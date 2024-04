Trời nóng "như thiêu như đốt", 30 người thiệt mạng vì say nắng ở Thái Lan

Chính quyền thành phố Bangkok cho biết chỉ số nhiệt độ dự kiến sẽ tăng lên 52 độ C, mức cực nguy hiểm. Hiện tại, nhiệt độ ở Bangkok được ghi nhận lên tới 40,1 độ trong ngày 24/4 và sẽ tiếp tục duy trì mức này trong ngày hôm nay.

Chỉ số nhiệt độ (heat index) là thước đo “mức độ mà chúng ta thực sự cảm thấy” trong một độ ẩm tương đối so với nhiệt độ không khí. Nói cách khác, trong một môi trường có cùng một nhiệt độ nhưng có độ ẩm khác nhau thì nhiệt độ mà chúng ta cảm nhận thực sự sẽ khác nhau.

Thời tiết nắng nóng đang tàn phá nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á. Chính phủ Philippines đã đóng cửa trường học trong tuần này. Ở Bangladesh, người ta đã tụ tập cầu nguyện để trời mưa.

Chính quyền tỉnh Udon Thani, vùng nông thôn phía đông bắc Thái Lan, cũng đưa ra cảnh báo vì nhiệt độ quá nóng trong ngày 25/4.

Bộ Y tế Thái Lan cho biết, tính tới cuối ngày 24/4, số người thiệt mạng vì say nắng trong khoảng thời gian từ 1/1 đến 17/4 ở nước này là 30 người, ít hơn 7 người so với giai đoạn cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, số liệu đó chưa tính tới đợt năng nóng đỉnh điểm hiện nay.

Direk Khampaen, Phó tổng giám đốc Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, cho biết nhà chức trách đang kêu gọi người già và những người có bệnh nền, bao gồm béo phì, nên ở trong nhà và uống nước thường xuyên.

Tháng 4 thường là thời điểm nóng nhất ở Thái Lan và nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết năm nay trở nên trầm trọng hơn do El Nino.

Trong tuần này, nhiệu độ cao nhất ở Thái Lan được ghi nhận là 44,2 độ C, chỉ kém một chút so với kỷ lục 44,6 độ C được xác lập hồi năm ngoái.

Bên kia biên giới, Myanmar cũng đang hứng chịu nắng nóng tới 45,9 độ trong ngày 24/4 và dự kiến còn cao hơn trong hôm nay.

Tham khảo: SCMP