Thị trường bất động sản vào đà phục hồi, loạt ”đại gia” đặt kế hoạch mục tiêu lãi lớn, Vinhomes đặt mức "kỷ lục"...

Bước sang năm 2024 với nhiều kỳ vọng phục hồi, các doanh nghiệp bất động sản đã liên tiếp khởi động nhiều kế hoạch kinh doanh để bứt phá sau thời gian dài trầm lắng.

Cụ thể, theo tài liệu ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) mới công bố, trong năm 2024, Vinhomes đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, tăng hơn 15% lên mức kỷ lục với 120.000 tỷ đồng, tương đương hơn 4,77 tỷ USD. Lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 4,3% lên 35.000 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất kể từ năm 2022.

Bên cạnh các dự án đã mở bán trước đó như Vinhomes Ocean Park, Grand Park, Golden Avenue..., công ty cũng tập trung mạnh vào các dự án mới đã hoàn thiện thủ tục pháp lý. Như hồi tháng 1/2024, Vinhomes khởi công dự án Nhà ở xã hội Tràng Cát tại Hải Phòng. Đến tháng 3, công ty tiếp tục mở bán siêu dự án Royal Island ở đảo Vũ Yên.



Hay tại CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) cũng công bố kế hoạch doanh thu tăng trưởng ba con số. Doanh thu kỳ vọng đạt 32.587 tỷ đồng, tăng 585% (tức gần 7 lần) so với năm trước. Mục tiêu lãi sau thuế khoảng 1.079 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là năm lập kỷ lục về doanh thu của Novaland. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận vẫn còn thấp so với giai đoạn 2016-2022 mà NVL từng đạt được.

Tại CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) của đại gia Nguyễn Văn Đạt cũng đặt mục tiêu lớn với doanh thu 2.982 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng trong năm 2024, tương đương tăng gấp 4,8 lần và 1,3 lần so với đạt được của năm 2023. Thời gian tới, Phát Đạt cho biết sẽ tập trung duy nhất vào mảng bất động sản và chuẩn bị đưa ra thị trường 4 đến 6 dự án lớn. Tổng giá trị doanh thu của các dự án này dự kiến lên đến 40.000 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng. Được biết, năm 2023, Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt hơn 2.087 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 729 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm nay lần lượt tăng 87% và 8% so với năm trước.

Đối với Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (DIG) của đại gia Nguyễn Thiện Tuấn, mục tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm nay với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế 1.010 tỷ đồng, tăng mạnh gần 509% so với lợi nhuận thực hiện được của năm 2023.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này dự tính lên kế hoạch cho vốn đầu tư phát triển cho năm nay lên đến gần 7.212 tỷ đồng, trong đó, đầu tư các dự án gần 6.401 tỷ đồng và đầu tư tài chính hơn 811 tỷ đồng. Đối với khoản mục đầu tư các dự án, DIC Corp dành gần 1.314 tỷ đồng đầu tư vào Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên; hơn 1.079 tỷ đồng đầu tư vào Khu đô thị Du lịch Long Tân (Đồng Nai); hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư vào dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); gần 831 tỷ đồng đầu tư vào Khu dân cư Thương mại Vị Thanh (Hậu Giang); hơn 933 tỷ đồng vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; 514 tỷ đồng đầu tư vào dự án Khu trung tâm Chí Linh; gần 432 tỷ đồng đầu tư vào khu phức hợp Cap Saint Jacques...

Năm 2024, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG) cũng đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.900 tỷ đồng và lãi ròng 226 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này lần lượt tăng 5% và 31% so với kết quả thực hiện năm 2023. Theo thông tin từ đại diện Đất Xanh, năm nay Đất Xanh sẽ triển khai nốt phân khu còn lại tại dự án Gem Sky Long Thành. Bên cạnh đó, từ quý 3/2024 doanh nghiệp có kế hoạch bán hàng tại dự án Gem Riverside. Ngoài ra, DXG lên kế hoạch chia cổ tức 2024 với tỷ lệ 20%. Còn năm 2023, Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức.



Mới đây, CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) cũng vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024. Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.775 tỷ đồng, tăng 49% và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng, giảm 22% so với kết quả thực hiện năm 2023. Văn Phú – Invest cho biết, sẽ mở bán tại một số dự án mới như Vlasta Thủy Nguyên (Hải Phòng) và Khu nhà ở công nhân và dịch vụ thương mại Yên Phong (Bắc Ninh). Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào 24/4 tới đây.