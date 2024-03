Thị trường Điện năng lượng mặt trời sôi động trước nỗi lo nắng nóng gay gắt

Một trong các yếu tố tạo nên sự sôi động này đến từ nỗi lo nguy cơ mùa hè năm 2024 nắng nóng, tình trạng cắt điện luân phiên lại diễn ra và hóa đơn tiền điện tăng cao. Bên cạnh đó, giá đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời đang có giá thành giảm, hợp lý và các đơn vị cung cấp có hàng loạt chính sách ưu đãi cho khách hàng lắp đặt mới.



Nhu cầu lắp đặt hệ thống điện NLMT tăng cao trước mùa nắng nóng

Dự đoán khả năng El Nino kết thúc vào tháng 4-6, đến tháng 7-8 năm nay La Nina bắt đầu. Vì thế số đợt nắng nóng năm nay có thể nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Mỗi năm trung bình cả nước có 15 đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày từ 35 độ C trở lên, nhiều kỷ lục nhiệt độ có thể được thiết lập nên khả năng nguy cơ thiếu điện, cắt giảm phụ tải có thể diễn ra. Điện NLMT lưu trữ giúp cho các gia đình vận hành ổn định trong tình trạng cắt điện và tiết kiệm chi phí điện hàng tháng.

Trong tháng 3/2024, ngành NLMT ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với mức độ quan tâm tăng đáng kể của thị trường. Riêng số dự án triển khai mới tập trung tại các khu vực các tỉnh miền bắc đã từng bị cắt điện luân phiên và thiếu điện vào hè 2023 tăng cao đột biến chứng tỏ người dân đã có sự chủ động ứng phó với các đợt mất điện, hóa đơn điện tăng cao trong dịp đợt nắng nóng hè 2024.

Lý giải về sự gia tăng đột biến này, ông Nguyễn Sinh Dũng – Giám đốc Trung tâm Kinh doanh lĩnh vực Điện NLMT của Viettel Construction cho biết: "Trong năm 2023 tình trạng thiếu điện và cắt điện luân phiên ở miền Bắc đã gây ra cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể nhiều thiệt hại. Theo dự báo mùa hè năm 2024, nguy cơ năng nóng kỷ lục và nguy cơ thiếu điện còn hiện hữu khiến cho những đơn vị sản xuất kinh doanh nhỏ và các hộ gia đình đã chủ động lắp hệ thống điện NLMT để không bị động bởi nguồn điện lưới – chủ động công việc hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của đơn vị mình".

Cũng theo ông Dũng, nhu cầu tăng cao nên các nhà cung cấp cần đẩy mạnh việc tích trữ nguồn hàng thiết bị, đảm bảo nguồn lực để nâng cao chất lượng và tiến độ triển khai đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nếu lựa chọn thời điểm lắp đặt ngay từ đầu hè năm 2024 này thì nhà đầu tư và hộ gia đình sẽ được hưởng lợi từ sớm do lượng bức xạ nhiệt cao hiệu năng

Cơ hội cho Nhà đầu tư "Chốt" lắp hệ thống điện NLMT để sẵn sàng kinh doanh bền vững

Việc lắp đặt hệ NLMT mang lại giải pháp tối ưu không chỉ cho hộ gia đình sử dụng mà cho cả nhà đầu tư khi chỉ cần đầu tư 1 lần, trong khoảng 5-10 năm là khách hàng đã thu hồi vốn đầu tư trong khi thời gian vận hành của hệ thống tối thiểu từ 15 – 20 năm.

Đặc biệt đối với khách hàng đang sở hữu tòa nhà/BĐS cho thuê thì việc đầu tư hệ thống NLMT có lưu trữ và cung cấp lại điện cho các đơn vị thuê BĐS sẽ giúp tăng thêm 1 nguồn thu thụ động cho chủ tòa nhà/BĐS.

Tạo cơ hội cho nhà đầu tư NLMT, Viettel Construction kết hợp với Quỹ tài chính Stride cho vay phát triển hệ NLMT với cơ chế lãi suất hấp dẫn, linh hoạt, trả góp từ 6 - 60 tháng. Khách hàng chỉ cần thanh toán trước tối thiểu 20% là đã sở hữu ngay 1 hệ NLMT, phần còn lại được trả góp kéo dài lên đến 60 tháng.

Được giới đầu tư NLMT đánh giá cao khi triển khai lắp đặt hệ thống NLMT, Viettel Construction với chất lượng triển khai uy tín giúp khách hàng yên tâm tiết kiệm chi phí cho cuộc sống Xanh và chủ động về Năng lượng.

Những yếu tố đó được Viettel Construction xây dựng với hệ sinh thái All – In – One, cung cấp toàn bộ giải pháp cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Thông tin từ Viettel Construction cũng được dễ dàng tra cứu qua ứng dụng APP AIO với các tính năng đáp ứng mọi nhu cầu từ mua sắm thiết bị gia dụng, bảo trì/bảo dưỡng thường xuyên, xây nhà trọn gói,...

Trở thành khách hàng lắp đặt hệ NLMT của Viettel Construction khách hàng còn được kiểm tra bảo dưỡng hệ thống định kỳ 1 năm 1 lần, giám sát online 24/24 và cảnh báo ngay lập tức khi hiệu suất sản xuất điện suy giảm. Truy cập https://solar.aiosmart.com.vn/ hoặc hotline 1900 98 98 68 để biết thêm thông tin chi tiết.