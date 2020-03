Thị trường ngày 05/3: Dầu tiếp đà giảm, vàng ổn định sau đợt tăng giá mạnh

Dầu giảm



Giá dầu kết thúc phiên giảm, từ bỏ mức tăng ban đầu do các nhà sản xuất dầu chủ chốt, gồm Saudi Arabia đang thuyết phục để Nga cùng tham gia cắt giảm sản lượng sâu hơn nhằm bù đắp cho nhu cầu sụt giảm bởi sự bùng phát của virus corona.



Chốt phiên 4/3, dầu thô Brent giảm 73 US cent hay 1,4% xuống 51,13 USD/thùng, trong phiên có lúc giá tăng lên 53,03 USD/thùng. Dầu thô WTI giảm 0,4 USD xuống 46,78 USD/thùng.

Saudi Arabia và các thành viên OPEC khác đang thuyết phục Nga tham gia cắt giảm sản lượng dầu lớn để hỗ trợ giá. Tổ chức này muốn cắt giảm ít nhất 1 triệu thùng dầu nữa mỗi ngày khỏi thị trường. Nga, quốc gia không phải thành viên OPEC được biết vì sẽ đưa ra thỏa thuận như vậy cho đến phút cuối.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Bijan Zanganeh cho biết thị trường đang đối mặt với dư thừa.

Goldman Sachs một lần nữa cắt giảm dự báo giá dầu Brent xuống 45 USD/thùng trong tháng 4, trong khi dự đoán dầu Brent dần phục hồi lên 60 USD/thùng vào cuối năm nay.

Ngân hàng này cho biết "trong khi OPEC cắt giảm sản lượng sẽ giúp nhu cầu dầu và tồn kho cân bằng vào cuối năm nay, họ không thể ngăn chặn lượng dầu tồn kho tích lũy ngày một lớn".

Morgan Stanley cũng giảm dự báo giá dầu thô Brent trong quý 2 xuống 55 USD/thùng và triển vọng WTI xuống 50 USD/thùng do dự đoán tăng trưởng nhu cầu dầu của Trung Quốc năm 2020 sẽ gần bằng 0 và nhu cầu ở những nơi khác có thể suy yếu.

Fed đã cắt giảm lãi suất trong ngày 3/3 trong một nỗ lực bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi tác động của virus corona, nhưng quyết định này chỉ hỗ trợ hạn chế đối với dầu thô.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 785.000 thùng, ít hơn dự kiến. Dự trữ xăng và dầu diesel cả hai đều giảm hơn 4 triệu thùng. Xuất khẩu của Mỹ tăng vọt lên gần 4,2 triệu thùng/ngày.

Vàng ổn định

Giá vàng ổn định, một ngày sau khi tăng theo phần trăm lớn nhất kể từ tháng 6/2016 khi Cục dự trữ liên bang Mỹ bất ngờ giảm lãi suất, do USD mạnh lên và tâm lý với các tài sản rủi ro tăng mạnh.

Vàng giao ngay ổn định tại 1.639,43 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 4 của Mỹ đóng cửa giảm 0,1% xuống 1.643 USD.

Nhu cầu tài sản rủi ro của các nhà đầu tư tăng lên sau khi Joe Biden dẫn dầu kết quả Siêu thứ ba của Đảng Dân chủ, giúp thúc đẩy chứng khoán Mỹ.

Chỉ số USD phục hồi 0,4% từ mức thấp 2 tháng trong phiên trước đó đang hạn chế đà tăng của vàng.

Các thị trường hiện đang chờ đợi báo cáo của Fed, sẽ đưa ra bức ảnh đầu tiên về các liên hệ kinh doanh của ngân hàng trung ương với mức độ virus corona ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế trong nước.

Đồng tăng

Giá đồng tăng trong phiên qua khi các nhà đầu tư tin rằng việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ là một động thái tích cực sẽ nới lỏng các điều kiện thanh khoản, nhưng lo lắng về nhu cầu tại nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc đã bao trùm tâm lý.

Đồng trên sàn giao dịch kim loại Lodon đóng cửa tăng 0,3% lên 5.684 USD/tấn. Giá của kim loại được các nhà đầu tư sử dụng để đánh giá sức khỏe nền kinh tế đã chạm 5.780,5 USD trong phiên trước, cao nhất kể từ ngày 21/2.

Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong ngày 3/3 trong một nỗ lực bảo vệ nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi tác động của virus corona, trường hợp được coi như khẩn cấp.

Các thị trường kim loại đang theo dõi dự trữ tăng tại Trung Quốc để có manh mối cho hoạt động sản xuất và xây dựng. Nếu hoạt động đang tăng thì hàng tồn kho sẽ ngừng tăng và dần bắt đầu giảm.

Tồn kho đồng tại sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải ở mức 310.760 tấn, hơn gấp đôi mức giá vào giữa tháng 1.

Quặng sắt Trung Quốc tiếp tục tăng do lạc quan

Quặng sắt Trung Quốc đóng cửa tăng trong phiên thứ 3 liên tiếp do lạc quan rằng hỗ trợ chính sách nhiều hơn sẽ được triển khai để giảm thiểu rủi ro kinh tế từ sự bùng phát của virus corona.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 0,9% lên 660 CNY (95,13 USD)/tấn, sau khi giảm 2,3% trong phiên sáng. Giá quặng sắt tại Singapore tăng 2,6%.

Trong đầu phiên giao dịch, quặng sắt Đại Liên đã giảm do tồn kho thép đang tăng ổn định tại Trung Quốc, làm tăng nghi ngờ về sự phục hồi nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép thô.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc giữ chi phí vay trong ngắn hạn ổn định bất chấp Cục dự trữ liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất khẩn cấp, nhưng các thị trường kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ dần thực hiện thêm các biện pháp nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế nước này.

Bắc Kinh đã đưa ra các chính sách hỗ trợ thuế và tài chính cho doanh nghiệp bị thiệt hại bởi dịch bệnh, nhưng số liệu hoạt động sản xuất phát hành trong những ngày gần đây cho thấy tính cấp thiết của các biện pháp kích thích bổ sung.

Dự trữ thép cây của Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp, trong khi tồn kho thép cuộn cán nóng đạt cao nhất trong 2 năm, theo số liệu của công ty tư vấn SteelHome. Tồn kho cao và nhu cầu yếu đã thúc đẩy nhiều nhà máy thép của Trung Quốc cắt giảm sản xuất.

Thép thanh tại Thượng Hải tăng 1,2%, trong khi thép cuộn cán nóng tăng 0,5%.

Cao su giảm

Giá cao su trên sàn giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) giảm do việc cắt giảm lãi suất khẩn cấp của Fed không làm yên lòng các nhà đầu tư về tác động tới kinh tế toàn cầu của virus corona.

Hợp đồng cao su TOCOM kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 3,5 JPY hay 2% xuống 170,5 JPY/kg, giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 29/10/2019.

Cao su Thượng Hải kỳ hạn tháng 5 giảm 45 CNY đóng cửa tại 11.060 CNY (1,596 USD)/tấn.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota cho biết doanh số bán ô tô của họ tại Trung Quốc giảm 70% trong tháng 2 do dịch bệnh. Doanh số xe chở khách của Trung Quốc giảm 89% trong 23 ngày đầu tháng 2, theo Hiệp hội Ô tô Chở khách Trung Quốc.

Cà phê giảm từ mức cao 7 tuần

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 3,8 US cent hay 3,1% xuống 1,184 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất 7 tuần tại 1,214 USD trong phiên trước.

Rabobank cho biết "mối lo ngại về thiếu cà phê sạch đang tiếp diễn và chúng sẽ không biến mất vì sự tăng giá mới nhất".

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 giảm 24 USD hay 1,8% xuống 1.307 USD/tấn.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 5 chốt phiên giảm 0,29 US cent hay 2,1% xuống 13,47 US cent/lb sau khi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1 tại 13,52 US cent.

Đường mất đà do lo ngại sự bùng phát của virus corona sẽ ảnh hưởng mạnh tới tăng trưởng toàn cầu. Việc bất ngờ cắt giảm lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ cho tới nay có hiệu quả rất ít để ngăn chặn bầu không khí lo sợ này.

Tuy nhiên, thị trường vẫn được củng cố bởi nguồn cung thắt chặt với dự báo thiếu hụt toàn cầu đáng kể cho niên vụ hiện tại 2019/20.

Tổ chức Đường Quốc tế đã điều chỉnh tăng thiếu hụt năm 2019/20 lên gần 10 triệu tấn. Kịch bản như vậy chắc chắn cho phép đường phục hồi khi lo sợ liên quan tới virus corona giảm đi.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 giảm 4,5 USD hay 1,2% xuống 384,7 USD/tấn.

Đậu tương tăng do hy vọng nhu cầu xuất khẩu

Đậu tương của Mỹ tăng ngày thứ 3 liên tiếp lên gần mức cao nhất trong 6 tuần do hy vọng nhu cầu xuất khẩu tăng.

Xuất khẩu đậu tương của Mỹ có thể hưởng lời từ việc nhà cung cấp đối thủ Argentina tăng thuế với đậu tương, dầu đậu tương và khô đậu tương xuất khẩu.

Sự gia tăng thuế này sẽ khiến trang trại giảm đầu tư và có thể dẫn tới vụ thu hoạch ít hơn ở Argentina. Nông dân Argentina cũng có thể lưu trữ đậu tương vì thuế thay vì bán chúng trên thị trường toàn cầu.

Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt với xuất khẩu đậu tương từ Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil, nơi nông dân dự kiến thu hoạch một vụ mùa lớn. Trung Quốc, nhà nhập khẩu đậu tương hàng đầu thế giới mua đậu tương từ Brazil vào thời điểm này trong năm. Nhưng Trung Quốc dự kiến sẽ mua của Mỹ trong cuối mùa xuân và mùa hè.

Hợp đồng đậu tương tại sàn giao dịch Chicago đóng cửa tăng 0,4% lên 9,07-1/4 USD/bushel, trước đó đã tăng lên 9,11 USD, cao nhất kể từ ngày 23/1.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 05/3