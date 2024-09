Thị trường gọi xe công nghệ cạnh tranh khốc liệt: Grab lần đầu tiên báo lãi, Xanh SM non trẻ nhưng ngay lập tức chiếm lĩnh thị phần

Thị trường gọi xe Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ và được dự báo sẽ tiếp tục phát triển vượt bậc trong những năm tới. Quy mô Thị trường gọi xe Việt Nam ước đạt 1,17 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 3,19 tỷ USD vào năm 2029, với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 22,10% trong giai đoạn dự báo (2024-2029).

Thị trường này đã phục hồi nhanh chóng sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và chứng kiến sự thay đổi trong thói quen di chuyển của người dân. Theo phân tích, sự gia tăng quan tâm đến sức khỏe đã khiến nhiều người chuyển từ việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sang phương tiện cá nhân, ảnh hưởng tích cực đến thị trường gọi xe.

Sự cạnh tranh trong thị trường này cũng rất cao, với sự hiện diện của nhiều tên tuổi lớn và các dịch vụ gọi xe công nghệ mới. GrabTaxi Holdings Pte Ltd dẫn đầu thị trường với thị phần lớn, nhưng sự trỗi dậy của các đối thủ như Be Group JSC và Xanh SM cho thấy một cuộc đua sôi động. Be Group, với sự hợp tác từ GSM và các đối tác tài chính, đang mở rộng mạng lưới của mình và hứa hẹn sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm.

Một trong những tân binh nổi bật là Xanh SM thuộc Tập đoàn Vingroup Dịch vụ nhanh chóng chiếm được 20% thị phần sau 1 năm ra mắt, thậm chí tham vọng mở rộng ra toàn cầu trong tương lai. Sự phát triển của Xanh SM, cùng với sự hợp tác giữa Be Group và GSM, cho thấy rằng thị trường gọi xe Việt Nam không chỉ hấp dẫn các doanh nghiệp trong nước mà còn thu hút sự chú ý của các công ty quốc tế.



Dưới đây là một cái nhìn rõ hơn về các doanh nghiệp nổi bật trong thị trường gọi xe Việt Nam, là những “app đặt xe” thường trực trong mỗi chiếc smartphone của người dùng Việt.



Grab - Nỗ lực đổi mới sáng tạo bằng AI

Với vai trò là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực gọi xe và giao hàng tại Đông Nam Á, Grab không ngừng đổi mới và mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Grab đã áp dụng thành công công nghệ tiên tiến như AI và tự động hóa vào quy trình vận chuyển của mình, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng.

Nhờ AI tạo sinh, rào cản ngôn ngữ có thể bị xóa bỏ. Trong tương lai ứng dụng sẽ hỗ trợ giọng nói và văn bản, giúp mọi tương tác với ứng dụng trở nên mượt mà hơn. Khách hàng sẽ được hưởng lợi từ chatbot thông minh, có khả năng nắm bắt nhanh các vấn đề và đưa ra giải pháp tức thì.



Đối với đối tác tài xế và người dùng, Grab cũng đang cải tiến bản đồ số GrabMaps thông qua công nghệ thị giác máy tính của OpenAI, tăng cường khả năng tự động hóa và chất lượng dữ liệu từ hình ảnh.

Dự báo doanh thu năm 2024 của Grab cho thấy sự tăng trưởng vững chắc, với số liệu thực tế vượt qua các ước tính của các nhà phân tích. Trong báo cáo kinh doanh quý IV/2023, Grab ghi nhận khoản lãi 11 triệu USD, tăng so với khoản lỗ 391 triệu USD cùng kỳ năm 2022. Theo Grab, kết quả đạt được chủ yếu nhờ cải thiện EBITDA, thay đổi hợp lý trong đầu tư và giảm chi phí thưởng dựa trên cổ phiếu.

Đặc biệt, Grab đã đạt được lợi nhuận cốt lõi lần đầu tiên sau khi điều chỉnh, và dự kiến lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo, nhờ các khoản đầu tư vào dịch vụ cao cấp cho dịch vụ di chuyển và giao hàng vốn có thể tạo ra các giao dịch có giá trị cao.



Grab còn thể hiện sự linh hoạt trong việc cung cấp các lựa chọn dịch vụ, với mức giá phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng. Từ dịch vụ GrabFood, GrabMart cho đến GrabBike và GrabCar, mỗi dịch vụ đều được thiết kế để mang lại sự tiện lợi tối đa cho người tiêu dùng.

Sự hợp tác với OpenAI cũng cho thấy quyết tâm của Grab trong việc tiên phong áp dụng công nghệ mới, không chỉ đem lại cải tiến đáng kể cho khách hàng mà còn đầu tư vào sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Grab đang trên đường trở thành không chỉ là một siêu ứng dụng về vận chuyển mà còn là một đối tác công nghệ mẫu mực trong khu vực.

Be - Khẳng định vị thế trong ngành vận chuyển

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của lĩnh vực gọi xe, Be Group nổi bật như một hiện tượng, phô diễn sự đổi mới không ngừng và cam kết cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Với việc nhận khoản đầu tư mới lên tới 739,5 tỷ đồng, Be Group đã mở rộng các dịch vụ gọi xe, giao hàng, và tài chính, hướng tới mục tiêu phục vụ 20 triệu người dùng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Be còn hợp tác với BusMap, tạo nên một giải pháp di chuyển đa dạng, tiện lợi, cho phép người dùng đặt xe Be trực tiếp trên ứng dụng. Sự kết hợp giữa hai ứng dụng này biến việc di chuyển hàng ngày trở nên nhanh chóng và tối ưu, phản ánh cam kết của Be trong việc cung cấp dịch vụ toàn diện.



Trong khi đối thủ cạnh tranh chính Grab dù là người dẫn đầu thị trường nhưng vẫn gặp khó khăn trong nỗ lực tìm kiếm lợi nhuận, Be Group lại cho thấy sự tiến bộ vững chắc thông qua việc mở rộng mạng lưới đối tác và phát triển sản phẩm mới, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Từ năm 2022, beDelivery đã nhanh chóng nắm bắt xu thế thị trường và dẫn đầu với các dịch vụ giao 1 giờ và 2 giờ giá rẻ. Chạm mốc 400 nghìn tài xế, các đơn hàng beDelivery chỉ tốn trung bình 30 phút trong bán kính 10km để giao tận tay khách hàng, bỏ xa các đối thủ trong ngành.

Với sự đổi mới liên tục và chiến lược phát triển sáng suốt, Be Group không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn hướng tới việc cung cấp trải nghiệm khác biệt, thực sự hấp dẫn cho khách hàng.



Xanh SM - "Thương hiệu Xanh" đột phá trong lĩnh vực nhiều đối thủ cạnh tranh

Khi nói đến việc tái định hình ngành công nghiệp dịch vụ vận chuyển ở Việt Nam, không thể không nhắc đến Xanh SM. Chỉ trong vòng 7 tháng kể từ khi ra mắt, Xanh SM đã vươn lên chiếm lĩnh 18,17% thị phần, thách thức ngay cả những tên tuổi lâu đời trên thị trường. Điều gì đã làm nên sự đột phá đáng kinh ngạc này?

Xanh SM đã định nghĩa lại trải nghiệm di chuyển của người tiêu dùng thông qua sự đổi mới không ngừng. Không chỉ giới thiệu xe máy điện xanh thân thiện với môi trường, họ còn mang đến mức cước phí cạnh tranh, không "tăng giá sốc" trong giờ cao điểm hay thời tiết xấu, cung cấp dịch vụ 5 sao với thái độ phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ lái xe. Đây là minh chứng cho sự tập trung vào chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, với gần 21% phản ứng tích cực từ người dùng trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Sự phản hồi mạnh mẽ từ cộng đồng mạng xã hội là bằng chứng cho sự chấp nhận nhanh chóng của thị trường đối với Xanh SM. Công ty công nghệ dữ liệu Kompa Group đã ghi nhận 41.010 thảo luận đề cập đến Xanh SM Bike chỉ trong vòng 2 tháng, với hơn 175.000 lượt tương tác, nơi TikTok và Facebook chiếm ưu thế với tỷ lệ lần lượt là 52,79% và 42,45%. Đáng chú ý, sắc thái của những thảo luận này chủ yếu là tích cực và trung lập, chiếm đến 95,39%.



Không những thế, Xanh SM còn tạo ra một sự đột phá về chi phí khi cung cấp một mức giá không bao gồm các phụ phí phát sinh, giúp khách hàng có thể dễ dàng ước tính chi phí của mỗi chuyến đi. Theo kết quả từ một thử nghiệm thực tế, Xanh SM Bike đã cung cấp cước phí thấp nhất, chỉ với 30.000 đồng cho một cung đường tiêu chuẩn, thấp hơn so với các đối thủ trên thị trường.

Xanh SM không chỉ dừng lại ở việc đạt được những con số ấn tượng về thị phần, họ còn có tầm nhìn xa hơn. Với mục tiêu "số 1 trong lòng khách hàng", họ đã và đang không ngừng mở rộng dịch vụ và nâng cao chất lượng, từ việc cung cấp taxi điện đến các dịch vụ như Xanh SMBike, Xanh Express, và nền tảng Xanh SM Platform.



Chính những đổi mới và sự quyết tâm không ngừng nghỉ của Xanh SM đã giúp hãng điện lực này không chỉ đơn thuần là một nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, mà còn là một biểu tượng của sự đột phá và tiên phong trong ngành giao thông xanh, hướng tới một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam. Xanh SM đã không chỉ làm mới phương tiện di chuyển, mà còn khẳng định một vị thế mới trên bản đồ dịch vụ vận chuyển công nghệ.

Kết

Thị trường cạnh tranh, thách thức vẫn còn đó. Chiến lược giá, quyền lợi của tài xế và các chính sách ưu đãi là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của các doanh nghiệp, bất kể mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm. Các công ty gọi xe cần phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh của mình để tối ưu hóa chi phí và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Thị trường gọi xe Việt Nam đang ở một thời điểm đáng quan sát, với cơ hội và thách thức đan xen. Sự đa dạng của các dịch vụ và sự nhanh nhạy trong việc thích ứng với thị trường sẽ quyết định ai sẽ dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ vận tải tại Việt Nam.