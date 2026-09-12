Cận cảnh VinFast VF 5 thế hệ mới không che: Dễ có cốp trước, nội thất thêm sạc không dây, 30% pin đi hơn 90 km

Mới đây, hình ảnh mẫu xe với logo VinFast cùng bảng tên VF 5 mang thiết kế khác biệt với dòng VF 5 hiện tại nhanh chóng gây chú ý. Dựa theo hình ảnh xung quanh, không khó nhận ra vị trí chụp là tại Việt Nam.

VinFast VF 5 mới xuất hiện tại Việt Nam. Ảnh: Sưu tầm

VinFast VF 5 mới dễ phân biệt từ mọi góc nhìn

Tương tự những hình ảnh lộ diện trước đây tại Ấn Độ lẫn ở Việt Nam, thế hệ mới của mẫu xe điện này thay đổi khá nhiều ở phần ngoại thất. Điều này dễ hiểu bởi VF 5 hiện tại đã có tuổi đời gần 5 năm, việc VinFast cải tiến gần như toàn bộ cho mẫu xe này là dễ hiểu.

Nhìn trực diện, VinFast VF 5 có phần đầu thiết kế cao và vuông vức hơn. Tạo hình này mang đến cho xe cảm giác bề thế hơn đời hiện tại. Ngoài ra, khả năng cao VF 5 mới sẽ có thêm cốp trước - trang bị khá phổ biến trên nhiều dòng xe điện hiện nay.

VF 5 mới có nhiều thay đổi bên ngoài. Ảnh: Sưu tầm

Bên cạnh thay đổi thiết kế nắp ca-pô, cụm đèn chiếu sáng mới cũng được thay đổi vị trí. Ẩn bên trong là chóa đèn với gương cầu hỗ trợ. Với xu hướng hiện tại, không loại trừ khả năng VF 5 mới sẽ trang bị đèn chiếu sáng LED.

Khác với bản thử nghiệm bắt gặp tại Ấn Độ, chiếc xe này trang bị mâm 16 inch cùng bộ lốp 195/60. Theo hình ảnh được đăng tải, la-zăng là loại thép với ốp bên ngoài bằng nhựa bóng.

Bước ra phía sau, chi tiết thay đổi dễ nhận thấy nhất là dải đèn LED mới. Toàn bộ đèn hậu, đèn phanh và đèn báo rẽ nay đã được đưa lên phía trên. Đây được xem là nâng cấp đáng giá khi thế hệ VF 5 hiện tại gặp khá nhiều phản hồi đèn báo rẽ đặt khá thấp, không phù hợp với giao thông Việt Nam.

Nội thất VinFast VF 5 nâng cấp nhiều chi tiết

Khoang lái VF 5 mới thay đổi theo hướng đơn giản hơn. Xe không còn màn hình tốc độ sau vô lăng, toàn bộ thông tin đều hiển thị ở màn hình trung tâm. Đáng chú ý, giao diện trên màn hình trung tâm hiển thị lượng pin 28% đi được 89 km.

Màn hình trung tâm trên VF 5 mới. Ảnh: Sưu tầm

Vô lăng mới trông khá giống với mẫu VF 8 ra mắt cách đây không lâu. Thiết kế vô lăng mới dạng 2 chấu vát cạnh trên và dưới, các nút điều chỉnh được làm tối giản. Cần số nay cũng đã được chuyển thành loại cần gạt sau vô lăng.

Ghế ngồi là loại bọc da, phối 2 tông màu trắng và đen, các đường chỉ thêu trang trí lạ mắt. Vị trí ghế lái vẫn là loại chỉnh cơ 6 hướng. Cụm yên ngựa trung tâm mới có thiết kế hiện đại hơn với 2 hộc để ly đặt dọc. Vị trí núm xoay cần số trên VF 5 hiện tại được đổi thành nơi đặt điện thoại. Đặc biệt, khu vực này có biểu tượng sạc không dây.

Nhiều nâng cấp bên trong khoang lái VF 5 mới. Ảnh: Sưu tầm

Theo một số nguồn tin, VinFast VF 5 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ được giới thiệu vào quý I/2026. Hiện tại, VinFast đang phân phối VF 5 với giá bán 496 triệu đồng. Nếu cộng dồn tất cả ưu đãi, giá xe còn khoảng 471,2 triệu đồng.