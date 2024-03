Thị trường bất động sản đang ở thời điểm tốt nhất để mua vào

BĐS nóng trở lại, cầu áp đảo cung

Giai đoạn cuối 2023, đầu 2024, mặt bằng lãi suất ngân hàng liên tục giảm. Tại thời điểm tháng 3/2024, lãi suất tiết kiệm chỉ dao động từ 1,7% đến cao nhất 4,65%/năm, tương đương hoặc thấp hơn tỷ lệ lạm phát dự kiến khoảng 4 - 4,5% trong năm 2024. Lãi suất thấp, kênh tiết kiệm không còn hấp dẫn, dòng tiền của nhà đầu tư đang dần chuyển hướng sang những kênh sinh lợi nhiều hơn như BĐS.

Ngay cả khi chưa có "làn sóng" chuyển hướng này, nhu cầu sở hữu BĐS của người Việt vẫn luôn cao với tâm lý càng có nhiều BĐS càng muốn sở hữu thêm. Một báo cáo của batdongsan.com.vn đã chỉ ra, Việt Nam có tỷ lệ người có dự định mua BĐS cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Căn nguyên bắt nguồn từ tư tưởng "an cư - lạc nghiệp" đã ăn sâu qua nhiều thế hệ.

Sau nhu cầu an cư, BĐS lại tiếp tục được tìm mua như một kênh tích trữ tài sản hoặc để nâng cấp chất lượng cuộc sống, mở rộng không gian cho gia đình nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, sở hữu BĐS cho thuê cũng là một lựa chọn hiệu quả so với những kênh khác như tiền số hay chứng khoán - vốn không thân thiện với nhà đầu tư mới. Theo khảo sát của batdongsan.com.vn, tháng 1/2024, nhu cầu tìm thuê phòng trọ, nhà trọ đã tăng khoảng 12% so với tháng 12/2023. Mặt bằng giá thuê hiện tại đã tăng 10 - 20% so với giai đoạn đầu năm 2023.

Trong khi cả nhu cầu mua để ở lẫn đầu tư, cho thuê vẫn đang tăng thì nguồn cung lại nhỏ giọt. Năm qua, tại TP.HCM không ghi nhận thêm dự án mới mở bán, hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa trên các dự án cũ.

Cũng theo báo cáo của batdongsan.com.vn, thời điểm giáp Tết âm lịch, lượng tin bán BĐS giảm khoảng 19% so với tháng 12. Tuy nhiên mức độ quan tâm trên thị trường lại tăng 66% so với cùng kỳ 2023. Trong bối cảnh thị trường đang hồi phục và bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, giới chuyên gia cho rằng cơ hội tốt nhất để mua vào "đã điểm", đặc biệt là những BĐS chất lượng với chính sách tốt.

Dễ dàng sở hữu nhà sang với chính sách hấp dẫn

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới, đầu năm 2024, chủ đầu tư Vinhomes đã giới thiệu chương trình "Mua nhà sang - An tâm tài chính" với mức hỗ trợ thanh toán trả góp "có 1-0-2" trên thị trường.

Áp dụng tại 3 đại đô thị Vinhomes Grand Park và Vinhomes Ocean Park 1, 2, chính sách cho phép người mua nhà trả góp hưởng trần lãi suất cố định lên tới 15 năm. Khách hàng sẽ được ân hạn nợ gốc song song với việc hưởng mức lãi cố định 6 - 7%/năm tùy thuộc sản phẩm thấp tầng hay cao tầng trong 2 năm đầu. Giai đoạn sau đó, mức lãi suất sẽ được áp dụng theo thị trường nhưng không quá 8 - 9,5%/năm. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị trước 30% giá trị BĐS là đã có thể nhận nhà để ở hoặc khai thác cho thuê ngay.

Chính sách ưu việt này đã giải quyết bài toán "nhà chính chủ" cho nhiều người có nhu cầu ở thực. Thay vì chờ đợi tích lũy hàng chục năm, nhiều người trẻ đã có cơ hội được sở hữu ngay căn hộ chất lượng, trải nghiệm cuộc sống được chăm chút kỹ lưỡng, toàn diện tại các khu đô thị đáng sống hàng đầu với phương án thanh toán "nhàn tênh".

Chính sách mua nhà trả góp của Vinhomes là cơ hội có 1-0-2 để nhà đầu tư đón sóng tăng trưởng của thị trường

Như trường hợp của gia đình chị Thu Thảo (Vinhomes Ocean Park 1, Hà Nội). Có trong tay khoảng hơn 700 triệu, chị tính toán nếu gửi tiết kiệm kỳ hạn năm với lãi suất trên dưới 5% thì chỉ lãi khoảng vài triệu đồng/tháng, bằng 1/4 chi phí thuê nhà. Trong khi nếu mua nhà trả góp, vợ chồng chị có thể chuyển vào ở ngay căn hộ 1PN khang trang với mức thanh toán chỉ hơn 9 triệu đồng/tháng trong 2 năm đầu.

"Nhờ có sự ‘bảo lãnh’ của Vinhomes mà vợ chồng tôi không cần bận tâm tới biến động của thị trường lên lãi suất thả nổi, có khi lên tới 15%/năm như giai đoạn 2022", chị Thảo chia sẻ.

Với các gia đình muốn đầu tư thêm căn nhà thứ 2, thứ 3 làm tài sản tích lũy, họ cũng có thể tranh thủ chính sách "lợi đơn lợi kép" này của chủ đầu tư để tối ưu dòng tiền. Theo đó, người mua có thể sử dụng căn nhà này để cho thuê, vừa tạo nguồn thu nhập hàng tháng, vừa có thể an tâm khi không bỏ trống tài sản trong thời gian chờ tăng giá. Chi phí trả góp khi đó sẽ được cấn trừ vào nguồn thu nhập mới giúp dòng tiền càng thêm ổn định.

Các nhà đầu tư cũng có thể tận dụng khéo léo chính sách này làm đòn bẩy tài chính để đầu tư BĐS hạng sang, đón sóng tăng giá của thị trường. Do chỉ phải thanh toán chi phí ban đầu 30% là đã được nhận nhà ngay, nhà đầu tư có thể tối ưu được nguồn vốn sẵn có khi chi phí đầu vào và lãi suất hàng tháng hợp lý, đồng thời vẫn còn dư dả để phân bổ vào nhiều kênh khác.

"Không đầu tư ngay bây giờ là rất phí. Sau 2 năm đầu hết thời hạn ưu đãi, lúc đó thị trường đã sôi động trở lại là tôi đã có thể bán căn nhà trả góp này với giá hời, bởi nhà Vinhomes vốn có lợi thế lớn về tiềm năng tăng giá và tính thanh khoản cao", anh Quốc Tuấn, nhà đầu tư kỳ cựu tại Hà Nội, phân tích sau khi vừa đầu tư thêm 1 căn nhà phố tại Vinhomes Grand Park 2 theo phương án trả góp.

Sự kết hợp giữa làn sóng phục hồi mạnh mẽ của thị trường BĐS và chính sách ưu đãi chưa từng có từ Vinhomes đã tạo nên cú hích mạnh mẽ cho thị trường nói chung. Đây cũng là thời điểm vàng để gia tăng tài sản và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới.

Cơ hội vàng sở hữu ngay nhà sang Vinhomes mà không cần lo biến động lãi suất với siêu chính sách "Mua nhà sang - An tâm tài chính" hấp dẫn bậc nhất thị trường BĐS đầu năm 2024.

Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% giá trị sản phẩm đã có thể sở hữu ngay nhà phố Vinhomes Ocean Park 2 hoặc căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), căn hộ The Beverly Vinhomes Grand Park (TP.HCM). Chính sách của Vinhomes giúp xóa tan mọi âu lo về biến động thị trường khi lãi suất cố định chỉ từ 6% - 9,5%/năm, thời gian trả góp lên tới 15 năm, nhận nhà để ở hoặc cho thuê ngay và tận hưởng cuộc sống tiện nghi cũng như cơ hội "tiền đẻ ra tiền" tại các đại đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam.

