Soi thị trường căn hộ chung cư sôi động nhất thời điểm cuối năm

Theo báo cáo tiêu điểm thị trường quý 3/2020 của CBRE Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2020, thị trường Bình Dương ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với số lượng căn hộ chào bán vượt 8.289 căn, tương đương TP.HCM.

Không chỉ dẫn hàng đầu về nguồn cung, Bình Dương còn giữ kỷ lục về tỷ lệ hấp thụ căn hộ. Cụ thể, với nguồn cung 8.289 căn hộ được các chủ đầu tư đưa ra thị trường trong 9 tháng đầu năm, có 8.009 căn được tiêu thụ, đạt tỷ lệ 97%. Đây được xem là tỷ lệ hấp thụ căn hộ ấn tượng khi tại TP.HCM là 82%, Hà Nội là 69%, theo CBRE Việt Nam.

Cũng theo CBRE, ngoài 8.289 căn hộ được giới thiệu trong 9 tháng đầu năm, đến quý 4/2020, thị trường Bình Dương sẽ đón thêm gần 7.200 căn hộ đến từ các dự án đáng như: Astral City, Anderson Park, Bcons Green View, Bcons Garden, New Galaxy, Opal Skyline,…

Còn theo số liệu của Batdongsan.com.vn, trong quý 3/2020 mối quan tâm của người dùng với thị trường nhà đất các tỉnh phía Nam tăng mạnh hơn, vượt qua 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Đứng đầu về lượng tìm kiếm trực tuyến là nhà đất tại Bình Dương với nhu cầu tìm mua bất động sản tại Bình Dương tăng 21% so với quý 1/2020.

Theo thống kê của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, tính từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thị trường có gần 20.000 căn hộ được chào bán với tỷ lệ hấp thụ khá cao. Trong đó, TP.Thuận An tập trung nhiều dự án căn hộ nhất, đặc biệt các dự án này đang được phát triển dọc theo tuyến Quốc lộ 13.



Quan sát thực tế cho thấy, giai đoạn cuối năm, khu vực hai thành phố mới Thuận An và Dĩ An đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng nguồn cung các dự án căn hộ. Nhiều dự án được tung ra như Legact Central ở Thuận An có giá trên dưới 1 tỷ đồng/căn, Phú Đông Sky Garden ở Dĩ An có giá dự kiến căn hộ khoảng từ 2 tỉ đồng/căn.

Hay như căn hộ cao cấp Astral City tọa lạc tại quốc lộ 13, theo thông tin từ, DKRA Vietnam - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, lượng giao dịch tại dự án thời điểm cuối tháng 11 đến nay tăng đột biến. Được biết, dự án này đang được giới thiệu ra thị trường với chính sách ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà. Trong đó, đợt đầu chỉ thanh toán 15% giá trị sản phẩm và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo.

Lý giải nguyên nhân Bình Dương nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà đất, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc PropertyGuru Việt Nam cho biết: "Làn sóng đầu tư BĐS công nghiệp đã tác động lớn đến nhu cầu tìm mua nhà ở và đầu tư tại khu vực này".



Bình Dương là một trong những địa phương phát triển ngành công nghiệp mạnh nhất cả nước, hiện toàn tỉnh có 48 cụm và KCN với tổng diện tích hơn 10.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%. Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương, cho biết: “Bình Dương là tỉnh đầu tiên phát triển mô hình Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị có quy mô lớn, với tổng diện tích 4.196 ha, trong đó có 1.000 ha đất đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh phát triển các dự án khu đô thị giáp các khu công nghiệp như khu đô thị Việt - Sing (VSIP 1), khu dân cư Việt Hương,...”.

Cũng theo ông Tuấn Anh, trong thời gian tới, đi song song với xu hướng “nở rộng” hàng loạt khu đô thị như trên, Bình Dương đang tập trung rất lớn các nguồn lực để phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông để có thể bắt kịp quá trình đô thị hoá và di dân trong giai đoạn tới. Trong đó, nguồn vốn chủ yếu được rót vào 2 thành phố mới: Thuận An và Dĩ An, nơi dẫn đầu về thu hút nguồn vốn FDI của cả tỉnh.

Đơn cử, thành phố mới Thuận An được UBND tỉnh Bình Dương chủ trương rót hơn 6.000 tỷ đồng nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối trong 2 năm tới nhằm khai thác tối đa lợi thế giáp ranh các thành phố lớn như: TP.HCM, Thủ Dầu Một, Dĩ An và “thành phố Thủ Đức” trong tương lai.

Cụ thể, đầu năm 2021, UBND Bình Dương sẽ cải tạo và mở rộng QL13, đoạn qua Thuận An. Công trình kéo dài từ cổng chào Vĩnh Phú đến điểm giao đường Lê Hồng Phong, có quy mô 8 làn xe, lộ giới 64m; dự kiến hoàn thành trước năm 2023.

Theo đồ án xây dựng đô thị Thuận An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, QL13 được xác định là trục đường xương sống, trung tâm thương mại cấp vùng của cả Bình Dương với hàng loạt trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính, ngân hàng, khách sạn, chung cư cao cấp. Các công trình này phân bổ từ trung tâm Lái Thiêu tới đường Nguyễn Văn Tiết.

Ngoài QL13, UBND tỉnh tập trung mở rộng, xây dựng các công trình giao thông liên khu vực tại Thuận An như đường ĐT 743A (từ km2+500 đến ĐT743B), đường ven sông Sài Gòn (đoạn qua địa bàn TP.Thuận An),...

Phần lớn các công trình được đẩy nhanh tiến độ, kịp thời phục vụ nhu cầu của gần nửa triệu dân cùng 50.000 chuyên gia đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. Đồng thời, hệ thống tiện ích cao cấp hàng đầu Bình Dương cũng được phát triển tập trung tại đây như: Aeon Mall, Lotte Mart, Bệnh viện quốc tế Becamex, sân golf Sông Bé,...

Ông Tuấn Anh cho biết: “Việc đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, tạo diện mạo đô thị mới ngày càng khang trang, hiện đại. Với các chiến lược phát triển này, thời gian qua nhiều nhà đầu tư BĐS trong và ngoài nước đã quan tâm và dịch chuyển dòng vốn đầu tư vào Bình Dương bằng hàng loạt dự án nhà ở quy mô rất lớn”. Trong đó, một số dự án căn hộ cao cấp có khả năng sẽ thiết lập tiêu chuẩn sống mới cho Bình Dương nói chung và Thuận An nói riêng. .