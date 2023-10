Thị trường đất nền: Bao giờ cho đến ngày xưa?

Báo cáo thị trường bất động sản (BĐS) quý III của DKRA Group cho thấy, thị trường đất nền phía Nam có 6 dự án mở bán (3 dự án mới, 3 dự án ở giai đoạn tiếp theo), cung cấp cho thị trường 271 nền, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng tiêu thụ mới đạt 68 nền, giảm 88% so với cùng kỳ, tương đương với tỷ lệ tiêu thụ 25%.

Trong quý, Long An dẫn đầu nguồn cung mới chiếm 47% và 57% lượng tiêu thụ mới. Tiếp theo là Đồng Nai với 24%, Bình Dương 21% và Tây Ninh 8%. Riêng tại Bà Rịa - Vũng Tàu không xuất hiện nguồn cung mới.

Về giá bán sơ cấp, Long An có mức giá cao nhất lên tới 60,1 triệu đồng/m2, thấp nhất là 18,3 triệu đồng/m2; Đồng Nai giá bán cao nhất là 16,6 triệu đồng/m2, thấp nhất là 11,8 triệu đồng/m2; Bình Dương giá bán cao nhất là 16 triệu đồng/m2, thấp nhất là 15,4 triệu đồng/m2; Tây Ninh có giá bán dễ chịu khi mức giá cao nhất chỉ 7,2 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 5,2 triệu đồng/m2.

DKRA Group đánh giá, nguồn cung mới trong quý giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Giao dịch tập trung chủ yếu ở nhóm sản phẩm có mức giá dưới 20 triệu đồng/m2 và nhóm dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý. Mặt bằng giá bán sơ cấp tăng từ 1-3% so với cùng kỳ.

Phân khúc đất nền được dự báo khó có thể phục hồi trong năm 2023. Ảnh: Vũ Phạm

Trong khi đó, số liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, mức độ quan tâm đối với phân khúc đất nền trên cả nước giảm gần 10% so với quý II. Nếu so với tháng 3/2023, đất nền khu vực phía Bắc ghi nhận mức độ quan tâm giảm 73%; đất nền các tỉnh phía Nam cũng giảm 71% và khu vực miền Trung giảm mạnh nhất, tới hơn 75%. Lượng giao dịch đất nền vẫn chưa cải thiện, chủ yếu do quan ngại về tính pháp lý và giá bán chưa phù hợp.

Đáng chú ý, giá đất nền đã có sự tăng trưởng liên tục về tính từ 2018 đến nay. Trong đó, giá đất nền trên cả nước quý III tăng 38% so với cùng kỳ 2018, thị trường phía Nam có giá đất nền tăng mạnh nhất cả nước, gần 71%, trong khi các tỉnh phía Bắc ghi nhận mức tăng tầm 51% trong 6 năm qua.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, so với các loại hình khác, thời điểm phục hồi của thị trường đất nền có thể sẽ chậm hơn do nhiều yếu tố và có thể phải đến cuối năm 2024 mới đảo chiều.

"Tín dụng mở dành cho đầu tư BĐS vẫn ở mức rất thấp, lãi suất dù đang giảm dần nhưng với tốc độ giảm cần 3-4 quý để có thể trở về mức lãi suất năm 2021. Đặc biệt là tâm lý thị trường vẫn còn thấp với các phân khúc BĐS thuộc loại đầu tư, đầu cơ, ít phục vụ nhu cầu ở thực. Do đó, đất nền sẽ phục hồi chậm hơn so với những loại hình khác", ông Quốc Anh cho hay.

Đồng quan điểm, chia sẻ với Nhadautu.vn, CEO Asian Holding Nguyễn Văn Hậu nhận định, thời điểm hiện tại, phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ phục hồi đầu tiên. Còn đối với đất nền, khi và chỉ khi dòng tiền quay trở lại trong dân thì thị trường mới có thể hồi phục.

Dù rất lạc quan, song ông Hậu cũng chỉ dám kỳ vọng vào thị trường đất nền có thể phục hồi trong năm 2024. Còn trong năm nay, phân khúc này sẽ không có nhiều chuyển biến. Nguyên nhân là do tình hình vĩ mô chưa ổn định, cả người dân và doanh nghiệp đều đang rất khó khăn trong hoạt động kinh tế.

"Hiện nay, tốc độ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, thị trường trái phiếu cũng không mấy lạc quan… chưa kể các yếu tố bên ngoài như FED có thể tăng lãi suất hoặc đồng USD có thể sẽ tiếp tục tăng. Trong nước, nếu chúng ta cứ hạ lãi suất cũng không được", vị CEO này nói và nhìn nhận, rất khó khăn để phân khúc đất nền có thể phục hồi như thời "hoàng kim" của thị trường BĐS.