Thị trường bất động sản tại tỉnh thành nào đang có diễn biến khởi sắc rõ nét?

Đi qua giai đoạn “ngủ đông”, nhiều thị trường bất động sản tỉnh đang rục rịch có tín hiệu khởi sắc trở lại. Không chỉ cải thiện về nguồn cung khi nhiều chủ đầu tư tung ra chiến dịch bán hàng mà lượng giao dịch, sự quan tâm của khách hàng đến bất động sản cũng gia tăng.

Một báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng về các dự án đang triển khai xây dựng ghi nhận, trong quý III/2023, có 863 dự án đang triển khai xây dựng tăng 106,99% so với Quý II/2023. Cụ thể: tại miền Bắc có 366 dự án. Các dự án này tập trung các tỉnh, nhiều nhất là Bắc Ninh với 95 dự án, đến Phú Thọ với 62 dự án, tiếp đến Vĩnh Phúc với 58 dự án, Hà Nội có 48 dự án. Các tỉnh có lượng dự án xây dựng thấp bao gồm: Yên Bái 3, Sơn La 3, Bắc Giang 5, Quảng Ninh 12, Hưng Yên 3, Ninh Bình 4, Hà Nam 2, Lào Cai 21, Cao Bằng 1.

Tại miền Trung có 377 dự án, trong đó: Thanh Hóa 69, Nghệ An 135, Hà Tĩnh 7, Quảng Trị 1, Quảng Bình 32, Quảng Ngãi 84, Bình Định 4, Phú Yên 7, Khánh Hòa 6, Ninh Thuận 3, Gia Lai 2, Đà Nẵng 27.

Tại miền Nam có 120 dự án bao gồm: Bình Phước 4, Long An 19, Tiền Giang 2, Vĩnh Long 4, Sóc Trăng 21, Cà Mau 17, Cần Thơ 7, Tây Ninh 13, Tp Hồ Chí Minh 33.

Không chỉ có tín hiệu khởi sắc về nguồn cung bất động sản, khi loạt dự án được phê duyệt, chủ đầu tư tích cực ra hàng mà dấu hiệu về mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản cũng gia tăng.

Dữ liệu nghiên cứu tháng 8/2023 của Batdongsan.com.vn ghi nhận, nhu cầu tìm mua bất động sản toàn quốc tăng trung bình 5% so với tháng trước, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 2%.

Cụ thể, tại thị trường Hà Nội, mức độ quan tâm bất động sản tăng 10% so với tháng trước. Còn tại thị trường TP. HCM, mức độ quan tâm tăng 4% so với tháng liền trước.

Ngoài ra, thị trường bất động sản còn xuất hiện một số điểm sáng thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Cụ thể, mức độ quan tâm tại Đà Nẵng, Hải Phòng, Long An, Bình Dương, Hưng Yên tăng từ 3 - 5%. Tại các tỉnh như Khánh Hòa, Đồng Nai, Bắc Ninh mức độ quan tâm tăng từ 1 - 2%.

Những thị trường bất động sản được cập nhật từ đơn vị nghiên cứu này từng là những khu vực “sốt nóng” trong giai đoạn 2018-2022. Đó cũng là giai đoạn mà các nhà đầu tư cùng dòng tiền đổ mạnh tới.

Bên cạnh những thị trường bắt đầu thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhiều khu vực vẫn trầm lắng, giao dịch gần như phát sinh không đáng kể.

Đánh giá về mức độ phục hồi của các thị trường, ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc cho rằng, sự phục hồi nhanh nhất vẫn đến từ các thị trường lớn, đông dân như Hà Nội và TP.HCM. Đặc biệt, trong giai đoạn 2012-2013, thị trường bất động sản “khủng hoảng” thì Hà Nội vẫn là thị trường phục hồi đầu tiên. Nếu so sánh mặt bằng giá bất động sản tại Hà Nội với TP.HCM thì đang có sự chênh lệch vì giá tại Hà Nội đang thấp hơn khá nhiều so với TP.HCM. Bên cạnh đó, nhu cầu về nhà ở tại Hà Nội đang rất lớn, đặc biệt là người dân tại các tỉnh phía Bắc luôn có nhu cầu mua nhà Hà Nội. Do đó, sự hồi phục ở Thủ đô bao giờ cũng sẽ nhanh và tốt hơn cả.

Ông Phạm Anh Khôi - Tiến sĩ - Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – BĐS Dat Xanh Services cũng nhận định, sự phục hồi dự kiến bắt đầu tư thị trường nhà ở tại các đô thị lớn như khu vực Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương, Cần Thơ sau đó dần phục hồi ở các đô thị vệ tinh lân cận.