vượt mặt, Toyota Vios đã nhanh chóng trở lại ngôi đầu phân khúc sedan hạng B, trong khi đối thủ Honda bất ngờ lao dốc doanh số giữa tháng Ngâu.

Tháng 8/2026, phân khúc sedan hạng B chứng kiến doanh số giảm ở cả 5 mẫu xe chủ lực. Toyota Vios đứng đầu với 656 xe, theo sau là Mazda2 với 482 xe và Honda City với 279 xe.

Toyota Vios lấy lại ngôi đầu sau đúng 1 tháng bị Honda City vượt mặt, khoảng cách doanh số vẫn hơn 1.300 xe - Ảnh 1.

Toyota Vios lấy lại ngôi đầu sau 1 tháng bị lép vế. Ảnh: Đại lý

So với tháng trước, thứ tự nhóm đầu đã thay đổi hoàn toàn. Honda City, sau khi bất ngờ vượt Vios để dẫn đầu trong tháng 7, nay rơi xuống vị trí thứ ba.

Vios lấy lại ngôi đầu, City rơi xuống thứ 3

Tháng 7 từng chứng kiến Honda City tạo bất ngờ khi bán được 1.034 xe, nhỉnh hơn Toyota Vios 66 xe để lần đầu vươn lên dẫn đầu phân khúc. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ duy trì trong đúng một tháng.

Bước sang tháng 8, doanh số City giảm tới 73%, trong khi mức giảm của Vios khoảng 32% so với tháng trước. Sự chênh lệch này khiến cục diện nhanh chóng đảo chiều, đưa Vios trở lại vị trí số 1.

Toyota Vios lấy lại ngôi đầu sau đúng 1 tháng bị Honda City vượt mặt, khoảng cách doanh số vẫn hơn 1.300 xe - Ảnh 2.

Cả phân khúc ghi nhận doanh số giảm khi tháng Ngâu đến. Nguồn: Vama, TC Motor

Đáng chú ý, biến động diễn ra trong tháng Ngâu, giai đoạn thường được xem là thấp điểm của thị trường ô tô. Vì vậy, doanh số toàn phân khúc đều đi xuống, nhưng mức sụt giảm không đồng đều giữa các mẫu xe đã tạo ra những thay đổi đáng kể về thứ hạng.

Với City, cú giảm sâu khiến mẫu sedan Honda không chỉ mất ngôi đầu mà còn bị Mazda2 vượt qua. Khoảng cách giữa City và Vios trong tháng này là 377 xe, trong khi Mazda2 cũng đứng trên City 203 xe.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Hyundai Accent đạt 151 xe và Mitsubishi Attrage đạt 58 xe, lần lượt giữ vị trí thứ 4 và thứ 5.

Vios vẫn tạo khoảng cách lớn sau 8 tháng

Nếu xét riêng từng tháng, cuộc đua giữa Vios và City có những thời điểm khá sít sao. Tuy nhiên, bức tranh doanh số cộng dồn lại cho thấy Vios vẫn đang có lợi thế rõ rệt.

Sau 8 tháng đầu năm 2026, Toyota Vios đạt 6.173 xe, trong khi Honda City đạt 4.835 xe. Khoảng cách hiện tại là 1.338 xe nghiêng về Vios.

Toyota Vios lấy lại ngôi đầu sau đúng 1 tháng bị Honda City vượt mặt, khoảng cách doanh số vẫn hơn 1.300 xe - Ảnh 3.

Honda City bất ngờ trở thành đối thủ số 1 của Toyota Vios trong năm 2026. Ảnh: Đại lý

Như vậy, việc City vượt Vios trong tháng 7 mới chỉ tạo ra một điểm nhấn trong cuộc đua, chưa đủ làm thay đổi cục diện chung. Sang tháng 8, Vios vừa lấy lại vị trí dẫn đầu theo tháng, vừa tiếp tục duy trì khoảng cách đáng kể về doanh số cộng dồn.

Đối thủ của Toyota Vios giảm giá sâu, chờ ngày về bản mới

Theo Bảo Lâm

Đời sống & Pháp luật

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