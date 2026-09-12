IEA tăng dự báo: nguồn cung dầu toàn cầu có thể 'bốc hơi' 5,7 triệu thùng dầu/ngày năm 2026

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa điều chỉnh giảm thêm 1,4 triệu thùng dầu/ngày trong dự báo nguồn cung toàn cầu năm 2026. Cơ quan này đồng thời cho rằng hoạt động khai thác và vận chuyển dầu tại khu vực vùng Vịnh sẽ không thể trở lại bình thường trong năm nay.

Theo báo cáo mới, nguồn cung dầu toàn cầu trong năm 2026 dự kiến giảm 5,7 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 6%. Con số này tăng mạnh so với mức giảm 4,3 triệu thùng/ngày mà IEA đưa ra chỉ một tháng trước.

Tiến độ khôi phục sản lượng dầu tại Trung Đông chậm hơn dự kiến cũng khiến thời điểm nguồn cung tại khu vực vùng Vịnh trở lại bình thường bị lùi sang năm 2027.

Tình trạng gián đoạn nguồn cung đang nhanh chóng tác động đến lượng dầu dự trữ toàn cầu. Trong tháng 8, lượng tồn kho giảm với tốc độ 3,1 triệu thùng/ngày, đưa tổng dự trữ xuống khoảng 7,8 tỷ thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2023. Trước đó, IEA ước tính lượng dầu dự trữ toàn cầu đã mất khoảng 410 triệu thùng kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Ả Rập Xê Út là một trong những yếu tố chính khiến nguồn cung suy giảm mạnh trong tháng 8. Sản lượng dầu thô của nước này giảm 2,3 triệu thùng/ngày, xuống còn khoảng 6 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong hơn ba thập kỷ, sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở và tuyến đường vận chuyển.

Tổng sản lượng của OPEC+ cũng giảm 1,8 triệu thùng/ngày trong tháng 8, xuống còn 38,8 triệu thùng/ngày.

Trong bối cảnh nguồn cung suy yếu và giá nhiên liệu ở mức cao, nhu cầu dầu cũng được điều chỉnh giảm. IEA hiện dự báo tiêu thụ dầu toàn cầu năm 2026 giảm 2,5 triệu thùng/ngày, thay vì mức giảm 1,6 triệu thùng/ngày được cơ quan này đưa ra hồi tháng 8.

Giá nhiên liệu cao được cho là đang khiến người tiêu dùng tiết giảm mức sử dụng, trong khi hoạt động của các nhà máy lọc dầu bị gián đoạn tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung dầu diesel và các sản phẩm dầu khác.

Dù có sự khác biệt đáng kể trong dự báo năm 2026, IEA và OPEC cùng kỳ vọng nhu cầu dầu sẽ tăng trở lại trong năm 2027. IEA dự báo mức tăng 2,6 triệu thùng/ngày, trong khi OPEC đưa ra mức 2,36 triệu thùng/ngày.