Thị trường BĐS bán lẻ đang hồi phục và duy trì mức tăng trưởng tốt

Mới đây, theo báo cáo thị trường của CBRE Viet Nam, trong năm 2023, tăng trưởng doanh thu bán lẻ Việt Nam đạt 9,6%, thấp hơn mức tăng trưởng 19,8% năm trước, tuy nhiên đây vẫn là mức tăng trưởng tích cực so với nhiều quốc gia khác trong khu vực.

Số liệu theo báo cáo theo báo cáo thị trường của CBRE Viet Nam.

Thị trường bất động sản (BĐS) bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, khả năng phục hồi với sự duy trì mức tăng trưởng tốt về giá thuê nhờ sự gia nhập và mở rộng tích cực của các nhãn hàng cao cấp và hạng sang. Mặt bằng bán lẻ cho thuê có chất lượng cao và vị trí đắc địa tại Việt Nam vẫn còn khan hiếm, ngay cả ở 2 thành phố lớn nhất.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá thuê trung bình khu vực trung tâm gần ngưỡng 240 USD/m2/tháng, tăng 6% so với năm trước. Nguồn cung khan hiếm giúp mức giá thuê khu vực ngoài trung tâm tăng mạnh lên 51 USD/m2/tháng, tăng 28% so với năm trước, tỷ lệ lấp đầy trung bình toàn thị trường xấp xỉ 91%, tăng 2 điểm phần trăm so với năm trước.

Trung tâm thương mai (TTTM) lại đang hoạt động tương đối tốt với tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao. Các thương hiệu bán lẻ nước ngoài, đặc biệt là các thương hiệu cao cấp và hạng sang trong năm vừa qua đa số ghi nhận doanh thu khá tốt tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương so với các khu vực khác, thúc đẩy việc tiếp tục mở rộng cửa hàng. Mặt bằng bán lẻ cho thuê có chất lượng cao và vị trí đắc địa tại Việt Nam vẫn còn khan hiếm, ngay cả ở hai thành phố lớn nhất.

Còn theo quan sát của Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Viet Nam cho thấy, tăng trưởng kinh tế và gia tăng tầng lớp trung lưu đã thúc đẩy nhu cầu bán lẻ.

Năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ (RSGS) tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 6% theo năm đạt 50 tỷ USD. Doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm 59% thị phần, tăng 8% theo năm, nhưng thấp hơn so với mức tăng trưởng của cả nước là 12%.

Nhóm ngành sụt giảm doanh thu tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu đến từ vận tải (7%), nhiên liệu khác trừ xăng dầu (4%), gỗ và vật liệu xây dựng (2%). Theo khảo sát các giao dịch thuê của Savills từ 41 dự án trọng điểm, thời trang và ăn uống (F&B) tiếp tục dẫn đầu và chiếm 57% tổng diện tích thuê với diện tích thuê trung bình 257 m2.

Một yếu tố quan trọng khác tạo nên sức hút của thị trường bán lẻ tại Việt Nam là so với các quốc gia lân cận như Singapore, Thái Lan, Indonesia, số lượng các thương hiệu quốc tế có mặt tại Việt Nam hiện vẫn còn hạn chế. Điều này tạo ra dư địa phát triển lớn cho các thương hiệu muốn mở rộng thị trường, đặc biệt tìm kiếm những bước tiến đầu tiên tại đây.

Trong năm 2024, hàng loạt thương hiệu quốc tế lớn như Macy's, Sephora, Cartier, Tiffany & Co.,… cũng dự kiến khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam.

Trong năm 2024, hai đại dự án Vincom Mega Mall Grand Park sẽ khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lí cấp cao, Bộ phận nghiên cứu thị trường, Savills thành phố Hồ Chí Minh nhận định, “Nền kinh tế tiếp tục phát triển tốt mặc dù tốc độ chậm lại, niềm tin người tiêu dùng đang tăng trở lại, tạo tín hiệu tích cực cho chu kỳ phát triển sắp tới”.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay đối với các thương hiệu bán lẻ, đặc biệt bán lẻ cao cấp là về nguồn cung mặt bằng. Theo các chuyên gia, nhu cầu mở rộng và mở mới của các thương hiệu cao cấp về Việt Nam ngày càng gia tăng.

Số lượng các mặt hàng và nhãn hàng cao cấp tại Việt Nam vẫn là con số quá nhỏ nếu so với thị trường Bangkok, Singapore hay Indonesia trong khu vực. Việc thiếu nguồn cung dẫn đến cạnh tranh về giá và đẩy giá thuê mặt bằng tại một số khu vực lên cao.

Để giải quyết khó khăn này, các nhà phát triển BĐS bán lẻ trong và ngoài nước đang không ngừng nỗ lực nhằm gia tăng nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho thị trường.

Theo đó, với 6 TTTM mới sẽ khai trương trong năm 2024, trong đó có hai đại dự án Vincom Mega Mall Grand Park tại thành phố Hồ Chí Minh và Vincom Mega Mall Ocean Park 2 tại khu vực Hà Nội, Vincom Retail sẽ cung cấp cho thị trường hàng trăm ngàn m2 mặt bằng bán lẻ, giúp giải tỏa nhu cầu nguồn cung mặt bằng của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, doanh thu bán lẻ của Việt Nam năm 2024 dự kiến sẽ tăng 8% trong bối cảnh mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng thấp dưới 3,5%. Để thúc đẩy sức mua, chính sách giảm thuế VAT 2% vẫn đang được duy trì đến tháng 6/2024.