Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công vừa công bố, các mẫu ô tô sử dụng động cơ xăng, dầu bán tổng cộng 28.323 xe trong tháng 8/2026. Kết quả này thấp hơn 8.927 xe so với tháng trước, tương ứng mức giảm 23,97%.

Thị trường đi xuống nhưng thứ hạng ở một số phân khúc lại biến động mạnh. Toyota Vios nhanh chóng lấy lại vị trí dẫn đầu sedan hạng B sau một tháng bị Honda City vượt qua.

Trong khi đó, Mitsubishi Triton tạo ra cú bứt phá hiếm thấy khi vượt Ford Ranger ở phân khúc bán tải, đồng thời leo lên vị trí cao nhất trong nhóm ô tô động cơ đốt trong bán chạy tháng này.

Vios chỉ để City dẫn đầu đúng một tháng

Tháng trước, Honda City tạo bất ngờ khi bán được 1.034 xe, nhiều hơn Vios 66 xe. Đây là lần đầu mẫu Honda vượt đối thủ Toyota để đứng đầu phân khúc trong năm 2026.

Nhưng khoảng cách này nhanh chóng bị đảo ngược. Doanh số City trong tháng 8 chỉ còn 279 xe, trong khi Vios đạt 656 xe. Như vậy, sau khi cùng giảm doanh số, Vios vẫn có lượng xe bán ra cao hơn City 377 chiếc và trở lại vị trí số một.

Diễn biến còn bất lợi hơn đối với Honda City khi mẫu xe này rơi xuống vị trí thứ ba. Mazda2 đạt 482 xe, vượt City 203 xe để xếp ngay sau Vios. Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage lần lượt đạt 151 và 58 xe.

Xét trong 8 tháng đầu năm, khoảng cách giữa Vios và City vẫn khá lớn. Toyota Vios đạt tổng cộng 6.173 xe, còn Honda City bán 4.835 xe, chênh nhau 1.338 xe.

Triton tạo cú bứt phá giữa lúc thị trường đi xuống

Nếu cuộc đua sedan hạng B chỉ chứng kiến sự thay đổi ngôi đầu trong thời gian ngắn, thị trường bán tải tháng 8 lại xuất hiện một kết quả đặc biệt hơn.

Mitsubishi Triton đạt 1.145 xe trong tháng 8, trong khi Ford Ranger bán 729 xe. Khoảng cách 416 xe giúp Triton lần đầu tiên vượt mẫu bán tải của Ford trong năm 2026. Đây cũng là lần thứ 2 trong năm nay, mẫu bán tải đến từ Ford bị mất ngôi đầu vào tay các đối thủ, trước đó là Hillux.

Đây là kết quả rất khác so với diễn biến chung của thị trường. Tháng trước, Triton chỉ bán 141 xe. Sau một tháng, lượng xe tiêu thụ tăng thêm 1.004 chiếc, tương đương hơn 8 lần. Trong khi đó, Ranger giảm 244 xe so với tháng 7.

Toyota Hilux đứng sau hai mẫu xe này với 562 xe, còn Isuzu D-Max đạt 29 xe.

Mốc 1.145 xe cũng đưa Triton tới một cột mốc chưa từng đạt được tại Việt Nam: lần đầu vượt ngưỡng 1.000 xe bán ra trong một tháng. Đồng thời, đây là doanh số tháng cao nhất của mẫu bán tải Mitsubishi tại thị trường Việt Nam.

Lần gần nhất Triton đứng trên Ranger đã cách đây hơn 4 năm. Vào tháng 8/2022, Triton bán 402 xe, cao hơn 176 xe của Ranger. Sau 1.461 ngày, hai mẫu xe mới một lần nữa đổi vị trí trên bảng doanh số.

Điểm đáng chú ý là lần này Ranger không ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ như thời điểm năm 2022. Vì vậy, việc Triton vượt lên chủ yếu tạo ra một biến động đáng chú ý trên bảng xếp hạng doanh số tháng 8.

Triton vượt cả CX-5 để đứng đầu nhóm xe xăng, dầu

Cú tăng tốc của Triton còn đưa mẫu bán tải này ra ngoài phạm vi cuộc đua với Ranger. Với 1.145 xe, Triton trở thành mẫu ô tô sử dụng động cơ đốt trong bán được nhiều nhất trong tháng 8/2026.

Trong nhóm 10 mẫu ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 8, Triton là mẫu duy nhất có doanh số tăng so với tháng 7. Những mẫu xe còn lại đều ghi nhận lượng bán giảm.

Đáng chú ý, Mitsubishi còn có 3 đại diện khác góp mặt là Destinator với 674 xe, Xpander với 668 xe và Xforce với 664 xe. Với tổng cộng 4 mẫu, Mitsubishi là thương hiệu có nhiều xe nhất trong danh sách này.

Tuy nhiên, cả 3 mẫu xe trên đều giảm doanh số so với tháng 7. Dù vậy, việc có 4 mẫu xe cùng lọt top 10, trải rộng từ bán tải, SUV đến MPV, cho thấy Mitsubishi vẫn có độ phủ đáng kể trong nhóm ô tô động cơ đốt trong bán chạy.

Tháng 8 vì thế ghi nhận hai kiểu đảo chiều khác nhau. Vios chỉ mất vị trí dẫn đầu sedan hạng B trong một tháng rồi nhanh chóng lấy lại, còn Triton tạo ra cú bứt phá mạnh mẽ, vượt Ranger sau hơn 4 năm và lần đầu tiên trở thành mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng.

Trong bối cảnh tổng doanh số ô tô xăng, dầu giảm gần 24%, những kết quả trái chiều này khiến bảng xếp hạng tháng 8/2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý.