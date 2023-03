Thị trường bất động sản có nhiều khác lạ, đất nền sẽ tăng giá trở lại vào cuối năm?

Đất nền giảm giá tiền tỷ



Theo báo cáo mới nhất của DKRA Group về thị trường bất động sản nhà ở TP HCM và vùng phụ cận, trong hai tháng đầu năm, cả nguồn cung và lượng tiêu thụ mới đất nền khu vực này đã giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, toàn khu vực có 114 nền mới được mở bán, giảm 92% so với cùng kỳ. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 14%, tương đương 16 nền, giảm 98% so với cùng kỳ. Nguồn cung, tiêu thụ mới chủ yếu tại Đồng Nai và Long An. Giá bán sơ cấp dao động trong khoảng từ 9,6 - 56,4 triệu đồng/m2.

Nguồn: DKRA Group.

DKRA Group nhận định, sức cầu chung của thị trường giảm mạnh, lượng giao dịch phát sinh đặc biệt khiêm tốn. Xu hướng giảm này kéo dài từ thời điểm giữa năm 2022 và chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn.

Trên thị trường thứ cấp, mặt bằng giá trong hai tháng đầu năm giảm 10 - 23% so với thời điểm cuối năm 2022. Mức giảm phổ biến 100 - 690 triệu đồng/nền, hoặc lên đến 1 tỷ đồng/nền. Tỷ lệ giảm tập trung ở nhóm các nhà đầu tư có sử dụng đòn bẩy tài chính, đặc biệt có sử dụng chương trình ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ gốc giai đoạn 2018 - 2022 của các chủ đầu tư.

Đơn vị này đưa ra nhận định, trước tình hình lãi suất ở mức cao, các vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để, khó khăn trong việc thu xếp dòng vốn đáo hạn trái phiếu, nếu không có những hướng xử lý cụ thể, thanh khoản thị trường khó có thể chuyển biến tích cực trong thời gian tới.

“Sốt đất” có thể tới muộn hơn

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng, theo đó mức giá và thanh khoản cũng sụt giảm, đặc biệt là phân khúc đất nền. Song, đất nền vẫn được đánh giá có tiềm năng đầu tư tốt.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc công ty đầu tư Bất Động Sản Việt An Hòa cho biết, đất nền ven thành phố vẫn là xu hướng đầu tư năm 2023. Bởi đây là loại hình mang tính tập quán “mua làm của để dành” và giá trị tương đối thấp. Đồng thời, đất vườn có thổ giá rẻ khoảng 2 tỷ ở những vùng bán kính 200 km so với TP. HCM vẫn là sự lựa chọn của nhà đầu tư. Tuy vậy, phải qua quý 2/2023, thị trường đất nền mới có thể hồi phục giao dịch. Đây là giai đoạn nhà đầu tư đang thăm dò, chưa xuống tiền khi các thông tin về lãi suất, tín dụng còn chưa cải thiện.

Bên cạnh đó, ông Quang cho rằng, thị trường bất động sản đang ở trạng thái khó đoán, dù có điểm sáng. Năm 2023 là năm nhiều thách thức, có thể phải từ năm 2024 trở đi, thị trường bất động sản nói chung, đất nền nói riêng mới hồi phục trở lại.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, thông thường, trong một năm sẽ có một đợt sốt đất đầu năm và cuối năm. Tương tự, ở năm 2023, các cơn sốt đất sẽ quay trở lại nhưng xảy ra ở thời điểm muộn hơn, có thể trong quý II - III hoặc ở giai đoạn cuối năm sẽ có những đợt tìm kiếm đất nền nhiều hơn. Bởi khi đó, những khó khăn đã được tháo gỡ, thị trường đã phục hồi trở lại, lãi suất giảm, các kênh huy động vốn được khơi thông.

“Còn ngay từ thời điểm đầu năm 2023, sẽ khó bùng nổ các cơn sốt đất giống như thời điểm những năm trước. Bên cạnh đó, trong dài hạn, tôi nghĩ giá đất nền khó có khả năng sụt giảm mạnh. Mức giá có thể đi ngang so với giá năm 2022 nhưng sau đó sẽ nhanh chóng tăng lại nhờ những kỳ vọng mới”, ông Đính nhấn mạnh.