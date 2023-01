Thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu diễn biến ra sao?

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thị trường bất động sản nơi đây đang chứng kiến sự sụt giảm giao dịch, đặc biệt là phân khúc đất nền.



Sở Xây dựng cho biết, lượng giao dịch các loại bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quý IV năm 2022 cho thấy loại hình đất nền vẫn tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là nhà ở riêng lẻ và căn hộ chung cư, còn văn phòng cho thuê và mặt bằng thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng rất thấp.

Số liệu cho thấy thị trường đất nền là loại hình thu hút vốn nhiều nhất trên địa bàn tỉnh, trong khi lượng giao dịch bất động sản cho nhu cầu ở thật sự chiếm tỷ trọng khá thấp so với loại hình đầu tư đất nền này. Cụ thể, trong quý IV/2022, lượng giao dịch đất nền là 5.112; nhà ở riêng lẻ là 308; căn hộ chung cư là 118; văn phòng cho thuê là 7; còn mặt bằng thương mại dịch vụ là 3.

Trong quý vừa qua, thị trường đất nền có mức sụt giảm khá mạnh, lượng giao dịch giảm gần 31% so với kỳ trước. Còn nhà ở riêng lẻ với mức giảm thậm chí còn nhiều hơn so với đất nền, lượng giao dịch gần 45% so với kỳ trước. Đối với căn hộ chung cư có mức giảm mạnh nhất với lượng giao dịch giảm gần 77% so với kỳ trước, cho thấy đây là loại hình chịu biến động nhiều hơn so với các loại hình còn lại. Khác với kỳ trước đó khi mà loại hình này lại chịu ít biến động nhất, tương tự với loại hình văn phòng cho thuê và mặt bằng thương mại dịch vụ có lượng giao dịch không có nhiều đổi, tuy nhiên tỷ trọng vẫn còn rất thấp.

Theo Sở Xây dựng, thị trường có mức sụt giảm sau một số những biến động chung của thị trường bất động sản như vụ việc của các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu mang tính rủi ro cao. Hiện tại, phải đứng trước việc đáo hạn trái phiếu, nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn có cơ cấu nợ vay quá cao gây ảnh hưởng lớn đến cả thị trường bất động sản, kèm với đó là việc siết tín dụng bất động sản, các dự thảo chính sách thuế mới đối với việc sở hữu nhiều bất động sản, gửi trả hồ sơ khai báo giá trị giao dịch chưa chính xác,… cũng là một trong những nguyên nhân tác động đến thị trường bất động sản một cách rất mạnh mẽ.

Về diễn biến tình hình thị trường bất động sản của các khu vực trên địa bàn, Sở này cho biết, qua các số liệu tổng hợp từ Sở Tư pháp, cho thấy rằng lượng giao dịch ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh đều giảm.

Đối với loại hình đất nền thì huyện Đất Đỏ vẫn đang là hai khu vực có lượng giao dịch nhiều nhất (tương tự quý III/2022), tiếp đến huyện Châu Đức, hầu hết các giao dịch đất nền đều là đất nền nằm trong khu dân cư hiện hữu. Đối với thị trường nhà ở, thị xã Phú Mỹ chiếm tỷ trọng lớn nhất, tiếp đến là huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu. Đối với loại hình chung cư thì khu vực thành phố Vũng Tàu chiếm đa số, tiếp đến là thị xã Phú Mỹ với số lượng vô cùng nhỏ. Còn riêng văn phòng cho thuê và mặt bằng thương mại dịch vụ tập trung chủ yếu tại thành phố Vũng Tàu là chính.

Trong quý IV/2022, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lại không có dự án nhà ở thương mại và du lịch nghỉ dưỡng nào được cấp phép mới. Còn 46 dự án nhà ở thương mại với tổng quy mô gần 22.000 căn nhà đang triển khai thì chỉ có 2 dự án đủ điều kiện mở bán, cung ứng 275 căn nhà riêng lẻ. Về dự án nhà ở công nhân trong quý có 6 dự án đang triển khai, số lượng là 1.909 căn.

Theo Sở Xây dựng, trong năm 2022, đất nền vẫn đang chiếm ưu là loại hình bất động sản được giao dịch với tỷ trọng lớn nhất gần 90% và cho thấy rằng tình trạng đầu cơ vẫn luôn tiếp diễn cho đến thời điểm hiện tại. Tiếp đến là loại hình nhà ở riêng lẻ với tỷ trọng xếp thứ 2 với khoảng gần 8%; căn hộ chung cư với tỷ trọng khoảng 2,8%, đây là hai loại hình được giao dịch thể hiện nhu cầu ở cao hơn hẳn so với đất nền, dù vẫn có một số trường hợp mang tính chất đầu cơ. Còn đối với loại hình văn phòng cho thuê và mặt bằng thương mại dịch vụ thì có tỷ trọng vô cùng thấp, không đáng kể trong tổng số giao dịch bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong năm 2022, đất nền có lượng giao dịch là 49.091, nhà ở riêng lẻ là 4.335; căn hộ chung cư 1.545; văn phòng cho thuê có 34 giao dịch; còn mặt bằng thương mại dịch vụ có 31 giao dịch.

Đơn vị này cho biết, thị trường bất động sản năm 2022 có sự sụt giảm so với năm 2021. Nhìn chung đều có sự sụt giảm ở hầu hết các loại hình trừ căn hộ chung cư, và cứ dần về cuối năm lượng giao dịch càng thấp dần đi.

Cụ thể thị trường đất nền có mức sụt giảm gần 6% so với năm trước. Phân khúc nhà ở riêng lẻ với mức giảm gần 26% so với năm trước và là loại hình có mức sụt giảm cao nhất trong 3 loại hình có tỷ trọng cao, đối với căn hộ chung cư lại biến động ở chiều hướng ngược lại với mức tăng gần 25% so với năm trước, với loại hình văn phòng cho thuê và mặt bằng thương mại dịch vụ có lượng giao dịch không có nhiều thay đổi. Tuy mức giảm nhìn trên hệ số tương đối cho thấy khá lớn, nhưng tỷ trọng rất thấp cho nên nhìn về giá trị tuyệt đối thì lại không giảm nhiều.

Theo Sở Xây dựng, hầu hết lượng giao dịch bất động sản là đất nền trong năm 2022 đều phát sinh ở những tháng đầu năm. Thời điểm đó,thị trường bất động sản mới vừa ổn định lại sau đợt dịch Covid kéo dài, từ đó kích thích các giao dịch bất động sản còn tồn đọng vì chưa thể giao dịch trong thời gian giãn cách xã hội.

Tuy nhiên lượng giao dịch lại sụt giảm một cách đột ngột và vô cùng mạnh mẽ khi bước sang những tháng đầu của quý II. Từ khoảng thời gian này đến cuối năm 2022, thị trường bất động sản đã chứng kiến tình hình giao dịch vô cùng ảm đạm.

“Đứng trước sự chững lại của thị trường, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá của bất động sản, nhất là ở những khu vực quá nóng sốt và có tình trạng đầu cơ cao. Tuy nhiên đây cũng sẽ là cơ hội cho những ai có nhu cầu ở thật sự và góp phần định hình, làm ổn định lại thị trường trong nhiều năm sắp tới. Tình hình bất động sản được dự kiến sẽ tiếp tục ảm đạm nếu các vấn đề tồn đọng vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đây sẽ là thách thức vô cùng lớn đối với cho thị trường bất động sản năm 2023 của cả nước nói chung và thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng”, Sở Xây dựng tỉnh nhận định.