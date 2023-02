Thị trường không thuận lợi, Dragon Capital Việt Nam vẫn lãi kỷ lục, thu gần nghìn tỷ từ tư vấn đầu tư chứng khoán

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 và luỹ kế cả năm 2022.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 4 đạt 237 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận hơn 7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi chi phí cao gấp 3,5 lần lên xấp xỉ 14 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm sâu từ mức 163 tỷ của quý 4/2021 xuống còn gần 71 tỷ đồng. Kết quả, Dragon Capital Việt Nam lãi sau thuế gần 127 tỷ đồng trong quý 4, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm 2021.

Luỹ kế cả năm 2022, Quản lý quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam ghi nhận doanh thu gần 1.108 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2021. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng lên gần 28 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của Dragon Capital Việt Nam là thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán với gần 812 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với năm trước. Theo sau là doanh thu quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán với 287 tỷ đồng.

Khấu trừ đi chi phí, Dragon Capital Việt Nam ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế tăng 1,8 lần so với thực hiện năm trước lên mức 442 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của Dragon Capital Việt Nam.

Tại thời điểm cuối năm 2022, Dragon Capital Việt Nam đang quản lý danh mục đầu tư ủy thác của nhà đầu tư với giá trị gần 881 tỷ đồng. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2022 đạt 948 tỷ đồng. Tổng số nhân viên của công ty là 176 người trong đó có 29 nhân viên có chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Dragon Capital Việt Nam là đơn vị tư vấn đầu tư và quản lý quỹ nhiều quỹ đầu tư, tổng giá trị tài sản ròng lên tới hàng tỷ USD, tiêu biểu là các quỹ mở và ETF như DCVFMVN Diamond ETF, DCVFM VN30 ETF, DCDS, DCBC,... Ngoài ra, công ty còn tư vấn đầu tư cho nhiều quỹ trên thị trường như VEIL, CTBC Vietnam Equity.

Thị trường diễn biến không thuận lợi trong năm 2022 khiến hầu hết các quỹ đều lỗ sâu, nặng hơn mức giảm của VN-Index. DCVFM VNDiamond ETF khả quan nhất cũng có hiệu suất âm gần 21% trong khi DCVFM VN30 ETF, VEIL và DCDS đều lỗ đều lỗ trên 30%.