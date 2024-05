Thị trường bất động sản bùng nổ với lễ ra quân dự án Libera Nha Trang

"Đại tiệc tự do"



Vượt lên trên một sự kiện giới thiệu dự án thông thường, "Live Beyond Era-Verse" dưới bàn tay của "phù thủy" sân khấu Long Kan đã mang đến một "đại tiệc tự do" đúng nghĩa với sự phối trộn tuyệt vời của âm thanh, ánh sáng và những trải nghiệm chưa từng có,. Đó là sân khấu biến hình được dàn dựng hoành tráng với công nghệ 3D Nake -eye đa chiều, cộng hưởng âm nhạc sôi động và những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao đã tạo nên một không gian bùng nổ và mãn nhãn.



"Live Beyond Era-Verse" đã vẽ nên một hành trình đầy cảm hứng, đưa các chiến binh đến với vùng đất của tự do, nơi họ được tiếp thêm năng lượng để tự tin chinh phục mọi thử thách trong kỷ nguyên mới của thị trường bất động sản. Sự kiện liên tục tăng nhiệt với khí thế hừng hực, tinh thần nhiệt huyết và lòng quyết tâm chinh phục Libera Nha Trang của hơn 4.500 chiến binh.

Bùng nổ với những con số ấn tượng

Không chỉ gây bất ngờ bởi những màn trình diễn mãn nhãn và cảm xúc thăng hoa, "Live Beyond Era-Verse" còn hừng hực khí thế ra quân khi bùng nổ hàng loạt con số chưa từng có trong các đợt ra quân các dự án bất động sản gần đây.

Hơn 4.500 "chiến binh tự do" đến từ 70 đại lý bất động sản hàng đầu cả nước.

Hơn 4.500 chiến binh tinh nhuệ với trái tim tự do sẵn sàng tạo nên một tập thể vững mạnh phi thường cho chuyến hành trình về vùng đất mới. 70 đại lý - những binh đoàn đã bền bỉ trụ vững trong biến động – chung sức đồng lòng bước vào thời kỳ mới cùng Libera Nha Trang. Cùng với mức giá ấn tượng, Libera Nha Trang đã bật tung mọi tiền lệ ngay trong giây phút "chào sân" tại sự kiện. Sức hút của dự án càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết sau cú bắt tay hợp tác đồng hành thương hiệu giữa 2 "ông lớn" bất động sản KDI Holdings và Masterise Home được giới thiệu. Những yếu tố kỷ lục chưa từng có này khiến thị trường càng có lý do để khẳng định một kỷ nguyên mới của bất động sản đã chính thức khai màn với "Live Beyond Era-Verse".



Chính thức ra mắt Flexie – "Đại sứ ảo" tiên phong của thị trường bất động sản

Sự xuất hiện của Flexie - đại sứ ảo tiên phong của ngành bất động sản

Đại sứ không phải là một khái niệm xa lạ trên thị trường bất động sản nhiều năm qua. Nhưng đại sứ ảo lại là một bước ngoặt mang tính biểu tượng. Sự xuất hiện của Flexie - đại sứ ảo tiên phong của ngành bất động sản - trong sự kiện "Live Beyond Era-Verse" không chỉ là bước tiến công nghệ khẳng định tầm nhìn khác biệt của chủ đầu tư KDI Holdings mà còn là biểu tượng cho sự sáng tạo, đột phá trong thời đại số.



Hình ảnh một Flexie trẻ trung, năng động, phóng khoáng đã khắc hoạ sâu sắc tinh thần tự do, khoáng đạt không giới hạn của dòng sản phẩm Flex Home thuộc Libera Nha Trang. Flexie không chỉ là hiện thân của những cư dân của vùng đất tự do Libera Nha Trang trong tương lai, mà còn đại diện cho những chiến binh kinh doanh đã sẵn sàng khí thế khai phá, đón vận hội mới của cả thị trường. Khuấy động không khí bằng những màn tương tác đầy thú vị tại sự kiện, những trải nghiệm mới mẻ cùng Flexie đã mở ra một làn sóng mới trong tiếp thị và quảng bá dự án bất động sản, nơi những cam kết về các giá trị vượt trội trong tương lai dành cho khách hàng giờ đây đã có thể được mô phỏng hoàn hảo bởi những công nghệ hiện đại nhất.

"Live Beyond Era-Verse" không chỉ là một sự kiện ra quân, mà còn gửi gắm trong đó tuyên ngôn về một hành trình chinh phục không giới hạn, khơi dậy khát khao tự do của mỗi người. Thông qua những giá trị độc đáo và khác biệt, Libera Nha Trang đã sẵn sàng trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm giấc mơ tự do, phóng khoáng và đầy trải nghiệm, nơi các chiến binh tự do đã sẵn sàng cùng nhau bứt phá giới hạn và chinh phục những đỉnh cao mới của thị trường bất động sản.

Thông tin dự án:

Fanpage Libera Nha Trang: https://www.facebook.com/liberanhatrang