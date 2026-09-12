Xe điện Wuling Bingo giảm giá, bản cao nhất rẻ hơn Kia Morning

Theo thông báo từ một đại lý tại khu vực TP.HCM, giá xe Wuling Bingo có sự điều chỉnh trong tháng 9. Động thái điều chỉnh giá này được đưa ra theo hướng có lợi hơn cho khách hàng.

Wuling Bingo đang được bán tại Việt Nam với 3 phiên bản. Ảnh: Đại lý

Wuling Bingo giá cao nhất chưa đến 470 triệu đồng

Mẫu xe điện cỡ nhỏ này đang được phía đại lý áp dụng mức giảm 40 triệu đồng. Tuy nhiên, chương trình ưu đãi này không áp dụng đồng đều cho toàn bộ phiên bản. Mức giảm trên chỉ áp dụng cho bản Plus và bản Max. Trong khi đó, phiên bản Wuling Bingo tiêu chuẩn vẫn được giữ nguyên mức giá niêm yết ban đầu là 399 triệu đồng.

Sau khi áp dụng mức ưu đãi, giá xe Wuling Bingo phiên bản Plus còn 429 triệu đồng. Phiên bản Max cao nhất hạ xuống mức 469 triệu đồng. Đại diện cửa hàng cho biết ưu đãi của Wuling Bingo chỉ được áp dụng trong tháng 9 này.

Với giá bán mới, Wuling Bingo sẽ dễ dàng cạnh tranh hơn với các dòng xe đô thị cỡ nhỏ. Trong nhóm xe xăng, phân khúc này đang có 2 cái tên nổi bật là Kia Morning (439-469 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (360-435 triệu đồng). Đối với xe điện, VinFast VF 5 có giá 496 triệu đồng là đối thủ đáng chú ý nhất.

Không gian nội thất Wuling Bingo. Ảnh: Đại lý

Wuling Bingo 2026 có gì đặc biệt?

Mẫu xe điện Wuling Bingo 2026 đã chính thức được mở bán tại Việt Nam từ khoảng đầu năm nay. Phiên bản mới ra mắt được định vị như một bản nâng cấp giữa vòng đời. Những sự thay đổi của chiếc xe chủ yếu tập trung vào cải thiện không gian nội thất.

Đối với bản tiêu chuẩn, ghế lái của xe hiện tại chỉ sử dụng cơ chế chỉnh cơ, tính năng ghế chỉnh điện của đời cũ đã loại bỏ. Cụm màn hình kép kích thước 10,25 inch cũng không còn xuất hiện, thay vào đó là một màn hình nhỏ gọn 7 inch đặt ngay sau cụm vô-lăng. Dù vậy, phiên bản tiêu chuẩn này vẫn sở hữu những điểm như đèn chiếu sáng tự động bật/tắt, cụm cần số chuyển vị trí về phía sau vô-lăng, bệ tỳ tay mới.

Các phiên bản Wuling Bingo cao cấp hơn được bổ sung thêm hệ thống camera 360 độ. Ngoài chi tiết tiện ích này, các sự thay đổi khác đều hoàn toàn giống bản tiêu chuẩn.

Đặc biệt, điểm nâng cấp mang tính quan trọng nhất chính là cổng sạc. Theo đó, tất cả phiên bản đều được đổi cổng sạc sang định dạng chuẩn CCS2. Đây là chuẩn cổng sạc phù hợp với phần lớn các trạm sạc công cộng tại Việt Nam, thay thế chuẩn cổng sạc cũ vốn chỉ dành cho thị trường Trung Quốc. Về thời gian sạc, quá trình sạc nhanh từ 30% lên 80% dung lượng pin tốn khoảng 35 phút.

Về mặt thông số pin, hai phiên bản thấp sử dụng cụm pin có dung lượng đạt mức 31,9 kWh. Dung lượng này giúp Wuling Bingo đạt được tầm vận hành di chuyển tối đa 333 km sau một lần sạc. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất sử dụng cụm pin có dung lượng lớn hơn đạt 38 kWh. Nâng cấp dung lượng pin này giúp mẫu xe kéo dài tầm vận hành tối đa lên mức 410 km.