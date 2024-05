Thời tiết “siêu nắng nóng” ở Thái Lan khiến tiêu thụ điện phá vỡ mọi kỷ lục

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết nhiệt độ tối đa ở hầu hết các địa phương của Thái Lan, nhất là các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc ghi nhận mức trên 40 độ C trong ngày 30/4. Tỉnh Lampang, miền Bắc Thái Lan, là tỉnh ghi nhận nhiệt độ cao nhất ở mức 44,2 độ C.

Riêng tại thủ đô Bangkok, chỉ số nhiệt độ, thước đo mức độ nóng khi tính đến độ ẩm trong không khí, đã ghi nhận mức trên 52 độ C vào ngày 30/4.

Một cửa hàng bán quạt ở thủ đô Bangkok. Nguồn: Bloomberg

PGS,TS Seree Supharatid, Giám đốc Trung tâm Thảm họa và Biến đổi khí hậu thuộc Đại học Rangsit, cho biết số ngày nắng nóng và “siêu nắng nóng” đang tăng lên nhanh chóng trong những năm qua. Trước đây, số ngày nhiệt độ ghi nhận trên 35 độ C thường là 10-15 ngày, tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy số ngày “siêu nắng nóng” có thể sẽ kéo dài từ 30 đến 90 ngày trong tương lai gần.

Bộ Y tế công cộng Thái Lan khuyến cáo người dân không ở ngoài trời trong thời gian dài nhằm tránh gặp các vấn đề về sức khỏe do say nắng hoặc thậm chí sốc nhiệt. Theo bộ này, Thái Lan đã ghi nhận ít nhất 30 trường hợp tử vong do bị sốc nhiệt chỉ trong 2 tháng cao điểm nóng vừa qua (tháng 3 và 4).

Nắng nóng gay gắt đã khiến mức tiêu thụ điện ở Thái Lan phá vỡ mọi kỷ lục trước đó. Theo Người phát ngôn Bộ Năng lượng Thái Lan Veerapat Kiatfuengfoo, tiêu thụ điện ở nước này đã đạt mức 36.699,9 megawatt vào lúc 21 giờ ngày 29/4 vừa qua. Đây là mức tiêu thụ cao nhất từ trước đến nay, dẫn đến tỷ lệ dự trữ điện của Thái Lan (lượng công suất sẵn có chưa được sử dụng) đã giảm xuống mức 25,8% tổng công suất, so với 30,9% trong năm 2023.

Ông Veerapat cho biết Bộ Năng lượng đang theo dõi chặt chẽ mức tiêu thụ và dự trữ điện để đối phó với mọi trường hợp khẩn cấp có thể phát sinh.