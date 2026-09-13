Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố vụ bắt hơn 7 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25

| | Thị trường

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án liên quan đến việc đóng gói, kinh doanh hơn 7,7 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, liên quan đến Hộ kinh doanh Chí Cường, tại xã Bình Sơn, tỉnh An Giang.

Trước đó, ngày 21/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Bình Sơn kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Cường, do bà Huỳnh Thị Ái (SN 1971) làm chủ.

Khởi tố vụ bắt hơn 7 tấn gạo giả mạo nhãn hiệu ST25- Ảnh 1.

Tang vật vụ án là những bao gạo mang nhãn mác ST25. Ảnh Ngọc Khuê.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hơn 7,7 tấn gạo mang nhãn hiệu “Gạo ST25”, nhưng không có nguồn gốc, xuất xứ và không ghi hạn sử dụng.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, Hộ kinh doanh Chí Cường thu mua gạo từ các hộ dân tại khu vực Bình Sơn, Hòn Đất, Kiên Lương. Sau đó, số gạo này được đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu gạo ST25 của Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, thương hiệu “Ông Cua” đã được pháp luật bảo hộ.

Số bao bì mang nhãn hiệu ST25 được Hộ kinh doanh Chí Cường tự đặt mua, có in hình ảnh và nhãn hiệu sản phẩm gạo ST25 để sử dụng trong quá trình đóng gói, kinh doanh.

Cơ quan chức năng xác định, dù biết việc sử dụng nhãn hiệu của đơn vị khác để đóng gói, kinh doanh gạo là không đúng quy định pháp luật, nhưng Hộ kinh doanh Chí Cường vẫn thực hiện nhằm thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm và thu lợi.

Theo Nhật Huy

Tiền phong

Từ Khóa:
gạo, ST25

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam đắt hay rẻ so với các thị trường khác?

Giá iPhone 18 Pro Max tại Việt Nam đắt hay rẻ so với các thị trường khác? Nổi bật

Tuyên bố giảm nhập khẩu khí đốt Nga chưa được bao lâu, châu Âu có động thái 'lạ'

Tuyên bố giảm nhập khẩu khí đốt Nga chưa được bao lâu, châu Âu có động thái 'lạ' Nổi bật

Phố Hàng Mã trước thềm Trung thu: Đèn ông sao, đầu lân phủ kín, người lớn chen chân đưa trẻ đi chơi

Phố Hàng Mã trước thềm Trung thu: Đèn ông sao, đầu lân phủ kín, người lớn chen chân đưa trẻ đi chơi

15:58 , 13/09/2026
Đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 20: Ở du thuyền khổng lồ, an ninh cực gắt

Đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 20: Ở du thuyền khổng lồ, an ninh cực gắt

15:56 , 13/09/2026
Doanh số xe xăng, dầu tháng 8: Không phải Toyota, một hãng xe Nhật góp tới 4 mẫu trong danh sách bán chạy

Doanh số xe xăng, dầu tháng 8: Không phải Toyota, một hãng xe Nhật góp tới 4 mẫu trong danh sách bán chạy

15:30 , 13/09/2026
Tuyến tàu cao tốc dài 508 km, chạy 320 km/h sắp lộ diện tại quốc gia tỷ dân: 12 nhà ga kết nối các trung tâm kinh tế, vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng

Tuyến tàu cao tốc dài 508 km, chạy 320 km/h sắp lộ diện tại quốc gia tỷ dân: 12 nhà ga kết nối các trung tâm kinh tế, vốn đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng

13:37 , 13/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên