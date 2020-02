Thị trường chứng khoán Hồng Kông rớt xuống đáy 16 năm

Chỉ số Hang Seng chạm mức gần thấp nhất so với chỉ số MSCI All Country World kể từ năm 2004, kể cả sau khi tình trạng bán tháo của chứng khoán Mỹ diễn ra đêm hôm qua. Chỉ số thước đo của sàn chứng khoán Hồng Kông cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm. so với CSI 300. Kết thúc phiên giao dịch sáng 25/2, Hang Seng tăng 0,1%, còn CSI 300 mất 0,7%.



Hồng Kông vốn đã phải đối mặt với triển vọng tăng trưởng ảm đạm từ trước khi virus corona bùng phát, khi bất ổn chính trị diễn ra trong nhiều tháng đã đẩy nền kinh tế thành phố rơi vào suy thoái. Ngành du lịch và bán lẻ chịu tổn thất nghiêm trọng, trong khi lo ngại về tác động của virus corona đối với lợi nhuận của các công ty Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến các công ty đại lục đang hoạt động tại đây.

Ronald Wan, giám đốc điều hành của Partners Capital International, cho hay: "Hồng Kông có một nền kinh tế khá thiếu cân đối, phụ thuộc nhiều vào những lĩnh vực như bán lẻ và du lịch. Đây là những ngành sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề do lượng khách từ đại lục giảm đi. Đây là một thị trường đối mặt với rất nhiều rủi ro ở thời điểm này."

Giới chức thành phố cũng không thực hiện động thái nào để xoa dịu tâm lý của nhà đầu tư. Paul Chan, thư ký tài chính của thành phố, hồi tuần trước cho biết Hồng Kông đang đối mặt với cú shock "như sóng thần" và có thể khiến ngân sách thâm hụt ở mức kỷ lục trong năm tài khoá tiếp theo, do tác động của virus corona đã lan ra ngoài ngành bán lẻ, nhà hàng và du lịch.

Vì Hồng Kông không có chính sách tiền tệ độc lập, nên tuần trước Hội đồng Thành phố đã thông qua kế hoạch chi tiêu 30 tỷ HKD (3,85 tỷ USD) cho nỗ lực ứng phó với virus corona và hỗ trợ các doanh nghiệp. Các bước tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 26/2 trong đề xuất về ngân sách của chính phủ.

Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc đã có một danh sách dài các biện pháp hỗ trợ nhằm hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, trong đó có giảm thuế và hạ lãi suất. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết giới chức nước này sẽ tăng cường điều chỉnh chính sách nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế và xã hội trong năm nay.

Alex Wong – giám đốc bộ phận quản lý tài sản của Ample Capital, nhận định: "Trong khi chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng các biện pháp chính sách tài chính và tiền tệ để kích thích nền kinh tế, thì Hồng Kông lại không thể tác động nhiều đối với lãi suất và cung tiền do chế độ neo tỷ giá đồng HKD vào đồng USD. Chính phủ không có lựa chọn nào để giải cứu thị trường, nên chứng khoán lao dốc là điều bình thường."

Hôm 24/2, các nhà phân tích của Citigroup cho biết, thị trường chứng khoán Hồng Kông có khả năng sẽ lao dốc so với thị trường đại lục vào tháng 3. Nhóm này nhận định, có thể Bắc Kinh sẽ thông báo về biện pháp kích thích kinh tế mới vào tháng tới, những thông tin tiêu cực về lợi nhuận ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng xấu đến giá cổ phiếu nhiều hơn ở Hồng Kông. Ở thị trường này, nhà đầu tư tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn hơn và họ lo ngại nhiều về các yếu tố cơ bản hơn là nhà đầu tư bán lẻ.

Alexious Lee, đứng đầu bộ phận nghiên cứu chiến lược về Trung Quốc tại Jefferies Hồng Kông, cho biết: "Nhiều lĩnh vực, bao gồm bán lẻ, bất động sản và du lịch, chưa phục hồi từ tổn thất do các cuộc biểu tình vào năm ngoái và thị trường vẫn đang chờ đợi báo cáo kinh doanh hàng năm để đánh giá tác động. Giờ đây, chúng ta còn chứng kiến sự lây lan của dịch bệnh, không ai biết liệu những yếu tố cơ bản của Hồng Kông sẽ có chuyển biến tệ như thế nào vào năm 2020."

