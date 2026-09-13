Dừng bán từ tháng 6, Toyota Camry bản xăng vẫn bán được 1 xe trong tháng 8 cho khách Việt

Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota Camry đạt doanh số 193 xe trong tháng 8/2026. Đáng chú ý, trong số này vẫn có 1 xe sử dụng động cơ xăng, bên cạnh 192 xe hybrid.

Doanh số Toyota Camry trong 8 tháng đầu năm 2026 không ổn định, không cao, nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc sedan hạng D. Nguồn số liệu VAMA.

Con số này xuất hiện sau khi Toyota Việt Nam có động thái tinh giản danh mục sản phẩm vào cuối tháng 6. Khi đó, hãng âm thầm dừng bán một số phiên bản của Camry, Fortuner và Wigo tại thị trường Việt Nam. Riêng Camry, danh mục mới chỉ còn các phiên bản hybrid.

Trước đó, Toyota Camry được phân phối với 3 phiên bản, gồm 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng và 2 phiên bản hybrid. Sau đợt điều chỉnh, các phiên bản hybrid trở thành lựa chọn duy nhất trong danh mục Camry mới của Toyota Việt Nam.

Trên website chính thức, Toyota Camry bản xăng đã không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm, cũng như trong catalogue của sản phẩm. Ảnh chụp màn hình

Việc vẫn xuất hiện một chiếc Camry bản xăng trong báo cáo tháng 8 có thể liên quan đến lượng xe còn tồn hoặc thời điểm ghi nhận doanh số, bởi việc một phiên bản được dừng phân phối không đồng nghĩa toàn bộ xe tồn kho lập tức biến mất khỏi thị trường.

Đáng chú ý hơn, tháng 7 trước đó, báo cáo doanh số của Toyota không ghi nhận chiếc Camry bản xăng nào được bán ra. Trong khi đó, doanh số toàn dòng Camry chỉ đạt 91 xe, đều là phiên bản hybrid.

Sang tháng 8, doanh số Camry tăng lên 193 xe, cao hơn 112% so với tháng trước và cũng là mức cao nhất của mẫu sedan này kể từ đầu năm. Trong đó, 192 xe hybrid chiếm gần như toàn bộ doanh số, cho thấy cơ cấu bán hàng của Camry đã thay đổi rõ rệt sau khi Toyota thu gọn danh mục sản phẩm.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Toyota Camry đạt 843 xe, gồm 76 xe bản xăng và 767 xe hybrid. Như vậy, doanh số hybrid đã cao gấp hơn 10 lần bản xăng và chiếm hơn 90% tổng lượng Camry bán ra trong năm nay.

Toyota Camry hiện là mẫu sedan cỡ D duy nhất được công bố doanh số hàng tháng. Ảnh: Đại lý

Việc phiên bản hybrid chiếm áp đảo doanh số cũng cho thấy sự chuyển dịch đáng kể trong nhu cầu đối với Camry. Trước khi danh mục được tinh giản, Toyota vẫn duy trì cả lựa chọn động cơ xăng và hybrid. Tuy nhiên, với cơ cấu doanh số hiện tại, hybrid đã trở thành cấu hình chủ đạo của mẫu sedan hạng D này.

Ở thị trường Việt Nam, Camry hiện gần như không còn đối thủ trực tiếp từ các thương hiệu Nhật Bản từng cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng D. Honda Accord và Mazda6 lần lượt rút khỏi thị trường, khiến Camry trở thành “thành lũy cuối cùng” trong nhóm sedan hạng D.

Phân khúc này hiện vẫn có Kia K5 và MG7, song hai mẫu xe trên không được nhà phân phối công bố doanh số bán hàng hàng tháng. Vì vậy, Camry cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc có số liệu bán hàng được cập nhật tương đối đầy đủ.