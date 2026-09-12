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10 ô tô bán chạy tháng 8: Xe điện áp đảo, xuất hiện một cái tên gây bất ngờ

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Thị trường ô tô Việt Nam tháng 8 ghi nhận 48.484 xe bán ra, trong đó xe điện tiếp tục áp đảo bảng xếp hạng. Đáng chú ý, Mitsubishi Triton bất ngờ vượt Ford Ranger.

Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 8/2026 ghi nhận 48.484 xe bán ra. Trong đó, các thương hiệu thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tiêu thụ 25.395 xe, Hyundai Thành Công bán 2.928 xe và VinFast đạt 20.161 xe. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thị trường đã bán được 436.333 xe.

Doanh số tháng 8 chịu ảnh hưởng bởi thời điểm tháng Ngâu, khiến lượng xe tiêu thụ của nhiều thương hiệu và mẫu xe sụt giảm. Tuy nhiên, nhóm xe điện vẫn duy trì sức hút mạnh và tiếp tục chiếm phần lớn các vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

10 ô tô bán chạy tháng 8: Xe điện áp đảo, Mitsubishi Triton bất ngờ vượt Ford Ranger - Ảnh 2.

Dẫn đầu thị trường là VinFast VF 3 với 6.453 xe bán ra. Mẫu xe điện cỡ nhỏ này không chỉ tiếp tục đứng ở vị trí cao nhất mà còn đi ngược xu hướng chung khi doanh số tăng gần 14% so với tháng 7.

Đứng thứ hai là VinFast VF 5 với 4.265 xe. Xếp ngay sau là Limo Green với 4.203 xe. Như vậy, ba vị trí đầu bảng đều thuộc về các mẫu xe điện của VinFast và cùng đạt doanh số trên 4.000 xe trong tháng.

VinFast VF 6 đứng thứ tư với 1.256 xe. Đây cũng là mẫu xe điện thứ tư của thương hiệu Việt góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Đáng chú ý, Mitsubishi Triton bất ngờ chen vào vị trí thứ năm với 1.143 xe.

Mazda CX-5 đứng thứ sáu với 1.092 xe, trong khi Toyota Yaris Cross đạt 920 xe và xếp thứ bảy. VinFast VF 8 đứng thứ tám với 834 xe, Toyota Innova Cross đạt 829 xe, đứng thứ chín. Khép lại danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng là Ford Ranger với 729 xe.

Như vậy, VinFast tiếp tục có 5 mẫu xe góp mặt trong top 10. Nửa còn lại của bảng xếp hạng thuộc về các thương hiệu Nhật Bản và Mỹ. Đáng chú ý, không có mẫu xe Hàn Quốc nào xuất hiện trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng 8.

So với tháng 7, bảng xếp hạng cũng có nhiều thay đổi. VF MPV 7, Minio Green, Mitsubishi Xpander và Xforce không còn góp mặt. Ở chiều ngược lại, VF 8, Ford Ranger, Toyota Innova Cross và Mitsubishi Triton trở lại top 10.

10 ô tô bán chạy tháng 8: Xe điện áp đảo, Mitsubishi Triton bất ngờ vượt Ford Ranger - Ảnh 3.

Mitsubishi Triton là cái tên gây bất ngờ nhất tháng 8/2026.

Bất ngờ lớn nhất của bảng xếp hạng tháng 8 thuộc về Mitsubishi Triton. Mẫu bán tải Nhật Bản ghi nhận bước nhảy vọt với doanh số tăng gấp 8 lần so với tháng 7, qua đó vượt Ford Ranger sau 4 năm liên tục xếp sau đối thủ.

Với 1.143 xe bán ra, Triton không chỉ vượt Ranger, mà còn trở thành mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong có lượng tiêu thụ cao nhất toàn thị trường trong tháng 8. Trong khi đó, Ranger chỉ bán được 729 xe.

Đáng chú ý hơn, đây mới là lần hiếm hoi Triton trở lại top 10 xe bán chạy sau 4 năm, tính từ tháng 6/2022. Sự trở lại của Triton diễn ra trong bối cảnh nhóm xe điện tiếp tục chiếm ưu thế rõ rệt. Mẫu bán tải này cũng là đại diện duy nhất trong nhóm xe động cơ đốt trong có mức tăng đủ lớn để chen vào nhóm dẫn đầu, tạo nên điểm nhấn khác biệt trong bảng doanh số tháng 8.

Cục diện doanh số tháng 8 vì vậy cho thấy sự phân hóa rõ giữa các nhóm xe. Trong khi nhiều mẫu xe truyền thống không còn giữ được vị trí trong nhóm dẫn đầu, các mẫu xe điện tiếp tục duy trì lượng tiêu thụ cao. Xen giữa xu hướng này là cú bứt phá bất ngờ của Mitsubishi Triton, mẫu xe đã có màn trở lại đáng chú ý sau nhiều năm vắng bóng khỏi top 10.

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Đức Minh

An ninh tiền tệ

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