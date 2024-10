Thị trường ngày 01/10: Dầu giảm 17% song vàng tăng 13% trong quý III

Ảnh minh họa

Dầu biến động hai chiều song giảm 17% trong quý III do nhu cầu yếu

Chốt phiên, giá dầu biến động hai chiều, nhưng đã giảm 17% trong quý III do lo ngại về cuộc xung đột mở rộng ở Trung Đông có thể làm giảm nguồn cung dầu thô bị lu mờ bởi nhu cầu toàn cầu suy yếu.

Giá dầu thô Brent tương lai giao tháng 11 giảm 21 cent xuống 71,7 USD/thùng. Trong khi đó, hợp đồng dầu Brent giao tháng 12 tích cực hơn tăng 2 7 cent lên 71,81 USD.

Giá dầu Brent đã giảm 9% trong tháng 9, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 11/2022 và sau khi giảm tháng thứ ba liên tiếp, giá đã giảm 17% trong quý III, mức lỗ hàng quý lớn nhất trong một năm.

Giá dầu ngọt nhẹ WTI Mỹ giảm 1 xu xuống còn 68,17 USD. Giá dầu này đã giảm 7% trong tháng 9, mức giảm hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 10/2023 và giảm 16% trong quý, mức giảm hàng quý lớn nhất kể từ quý III/2023.

Giá được hỗ trợ bởi khả năng Iran, một nhà sản xuất chính và là thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, có thể trực tiếp bị lôi kéo vào một cuộc xung đột mở rộng ở Trung Đông. Kể từ tuần trước, Israel đã leo thang các cuộc tấn công, tiến hành các cuộc tấn công giết chết các nhà lãnh đạo Hezbollah và Hamas ở Lebanon và tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Ba nhóm này được Iran hậu thuẫn. Thị trường đang lo lắng liệu xung đột Trung Đông có lan rộng trong khu vực hay không, Tim Snyder, nhà kinh tế tại Matador Economics cho biết.

Vàng giảm nhẹ nhưng tăng 13% trong quý III

Chốt phiên, vàng giảm nhẹ song giá đã tăng 13% trong quý III, mức cao nhất kể từ năm 2020, sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.685,42 USD vào thứ Năm tuần trước, được thúc đẩy bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm nửa điểm phần trăm và bùng phát ở Trung Đông .

Vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 2.634,75 USD/ounce vào lúc 18:08 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,3% xuống 2.659,40 USD.

Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng lên 2.900 USD/ounce từ mức 2.700 USD/ounce vào đầu năm 2025.

Bạc giảm 1,7% xuống 31,08 USD/ounce, nhưng tăng 6,7% hàng quý. Platinum giảm 2,2% xuống 977,90 USD. Palladium giảm 1,5% xuống còn 996,00 USD, nhưng đang hướng tới mức tăng hàng quý.

Đồng giảm sau khi đạt mức cao nhất trong bốn tháng

Giá đồng giảm tại London do một số nhà đầu tư đặt chốt lời khi kim loại này đang trên đà tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 4 sau một loạt các biện pháp kích thích ở Trung Quốc.

Chốt phiên, đồng giao sau 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,6% xuống 9.817 USD/tấn sau khi chạm 10.158 USD, cao nhất kể từ ngày 7/6. Giá đồng đã tăng 6,5% trong tháng 9.

Chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh vào thứ Hai khi ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết họ sẽ yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất thế chấp cho các khoản vay mua nhà hiện tại trước ngày 31/10, như một phần của các chính sách sâu rộng để hỗ trợ thị trường bất động sản đang bị bao vây của đất nước.

Trên sàn LME, niken tăng 3,4% lên 17.570 USD/tấn, kẽm giảm 0,2% xuống 3.083 USD, chì mất 1,0% xuống 2.096,50 USD và thiếc tăng 1,8% lên 33.465 USD, trong khi nhôm giảm 1,6% xuống 2.603 USD.

Nhóm Nghiên cứu Chì và Kẽm Quốc tế cho biết thị trường kẽm đang trên đà thâm hụt trong năm nay thay vì thặng dư dự kiến trước đó.

Quặng sắt cao nhất 3 tháng nhờ gói kích thích bất động sản mới của Trung Quốc

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tăng lên mức cao nhất gần ba tháng, được thúc đẩy bởi triển vọng nhu cầu cải thiện nhờ gói kích thích bất động sản mới nhất của Trung Quốc và một loạt các chính sách nới lỏng tiền tệ.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 10,71%, kết thúc ở mức 821,5 nhân dân tệ (117,14 USD)/tấn. Trước đó trong phiên, hợp đồng này đạt 835 nhân dân tệ, cao nhất kể từ ngày 16/7.

Quặng sắt giao tháng 11 chuẩn trên Sàn giao dịch Singapore tăng 9,76% lên 112,05 USD/tấn vào lúc 0710 GMT, sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 113 USD, cao nhất kể từ ngày 5/7. Cả hai loại dầu đều công bố mức tăng hơn 10% vào tuần trước.

Giá than cũng tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tháng, với than luyện cốc và than cốc tăng lần lượt 10,98% và 10,99%.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây, cuộn dây cán nóng và thanh dây đều tăng khoảng 7% trong khi thép không gỉ tăng khoảng 3,6%.

Ngô cao nhất 3 tháng, lúa mì tăng nhẹ, đậu tương giảm

Giá ngô kỳ hạn tại Chicago đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng do tin tức về dự trữ ngô khổng lồ của Mỹ vẫn không đạt được kỳ vọng thương mại, các nhà phân tích thị trường cho biết. Dự trữ ngô là 1,76 tỷ giạ tính đến ngày 1/9, tăng 29% so với một năm trước đó và đạt mức cao nhất trong bốn năm, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết trong một báo cáo hàng quý được công bố vào đầu ngày thứ Hai.

Giá ngô hoạt động mạnh nhất của CBOT tăng 6-3/4 cent lên 4,24-3/4 USD/bushel. Trước đó trong phiên, hợp đồng này chạm 4,27-3/4 USD/bushel, mức giá cao nhất kể từ ngày 28/6.

Giá lúa mì CBOT kỳ hạn kết thúc tăng 4 cent lên 5,84 USD/bushel, trong bối cảnh lo ngại liên tục về thời tiết xấu làm ảnh hưởng đến sản lượng toàn cầu và sau khi USDA giảm sản lượng lúa mì của Mỹ so với dự báo trước đó, các nhà phân tích thị trường cho biết.

Giá đậu tương kỳ hạn đã có một ngày giao dịch ảm đạm, sau khi USDA báo cáo rằng dự trữ đậu tương ngày 1/9 đạt mức cao nhất trong bốn năm. Đậu tương CBOT giảm 8-3/4 cent xuống 10,57 USD/bushel. Đậu tương đã đạt mức giá cao nhất trong hai tháng vào thứ Sáu tuần trước khi cơn bão Helene làm hư hại mùa màng và cơ sở hạ tầng ở khu vực Bờ Vịnh Hoa Kỳ.

Đường thô giảm, ca cao trượt giá, cà phê tăng

Giá đường thô kỳ hạn kết thúc thấp hơn trên sàn ICE trong bối cảnh dự báo về sự trở lại của mưa ở nhà sản xuất hàng đầu Brazil. Trong khi đó, ca cao trượt dốc trong giao dịch biến động mỏng.

Đường thô kỳ hạn tháng 10 giảm 0,12 cent, tương đương 0,5%, xuống 22,67 cent/lb, cách xa mức đỉnh 7 tháng của tuần trước. Đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 0,2% lên 577,50 USD/tấn.

Nhà phân tích Green Pool đã cắt giảm dự báo lượng đường Brazil cho niên vụ này xuống còn 39,1 triệu tấn.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 0,4% lên 2,7025 USD/lb. Hợp đồng này đã đạt mức cao nhất trong 13 năm vào tuần trước. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 0,3% lên 5.498 USD/tấn.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York giảm 559 USD, tương đương 6,8%, xuống 7.722 USD/tấn, sau khi tăng 8% trong tuần trước. Thời tiết thuận lợi ở nước trồng hàng đầu Bờ Biển Ngà đang cải thiện triển vọng vụ mùa chính và hiện đang giúp kìm hãm giá ca cao.

Ca cao London kỳ hạn tháng 3 giảm 4,1% xuống 4.550 pound/tấn.

Cao su Nhật Bản tăng, cao su Thượng Hải cao nhất trong 7 năm

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đóng cửa cao hơn nhờ giá dầu tăng, nhưng mức tăng bị giới hạn bởi đồng yên mạnh hơn. Hợp đồng cao su giao tháng 3/2025 đóng cửa tăng 11,3 yên, tương đương 2,88%, lên 403,3 yên (2,84 USD)/kg. Hợp đồng này đóng cửa ở mức cao nhất trong 13 năm là 407,2 yen (2,87 USD), cao nhất kể từ ngày 25/4/2011.

Hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1 đóng cửa tăng 1.195 nhân dân tệ, tương đương 6,48%, lên 19.645 nhân dân tệ (2.801,15 USD)/tấn. Hợp đồng đã ở mức cao nhất trong 7 năm là 19.780 nhân dân tệ (2.820,40 USD), cao nhất kể từ ngày 23/2/2017.

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc đã giảm tháng thứ năm liên tiếp và lĩnh vực dịch vụ giảm mạnh trong tháng 9, cho thấy Bắc Kinh sẽ cần nhiều kích thích hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2024, bên cạnh gói kích thích tích cực đã được công bố.

Hợp đồng cao su giao tháng trước trên sàn SICOM chốt phiên ở mức 218,7 US cent/kg, tăng 10%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 01/10/2024