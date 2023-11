Thị trường cần chú ý 2 dữ liệu quan trọng sắp công bố: Liệu Fed có tăng lãi suất lần nữa trong năm nay và sức khỏe kinh tế Eurozone sẽ ra sao?

Biên bản cuộc họp tháng 11 của Fed sắp công bố

Financial Times (FT) đưa tin, biên bản cuộc họp tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ được công bố vào thứ 3 (theo giờ Mỹ). Biên bản sẽ cung cấp góc nhìn sâu sắc về các cuộc thảo luận của các quan chức, xoay quanh việc liệu Ngân hàng trung ương có nên tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay hay không?

Tại cuộc họp chính sách vừa qua, Fed quyết định không tăng lãi suất và giữ phạm vi ở mức 5,25 - 5,5% sau lần tăng cuối cùng vào tháng 7/2023. Đây là cuộc họp thứ hai liên tiếp mà Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) quyết định không tăng lãi suất.

Trong buổi họp báo sau cuộc họp, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell cho biết dữ liệu kinh tế vẫn tốt, chứng minh bằng việc thị trường lao động và chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh mẽ. Nhưng điều này cũng có nghĩa Fed phải hành động nhiều hơn để đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Mặt khác, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/11 cho thấy CPI tháng 10 tăng 3,2% so với năm trước nhưng không thay đổi so với tháng 9. CPI lõi (loại trừ giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% so với tháng 9 và 4% so với năm 2022, thấp hơn so với dự báo lần lượt là 0,3% và 4,1%. Dữ liệu lạm phát đã củng cố dự đoán của các nhà giao dịch rằng Fed đã hoàn tất việc tăng lãi suất.

Tình hình kinh tế châu Âu

FT đưa tin, vào thứ 5, chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) sẽ được công bố giúp các nhà đầu tư theo dõi tình hình kinh tế châu Âu.

Báo cáo dự kiến cho thấy một vài tín hiệu tích cực về môi trường kinh doanh trong tháng này. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò dự kiến chỉ số nhà quản trị mua hàng hỗn hợp (PMI Composite) của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do hãng dịch vụ tài chính Mỹ S&P Global tổng hợp sẽ tăng lên 47 điểm, từ mức 46,5 của tháng trước. Dù có chuyển biến nhưng con số này vẫn ở dưới mức quan trọng 50 điểm.

Andreas Rees, chuyên gia kinh tế tại ngân hàng UniCredit của Ý, cho biết trong một báo cáo rằng kết quả có thể phản ánh sự cải thiện vừa phải trong cả sản xuất và dịch vụ từ mức thấp hiện nay.

Cuộc khảo sát PMI tháng trước cho thấy áp lực giá đã giảm bớt và các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy lạm phát khu vực đồng euro sẽ tiếp tục giảm sau khi giảm xuống mức thấp 2,9% vào tháng 10.

Lạm phát thấp hơn, kết hợp với mức tăng lương vẫn diễn ra là lý do chính khiến Ủy ban châu Âu dự đoán việc chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ sẽ giúp khu vực đồng euro tăng trưởng từ quý 4 năm nay.

Tham khảo FT