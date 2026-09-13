Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dừng bán từ tháng 6, Toyota Camry bản xăng vẫn bán được 1 xe trong tháng 8 cho khách Việt

| | Thị trường

Sau khi Toyota Việt Nam tinh giản danh mục Camry, chỉ còn các phiên bản hybrid từ cuối tháng 6, báo cáo doanh số tháng 8 vẫn ghi nhận một chiếc Camry động cơ xăng được bán ra.

Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota Camry đạt doanh số 193 xe trong tháng 8/2026. Đáng chú ý, trong số này vẫn có 1 xe sử dụng động cơ xăng, bên cạnh 192 xe hybrid.

Doanh số Toyota Camry trong 8 tháng đầu năm 2026 không ổn định, không cao, nhưng vẫn dẫn đầu phân khúc sedan hạng D. Nguồn số liệu VAMA.

Con số này xuất hiện sau khi Toyota Việt Nam có động thái tinh giản danh mục sản phẩm vào cuối tháng 6. Khi đó, hãng âm thầm dừng bán một số phiên bản của Camry, Fortuner và Wigo tại thị trường Việt Nam. Riêng Camry, danh mục mới chỉ còn các phiên bản hybrid.

Trước đó, Toyota Camry được phân phối với 3 phiên bản, gồm 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng và 2 phiên bản hybrid. Sau đợt điều chỉnh, các phiên bản hybrid trở thành lựa chọn duy nhất trong danh mục Camry mới của Toyota Việt Nam.

Trên website chính thức, Toyota Camry bản xăng đã không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm, cũng như trong catalogue của sản phẩm. Ảnh chụp màn hình

Việc vẫn xuất hiện một chiếc Camry bản xăng trong báo cáo tháng 8 có thể liên quan đến lượng xe còn tồn hoặc thời điểm ghi nhận doanh số, bởi việc một phiên bản được dừng phân phối không đồng nghĩa toàn bộ xe tồn kho lập tức biến mất khỏi thị trường.

Đáng chú ý hơn, tháng 7 trước đó, báo cáo doanh số của Toyota không ghi nhận chiếc Camry bản xăng nào được bán ra. Trong khi đó, doanh số toàn dòng Camry chỉ đạt 91 xe, đều là phiên bản hybrid.

Sang tháng 8, doanh số Camry tăng lên 193 xe, cao hơn 112% so với tháng trước và cũng là mức cao nhất của mẫu sedan này kể từ đầu năm. Trong đó, 192 xe hybrid chiếm gần như toàn bộ doanh số, cho thấy cơ cấu bán hàng của Camry đã thay đổi rõ rệt sau khi Toyota thu gọn danh mục sản phẩm.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Toyota Camry đạt 843 xe, gồm 76 xe bản xăng và 767 xe hybrid. Như vậy, doanh số hybrid đã cao gấp hơn 10 lần bản xăng và chiếm hơn 90% tổng lượng Camry bán ra trong năm nay.

Toyota Camry hiện là mẫu sedan cỡ D duy nhất được công bố doanh số hàng tháng. Ảnh: Đại lý

Việc phiên bản hybrid chiếm áp đảo doanh số cũng cho thấy sự chuyển dịch đáng kể trong nhu cầu đối với Camry. Trước khi danh mục được tinh giản, Toyota vẫn duy trì cả lựa chọn động cơ xăng và hybrid. Tuy nhiên, với cơ cấu doanh số hiện tại, hybrid đã trở thành cấu hình chủ đạo của mẫu sedan hạng D này.

Ở thị trường Việt Nam, Camry hiện gần như không còn đối thủ trực tiếp từ các thương hiệu Nhật Bản từng cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng D. Honda Accord và Mazda6 lần lượt rút khỏi thị trường, khiến Camry trở thành “thành lũy cuối cùng” trong nhóm sedan hạng D.

Phân khúc này hiện vẫn có Kia K5 và MG7, song hai mẫu xe trên không được nhà phân phối công bố doanh số bán hàng hàng tháng. Vì vậy, Camry cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc có số liệu bán hàng được cập nhật tương đối đầy đủ.

Theo Hiếu Nguyễn

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam đắt hay rẻ so với các thị trường khác?

Giá iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam đắt hay rẻ so với các thị trường khác? Nổi bật

Tuyên bố giảm nhập khẩu khí đốt Nga chưa được bao lâu, châu Âu có động thái 'lạ'

Tuyên bố giảm nhập khẩu khí đốt Nga chưa được bao lâu, châu Âu có động thái 'lạ' Nổi bật

Mitsubishi Pajero mới chốt lịch ra mắt Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

Mitsubishi Pajero mới chốt lịch ra mắt Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

11:09 , 13/09/2026
IEA: VinFast đóng vai trò quan trọng trong quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam

IEA: VinFast đóng vai trò quan trọng trong quá trình phổ cập xe điện tại Việt Nam

10:30 , 13/09/2026
Cầm 100 triệu đồng, chọn mua iPhone Duo hay sắm ô tô điện VinFast?

Cầm 100 triệu đồng, chọn mua iPhone Duo hay sắm ô tô điện VinFast?

10:02 , 13/09/2026
Khi nào cần thay pin ô tô điện?

Khi nào cần thay pin ô tô điện?

09:48 , 13/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên