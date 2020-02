Thị trường bất động sản Long An thu hút mạnh đầu tư nhờ mạng lưới giao thông liên vùng

Trong những năm gần đây, Long An và TP.HCM đã và đang cùng nhau xây dựng nhiều kế hoạch lớn để thu hút nguồn vốn đầu tư một mạng lưới giao thông kết nối liên vùng, từ đó tạo "cú hích" cho tăng trưởng kinh tế, trong đó TP.HCM cũng nhanh chóng đẩy nhanh quá trình triển khai quy hoạch vùng đô thị mở rộng về phía các huyện giáp ranh với Long An như Đức Hoà, Cần Giuộc, Bến Lức...

Nhận thấy tiềm năng to lớn đó, những năm qua, 4 huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc được chọn để phát triển công nghiệp - thương mại - dịch vụ và là những địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Long An đang tập trung đầu tư nâng cấp và mở rộng 3 tuyến quốc lộ gồm QL1, N2, QL62 nhằm kết nối thông suốt với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương cùng một số tuyến đường tỉnh. Song song đó, UBND tỉnh Long An cũng xác định 3 công trình trọng điểm cần phải hoàn thành đầu tư trong giai đoạn 2020 - 2021, gồm: Đường tỉnh 830, Đường Vành đai TP.Tân An và Trục hạ tầng giao thông - đô thị kết nối với TP.HCM.

Trong đó, những tuyến đường huyết mạch nối các khu, cụm công nghiệp tại các huyện giáp ranh với TP.HCM đang được nâng cấp, mở rộng, nhất là hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến ĐT 830 đã hình thành mối liên kết về giao thông giữa 4 huyện trọng điểm phát triển công nghiệp đến QL1, đường cao tốc TP.HCM và Cảng Quốc tế Long An. Từ đó, tạo ra sức bật mới trong thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên cả 4 huyện trọng điểm.

Ngoài ra, việc xác định đầu tư các công trình trọng điểm và chương trình đột phá về giao thông đã dần gỡ được nút thắt về năng lực vận chuyển hàng hóa, liên kết vùng cũng như hoàn thiện bức tranh giao thông của địa phương, tạo dấu ấn đột phá trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Trong đó, UBND tỉnh Long An còn cho biết thêm, ngoài việc thu hút mạnh vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các khu, cụm công nghiệp thì lĩnh vực bất động sản trong 3 năm qua của tỉnh có sự bức phá mới, hàng loạt nhà đầu tư rót vốn vào nhiều dự án khu đô thị, nhà ở mới.

Theo thống kê của tỉnh Long An, trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 1.421 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt 18.672 tỉ đồng, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 185 dự án với số vốn đăng ký 21.408 tỉ đồng và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 109 dự án vốn nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 320 triệu USD. Lũy kế đến nay có 1.910 dự án đầu tư trong nước được cấp phép với số vốn đăng ký 216.679 tỉ đồng; 1.009 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn tỉnh, tổng nguồn vốn đăng ký đạt 6.166 triệu USD.

Trong số đó, nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn như Vingroup, Becamex-Vsip, Ecopark, Nam Long…cũng chọn Long An làm điểm đến đầu tư. Chẳng hạn, tại Cần Giuộc, riêng năm 2019, huyện này tiếp nhận mới 23 dự án với diện tích trên 800ha, khu vực Cảng Quốc tế. Long An, các nhà đầu tư đang rầm rộ triển khai các dự án, hứa hẹn mang lại dấu ấn đậm nét của huyện trong phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và bất động sản.

Đánh giá của nhiều nhà đầu tư cho thấy Cần Giuộc sở hữu nhiều KCN quy mô lớn như: KCN Đông Nam Á Long An, KCN Tân Kim, KCN Long Hậu... kết nối thuận tiện tạo trục phát triển với Khu đô thị cảng Hiệp Phước - KCN lớn nhất TP.HCM, cùng nhiều khu nhà xưởng đa dạng về quy mô.

Mới đây, Long An tiếp tục phê duyệt thành lập thêm 5 cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn Cần Giuộc với tổng quy mô hơn 260ha, bao gồm CCN Phước Vĩnh Đông 1, 2, 3, 4 và CCN xã Tân Tập. Theo đó, với vị trí nằm trên đường Vành đai 4 và ven sông Soài Rạp, sông Kênh Hàng, các cụm công nghiệp có nhiều điều kiện hạ tầng thuận lợi để phát triển và thông thương. Hiện tại, UBND Long An cũng đã ban hành QĐ269/QĐ-UBND về việc xét chọn chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho các cụm công nghiệp. Điều này cho thấy trong tương lai nơi đây sẽ trở thành một trong những đô thị sầm uất khu vực phía Nam Sài Gòn.

Với tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ, cùng với hạ tầng đồng bộ, hiện đại như hiện nay, trong thời gian tới nhu cầu nhà ở tại Long An được dự báo sẽ tăng trưởng bùng nổ. Do đó, các chuyên gia BĐS cho rằng, xuống tiền mua sản phẩm trong khoảng thời gian "dễ thở" hiện tại sẽ giúp các nhà đầu tư, khách hàng đẽ dàng gặt hái được quả ngọt trong 2020 - 2021.

Theo ghi nhận, từ đầu năm 2019, giá đất tại thị trường Long An luôn tăng từ 20 - 25%. Đặc biệt là khu vực Cần Giuộc và Đức Hòa là những địa phương có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất. Dù Long An có mức tăng nhanh hơn, song xét về mặt bằng giá chung so với các khu vực lân cận TPHCM như Đồng Nai, Bình Dương thì giá đất tại đây vẫn còn khá mềm.

Theo một nhà môi giới BĐS, khoảng 5 năm trước, nhắc đến bất động sản Long An cũng ít người quan tâm vì lúc đó quỹ đất TPHCM còn khá nhiều. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thị trường Long An không còn ở dạng tiềm năng nữa mà nó đã trưởng thành tâm điểm đầu tư của nhiều tập đoàn lớn từ lĩnh vực công nghiệp đến BĐS… Điều này hứa hẹn năm 2020 thị trường Long An sẽ bùng nổ mạnh mẽ.