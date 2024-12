Thị trường cà phê, dầu mỏ và nhiều mặt hàng khác sắp bước sang một năm nhiều biến động

Thực ra triển vọng năm 2025 đến nay vẫn còn rất mù mờ. Cán cân cung cầu các mặt hàng chính có thể có sự dao động lớn, hoặc cung vượt cầu quá mức, hoặc thâm hụt rất nhiều, tùy thuộc vào tình hình chính trị không thể đoán trước. Mọi thứ sẽ đều chịu tác động bởi những việc mà Donald Trump, Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Benjamin Netanyahu và một số người khác sẽ làm. Do đó, hơn bao giờ hết, dự đoán giá hàng hóa trong năm 2025 chính là dự báo về tình hình chính trị.

Tuy còn nhiều điều rất không chắc chắn, nhưng chúng ta có thể dự đoán một vài chủ đề, chẳng hạn như một số thông tin thú vị về hàng hóa trong năm mới:

1) Tổ chức dầu mỏ OPEC+ đang gặp nhiều rắc rối. Sau khi trì hoãn việc tăng sản lượng thêm 6 tháng, nhóm này khó có thể tăng sản lượng vào năm 2025 trừ khi ông Trump ra tay cứu nguy.

Tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm mới có khả năng đạt khoảng một triệu thùng một ngày, thấp hơn mức tăng trưởng sản lượng dự kiến từ các nước không thuộc OPEC+. Đó là kết quả của nhiều năm giá dầu cao đã khuyến khích các đối thủ của OPEC+ đầu tư vào công suất sản xuất mới.

Ông Trump có thể thay đổi cán cân cung – cầu nếu thực thi chặt chẽ các lệnh trừng phạt dầu mỏ hiện tại của Mỹ đối với Iran và Venezuela. Nhưng ông Trump cũng có thể gây rắc rối cho OPEC+ thông qua hai chính sách. Một là mối đe dọa về một cuộc chiến tranh thương mại, không chỉ với Canada và Mexico, mà còn với Liên minh châu Âu và Trung Quốc, có thể làm chệch hướng tăng trưởng kinh tế.

Thứ hai là nới lỏng các quy định đối với hoạt động khoan dầu của Mỹ. Tuy nhiên, với việc giá dầu Brent giao dịch gần 70 USD/thùng, dầu không còn dễ bán như khi giá gần 100 USD/thùng.

2) Giống OPEC+, công ty dầu mỏ lớn của Anh BP Plc cũng đang trên bờ vực thẳm. Công ty này đã bị xem là một thảm họa trên thị trường chứng khoán, giảm hơn 20% trong năm năm qua. Theo giá hiện tại, giá trị thị trường của BP đã giảm xuống còn khoảng 75 tỷ USD, chỉ bằng một phần nhỏ so với mức 250 tỷ USD gần hai thập kỷ trước.

3) Thị trường cà phê sẽ không sớm bình lặng. Hãy chuẩn bị tinh thần cho viẹc giá tăng thêm nữa. Brazil và Việt Nam, những nước sản xuất cà phê Arabica và Robusta hàng đầu thế giới, đang phải đối mặt với tình trạng mất mùa. Đây có thể là mùa vụ thứ năm liên tiếp mà tiêu thụ cà phê vượt quá sản lượng, điều chưa từng có từ trước tới nay.

Vào cuối năm 2024, giá cà phê Arabica đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại, vượt qua mức đỉnh danh nghĩa được thiết lập vào năm 1977. Đáng nói là dù giá cao như vậy có thể vẫn chưa đủ để giữ cho thị trường cân bằng. Các nhà giao dịch cà phê tin rằng nếu vụ mùa của Brazil không phục hồi - điều này không có khả năng xảy ra - giá có thể cần phải tăng từ khoảng 350 US cent/lb hiện tại lên khoảng từ 400 đến 500 US cent. Các nhà rang xay cà phê sẽ lần lượt tăng giá bán lẻ, đặc biệt là đối với cà phê espresso làm từ hạt cà phê Arabica.

Trong khi bạn đang chuẩn bị cho việc cà phê tăng giá trong thời gian dài hơn, hãy thêm chocolate nóng vào danh sách theo dõi của mình. Các vụ mùa ở Tây Phi, khu vực chiếm 70% sản lượng ca cao của thế giới, vẫn chưa phục hồi nhiều như dự kiến trước đây và giá đang ở mức cao kỷ lục.

4) Than là một trong những mặt hàng ít được chú ý — mặc dù vẫn có tầm quan trọng to lớn đối với hệ thống năng lượng và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong nhiều năm, nhiều người coi than là mặt hàng “chết” hoặc “sắp chết”.

Tại hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 năm 2021 tại Glasgow, thế giới đã nhất trí “giao phó than cho lịch sử”. Nhưng than vẫn sống, toàn năng và hiện diện ở khắp mọi nơi. Năm 2024, thế giới đã tiêu thụ một lượng kỷ lục than và năm 2025 sẽ là năm then chốt để xem liệu xu hướng có thay đổi hay không.

5) Quặng sắt, cùng với than đá, là một trong những nguyên liệu thô thường bị bỏ qua. Xét về khía cạnh tài chính, đây không phải là trụ cột của mục tiêu đầu tư hàng hóa. Nhưng quắng sắt lại là chìa khóa cho lợi nhuận của các tập đoàn khai thác và các nhà sản xuất thép toàn cầu. Và đó là một phong vũ biểu tuyệt vời về hoạt động kinh tế ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Giá của quặng sắt đã giảm xuống còn 100 USD/tấn từ mức hơn 200 USD vào năm 2021.

Năm mới có thể đánh dấu một sự thay đổi cho hàng này: Sản lượng thép của Trung Quốc có thể đạt đến đỉnh cao trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024 và có thể duy trì mức cao vào năm 2025. Vì Trung Quốc hiện sản xuất hơn một nửa lượng thép của thế giới, nên những gì xảy ra ở thị trường này có ý nghĩa rất lớn.

Quan trọng là nguồn cung quặng sắt cũng sẽ tăng vào năm 2025, bao gồm cả từ một nguồn sản xuất giá rẻ mới: Guinea ở Tây Phi. Kết hợp hai lực lượng này lại với nhau, thị trường quặng sắt có thể bước vào năm đầu tiên dư thừa sau nhiều năm thiếu hụt. Dự báo giá mặt hàng này sẽ giảm trong năm 2025.