Thị trường cần chú ý tuần quan trọng của nền kinh tế số 1 thế giới: Thước đo lạm phát yêu thích của FED sẽ ra vào thứ 5, hàng loạt BCTC sắp được công bố

Tổng quan

Báo cáo tài chính của Nvidia với doanh thu và lợi nhuận đột phá vào tuần trước đã đẩy giá cổ phiếu của hãng lên mức đỉnh mới, giúp cổ phiếu AI và các nhà sản xuất chip bán dẫn khác đồng loạt tăng mạnh.

S&P 500 và Dow Jones kết thúc tuần tăng khoảng 1% trong khi Nasdaq Composite tăng khoảng 0,6%. Cả S&P và Dow Jones đều đóng cửa hôm thứ Sáu ở mức cao kỷ lục.

Thách thức lớn nhất đối với thị trường trong tuần tới dự tính sẽ đến từ số liệu mới nhất về chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào thứ 5, theo giờ Mỹ. Việc xem xét niềm tin của người tiêu dùng cũng như thông tin cập nhật về lĩnh vực sản xuất cũng sẽ được chú ý trong tuần.

Một số báo cáo kinh doanh hàng quý như Salesforce (CRM), Lowe's (LOW), Macy's (M), Okta (OKTA) và Best Buy (BBY) cũng sẽ được công bố trong tuần này.

Giá cả

Gần đây, báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nóng hơn dự kiến đã làm rung chuyển thị trường và gây ra một đợt bán tháo cổ phiếu. Điều đó được dự đoán có thể xảy ra lần nữa. Thông tin mới nhất về lạm phát dự kiến sẽ được công bố vào thứ Năm. Các nhà kinh tế dự đoán PCE lõi hàng năm - loại bỏ thực phẩm và năng lượng dễ biến động - sẽ đạt mức 2,4% trong tháng 1. Trong tháng trước, các nhà kinh tế dự đoán PCE lõi sẽ ở mức 0,4%.

Thay đổi PCE lõi kể từ năm 2016

Mức tăng giá hàng tháng 0,4% sẽ là mức tăng đáng chú ý so với mức 0,2% được thấy trong tháng trước. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể trở nên khó khăn hơn so với ước tính ban đầu.

Nhà kinh tế trưởng Morgan Stanley, Ellen Zentner lưu ý rằng sự gia tăng giá hàng tháng sẽ tạo tiền đề cho một bức tranh lạm phát “gập ghềnh” trong vài tháng tới.

Chú ý tới người tiêu dùng

Mùa thu nhập quý 4 đang chậm lại, nhưng một loạt công ty vẫn chuẩn bị báo cáo, bao gồm nhiều công ty trong lĩnh vực bán lẻ. Tuần này, báo cáo từ Macy's, Best Buy và TJX (TJX) cùng nhiều doanh nghiệp khác sẽ cho thấy những cái nhìn sâu sắc hơn về người tiêu dùng.

Đối với nhà phân tích cấp cao Simeon Siegel của BMO Capital Markets, câu hỏi quan trọng vẫn là liệu chi tiêu của người tiêu dùng có đang mất đà hay không. Tại thời điểm này, ông nói với Yahoo Finance Live rằng kết quả hàng quý cho thấy người Mỹ vẫn đang chi tiêu cho các loại hàng hóa tùy ý.

Với việc cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều ở gần mức cao kỷ lục và thu nhập mạnh mẽ của Nvidia đã đưa toàn bộ khu vực vào trạng thái tăng giá, có lẽ câu hỏi lớn nhất đối với các nhà đầu tư là liệu thị trường đã đạt đến đỉnh hay chưa.

Nhóm chuyên gia của Citi tại Mỹ nói không. Scott Chronert của Citi viết trong thông báo hàng tuần gửi khách hàng rằng: “Bây giờ không phải lúc để hoảng sợ vì tâm lý vẫn chưa đạt đến mức hưng phấn”.

Nhóm của Chronort sử dụng một chỉ báo có tên là Chỉ số Levkovich để xác định tâm lý thị trường. Chỉ số hiện tại là 0,33, dưới mức 0,38 báo hiệu thị trường đã bước vào trạng thái hưng phấn hoặc đạt đỉnh.

Chronert thừa nhận rằng động lực mạnh mẽ trên thị trường có thể đẩy S&P 500 lên trên mục tiêu 5.100 điểm cuối năm trong ngắn hạn nhưng về lâu dài sẽ cần có nhiều động lực thuận lợi hơn để giữ cho thị trường tăng cao hơn.

Chronert viết: “Về lâu dài, thu nhập tăng mạnh và các yếu tố vĩ mô thuận lợi như lãi suất thấp hơn có thể cần thiết để S&P 500 tăng trưởng bền vững”.

Các sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong tuần này

Thứ hai

- Chỉ số sản xuất kinh doanh FED Dallas tháng 2 (trước đó là -27,4)

- Doanh số bán nhà mới tháng 1 (tỷ lệ hàng năm dự kiến là 684.000, trước đó là 664.000)

- Doanh số bán nhà mới tháng 1 so với tháng trước (+3% dự kiến, +8% trước đó)

- Báo cáo thu nhập: Domino's Pizza (DPZ), Freshpet (FRPT), Hims & Hers (HIMS), iRobot (IRBT), Workday (WDAY), Zoom (ZM)

Thứ ba

- Niềm tin của người tiêu dùng Conference Board tháng 2 (dự kiến là 114,8, trước đó là 114,8)

- Chỉ số giá nhà ở quốc gia S&P CoreLogic Case-Shiller tháng 12 so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước

- Báo cáo thu nhập: AutoZone (AZO), Beyond Meat (BYND), Cava (CAVA), Cracker Barrel (CBRL), Devon Energy (DVN), First Solar (FSLR), Lowe's (LOW), Macy's (M), Norwegian Cruise Line ( NCLH)

Thứ Tư

- Số đơn đăng ký vay thế chấp nhà MBA tuần kết thúc vào ngày 23/2 (trước đó là -10,6%)

- Hàng tồn kho bán buôn tháng 1

- GDP quý 4

- Chỉ số Tiêu dùng cá nhân quý 4

- Báo cáo thu nhập: Advance Auto Parts (AAP), AMC (AMC), Baidu (BIDU), C3.ai (AI), Icahn Enterprises (IEP), TJX Companies (TJX), Marathon Digital Holdings (MARA), Novavax (NVAX), Okta (OKTA), Paramount Global (PARA), Salesforce (CRM), Bông tuyết (SNOW), Weight Watchers (WW)

Thứ năm

- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 2 (trước đó là 201.000)

- Thu nhập cá nhân và chi tiêu cá nhân tháng 1

- Chỉ số PCE và PCE lõi tháng 1

- Báo cáo thu nhập: Anheuser Busch (BUD), Bath & Body Works (BBWI), Best Buy (BBY), Birkenstock (BIRK), Celcius (CELH), Dell (DELL), Fisker (FSR), Hewlett Packard Enterprises (HPE), Six Flags (SIX), SoundHound (SOUN), Zscaler (ZS)

Thứ sáu

- PMI Sản xuất của S&P Global US

- Chỉ số giá sản xuất ISM, tháng 2 (dự kiến là 49,2, trước đó là 49,1)

- Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan

- Báo cáo thu nhập: FuboTV (FUBO), Plug Power (PLUG)

Tham khảo Yahoo Finance