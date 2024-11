Thị trường ngày 1/11/2024: Dầu tiếp tục tăng mạnh, vàng giảm, gạo Ấn Độ thấp nhất 15 tháng

Giá dầu tăng mạnh sau tin Iran chuẩn bị tấn công Israel

Chốt phiên, giá dầu tiếp tục tăng thêm 2 USD/thùng do có tin Iran đang chuẩn bị tấn công Israel từ lãnh thổ Irắc trong những ngày tới. Giá dầu thô kỳ hạn tăng 2,15 USD, tương đương 3,13%, lên 70,76 USD/thùng. Giá Brent kỳ hạn tăng 2,10 USD, tương đương 2,91%, lên 74,26 USD/thùng trong tháng 1/2025.

Giá Brent kỳ hạn kết thúc phiên tăng 61 cent, tương đương 0,84%, lên 73,16 USD/thùng. Hợp đồng giao tháng 1/2025 kết thúc ở mức 72,81 USD. Hợp đồng tương lai WTI kết thúc phiên tăng 65 cent, tương đương 0,95%, ở mức 69,26 USD.

Tuần trước, giá dầu đã giảm mạnh với hợp đồng tương lai Brent và WTI giảm hơn 6% vào thứ Hai sau khi Israel tỏ ra kiềm chế trong các cuộc tấn công trả đũa của mình đối với Iran vào cuối tuần.

Khả năng OPEC+ có thể trì hoãn việc tăng sản lượng dầu dự kiến cũng hỗ trợ giá. Một quyết định có thể được đưa ra sớm nhất là vào tuần tới, Reuters đưa tin. OPEC+ dự kiến sẽ họp vào ngày 1/12 để quyết định các bước chính sách tiếp theo của mình.

Vàng giảm nhẹ sau khi lập đỉnh lịch sử, sẵn sàng tăng tháng thứ tư liên tiếp

Giá vàng giảm nhẹ sau khi lập đỉnh lịch sử vì thị trường điều chỉnh. Tuy nhiên, nhu cầu trú ẩn an toàn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã giúp kim loại quý này có tháng tăng thứ tư liên tiếp.

Giá vàng giao ngay giảm 1,6% xuống 2.740,45 USD/ounce vào lúc 17:40 GMT, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.790,15 USD/ounce trước đó trong phiên. Giá vàng đã tăng khoảng 4% trong tháng. Giá vàng kỳ hạn ở Mỹ giảm 1,8% xuống 2.749,3 USD.

Dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 9 sau khi tăng 0,1% trong tháng 8. Các nhà kinh tế dự đoán lạm phát PCE sẽ tăng 0,2%.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm vào thứ Sáu và dự đoán 95% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới, điều này sẽ tiếp tục có lợi cho vàng.

Giá bạc giao ngay giảm 3,4% xuống 32,65 USD/ounce. Giá bạc đã tăng khoảng 5% trong tháng 10/2024. Giá bạch kim giảm 1,5% xuống 993,05 USD. Giá palladium giảm 3,4% xuống 1.108,64 USD, ghi nhận tháng tăng tốt nhất kể từ tháng 1/2022.

Giá đồng giảm nhẹ

Giá đồng giảm nhẹ do sự không chắc chắn về các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo của Trung Quốc đã phần nào ảnh hưởng đến đà tăng của dữ liệu sản xuất từ nước này. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng đang lo lắng chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào thứ Ba.

Giá đồng 3 tháng trên Sở giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,3% xuống 9.513,50 USD/tấn. Giá đồng giao tháng 12 trên Sở giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) đóng cửa giảm 0,2% ở mức 76.540 nhân dân tệ (10.748,79 USD)/tấn.

Trong tháng 10/2024, giá đồng tại LME đã giảm 3% và giá đồng tại SHFE giảm 2,9%.

Giá đồng đã tăng vọt vào cuối tháng 9 lên hơn 10.000 USD/tấn sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất và Trung Quốc công bố một loạt các chương trình hỗ trợ kinh tế. Tuy nhiên, giá đồng đã giảm trở lại sau khi quy mô của các biện pháp kích thích và thiếu thông tin chi tiết khiến thị trường thất vọng.

Kẽm giảm 1,9% xuống 3.028 USD/tấn sau khi lượng tồn kho tăng 5.500 tấn lên 246.725 tấn. Nhôm tăng 0,2% lên 2.620 USD/tấn, thiếc tăng 0,9% lên 31.215 USD, chì tăng 0,8% lên 2.020 USD trong khi niken giảm 0,6% xuống 15.725 USD.

Quặng sắt giảm nhẹ chờ đợi tín hiệu kích thích mới từ Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn giao dịch trong phạm vi hẹp khi dữ liệu ngành công nghiệp lạc quan từ Trung Quốc nâng cao tâm lý thị trường, nhưng đà tăng bị hạn chế khi các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu về các biện pháp kích thích tiếp theo từ Bắc Kinh vào tuần tới.

Giá quặng sắt giao tháng 1/2025 trên Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên giảm 0,38% xuống 781,5 nhân dân tệ (109,75 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 789,5 nhân dân tệ/tấn trước đó trong phiên.

Giá đồng quặng sắt giao tháng 12/2024 trên Sở giao dịch Singapore tăng nhẹ 0,05% lên 103,75 USD/tấn, sau khi chạm mức cao nhất trong ngày ở mức 104,35 USD/tấn.

Giá cả hai loại này đều tăng cao hơn trong phiên trước đó sau khi dữ liệu chính thức cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc mở rộng lần đầu tiên trong sáu tháng vào tháng 10/2024, cho thấy các biện pháp kích thích mới nhất của Bắc Kinh đang giúp nền kinh tế suy yếu phục hồi. Tuy nhiên, đà tăng đã giảm bớt khi các nhà đầu tư thận trọng hơn về các biện pháp kích thích bổ sung vào tuần tới, khi Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) của Trung Quốc họp.

Tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép thanh giảm 0,35%, thép cuộn cán nóng giảm 0,14%, thép dây giảm 1,37% và thép không gỉ giảm 0,73%.

Giá đậu tương Chicago tăng do đồng đô la yếu

Giá đậu tương kỳ hạn Chicago tăng, chủ yếu được hỗ trợ bởi sự giảm giá của đồng đô la và sự phục hồi tiếp theo của giá dầu, nhưng giao dịch thận trọng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tuần tới, các nhà giao dịch cho biết. Giá ngô và lúa mì kỳ hạn giảm nhẹ.

Chốt phiên, giá đậu tương trên Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) tăng 0,4% lên 9,95-1/2 USD/bushel sau khi tăng hơn 1% trong phiên trước. Ngô giảm 0,3% xuống 4,10-1/4 USD/bushel và lúa mì giảm 0,8% xuống 5,68-1/2 USD/bushel.

Diện tích trồng đậu tương của Brazil được dự đoán sẽ tăng 1,5% trong vụ mùa 2024/25 so với chu kỳ trước, đạt 47 triệu ha, Rabobank cho biết vào thứ Tư.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo sản lượng đậu tương của Argentina năm 2024/2025 lên 52 triệu tấn trên diện tích thu hoạch 17,2 triệu ha, khi người sản xuất chuyển sang trồng nhiều đậu tương hơn ngô vì lo ngại về tác động của bệnh đốm lá ngô, giá thấp liên tục và dự kiến thời tiết khô hạn. Vụ đậu tương của Mỹ cũng dồi dào, với USDA cho biết vụ thu hoạch đã hoàn thành 89%, vượt mức trung bình 5 năm là 78%, với vụ mùa 2024 kỷ lục.

Trung Quốc, nước mua đậu tương lớn nhất thế giới, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trong ngành đậu tương, Bộ Nông nghiệp nước này cho biết.

Tại Ukraine, hệ thống giá xuất khẩu tối thiểu mới đối với lô hàng ngũ cốc và hạt dầu của nước này có thể sẽ hoạt động vào đầu tháng 12, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Vitaliy Koval cho biết.

Gạo Ấn Độ t hấp nhất 15 tháng do đồng rupee mất giá và nguồn cung tăng

Giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ tiếp tục giảm trong tuần này và đạt mức thấp nhất trong 15 tháng do đồng rupee mất giá và nguồn cung tăng. Gạo 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất, được báo giá ở mức 442-449 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023 và giảm so với mức 450-484 USD của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 449-455 USD/tấn.

Một thương nhân có trụ sở tại New Delhi cho biết, sự cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gạo đã gia tăng sau động thái áp thuế xuất khẩu của Ấn Độ - nhu cầu vẫn mạnh, nhưng người mua đang tìm kiếm gạo với giá thấp hơn. Các nhà xuất khẩu Ấn Độ đã hạ giá do đồng rupee mất giá và do nguồn cung mới của vụ mùa đang làm giảm giá lúa.

Đầu tháng này, Ấn Độ đã bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với gạo đồ và xóa bỏ giá sàn đối với gạo trắng không phải gạo basmati xuất khẩu để thúc đẩy xuất khẩu.

Ở nơi khác, Bangladesh đang cân nhắc giảm thêm thuế nhập khẩu gạo vì giá gạo trong nước tiếp tục tăng cao, các quan chức cho biết.

Mặc dù có các khoản trợ cấp gần đây, giúp hạ thuế, nhưng các thương nhân tỏ ra ít quan tâm, chủ yếu là do chi phí nhập khẩu cao vượt quá 65 Taka (0,5462 đô la)/kg. Để ứng phó, các quan chức đề xuất hạ thuế xuống 5% để khuyến khích sự tham gia nhiều hơn của khu vực tư nhân và giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng đang phải đối mặt với giá cao.

Trong khi đó, giá gạo tấm 5% của Thái Lan đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp xuống còn 485-495 đô la/tấn, giảm so với mức 510 đô la của tuần trước. Các thương nhân cho rằng sự sụt giảm này là do đồng baht yếu hơn và biến động tỷ giá. Gần đây, với việc gạo Thái Lan rẻ hơn gạo Việt Nam, gạo Thái Lan có cơ hội thắng thầu tại Indonesia, một thương nhân có trụ sở tại Bangkok cho biết.

Cơ quan mua sắm nhà nước Bulog của Indonesia đã tổ chức đấu thầu quốc tế để mua 500.000 tấn gạo.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 520-525 USD, so với mức 532 USD của tuần trước, các thương nhân có trụ sở tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cho biết.

Ca cao London cao nhất hai tuần

Giá ca cao London giao tháng 3/2025 giảm 0,4% xuống 5.359 bảng Anh/tấn sau khi chạm mức cao hai tuần là 5.448 bảng Anh trước đó. Các nhà kinh doanh cho biết các vấn đề tài chính tiếp tục làm gián đoạn việc mua ca cao từ nông dân ở Ghana. Nông dân trồng ca cao ở Ghana đã đệ đơn khiếu nại lên cơ quan quản lý nhà nước Cocobod vào thứ Năm, liệt kê các vấn đề môi trường và xã hội, bao gồm cả yêu cầu "thu nhập sống" cho nông dân. Ngành chế biến ở cả Bờ Biển Ngà và Ghana cũng tiếp tục vật lộn với việc giảm xay xát.

Cao su tăng

Giá cao su kỳ hạn Nhật Bản phục hồi nhờ hy vọng về các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo của Trung Quốc. Giá cao su Nhật Bản đã chấm dứt chuỗi sáu phiên giảm giá vào thứ năm, khi hy vọng ngày càng tăng rằng Trung Quốc sẽ công bố các biện pháp kích thích kinh tế tiếp theo cho nền kinh tế mong manh của nước này.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2025 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 1,54% lên 358,5 yên (2,35 đô la)/kg. Giá hợp đồng chuẩn này đã giảm 11,1% trong tháng 10, là tháng giảm đầu tiên trong ba tháng qua.

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2025 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng 40 nhân dân tệ, tương đương 0,22%, lên 17.835 nhân dân tệ (2.505,65 đô la)/tấn. Hợp đồng này đã giảm 6,8% trong tháng 10.

Giá đường tăng

Giá đường thô giao tháng 3/2025 tăng 0,52 cent, tương đương 2,3%, lên 22,74 cent mỗi pound sau khi thiết lập mức cao hai tuần là 22,82 cent. Các nhà kinh doanh cho biết trọng tâm của thị trường vẫn là lượng mưa ở Brazil, có thể hạn chế việc nghiền mía trong mùa hiện tại nhưng thúc đẩy triển vọng cho vụ mùa năm sau. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Rabobank dự đoán vụ mía Trung Nam 2025/26 của Brazil ở mức 580 triệu tấn, có thể ít hơn mức mà các nhà máy sẽ nghiền trong mùa hiện tại. Giá đường trắng giao tháng 12 tăng 1,2% lên 576,50 USD/tấn.

Giá cà phê giảm

Hợp đồng cà phê robusta giao tháng 1/2025 giảm 84 USD, tương đương 1,9%, xuống 4.369 USD/tấn, xóa bỏ đà tăng của phiên trước. Các nhà kinh doanh cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ xem liệu cơn bão nhiệt đới Trami có ảnh hưởng gì đến vụ thu hoạch robusta ở Việt Nam hay không.

"Có lo ngại rằng mưa có thể làm gián đoạn hoạt động thu hoạch, nhưng nông dân mới chỉ thu hoạch khoảng 5% vụ mùa nên tác động không nhiều", một thương nhân có trụ sở tại vùng trồng cà phê cho biết.

Hợp đồng cà phê arabica giao tháng 12/2024 giảm 1,5% xuống 2,459 USD/pound.

Rabobank dự đoán xuất khẩu từ Brazil sẽ giảm trong nửa đầu năm 2025 do sản lượng năm nay nhỏ hơn dự kiến.

Bão Trami không ảnh hưởng đến vụ mùa cà phê Việt Nam giữa lúc giá giảm

Cây cà phê ở Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Trami đổ bộ ngắn hạn vào miền Trung Việt Nam, mặc dù lượng mưa lớn, các thương nhân cho biết vào thứ Năm.

Nông dân ở Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam, bán hạt cà phê với giá 108.200-108.600 đồng ($4,28-$4,30), giảm nhẹ so với mức 109.000-110.000 đồng của tuần trước.

Bão Trami đổ bộ vào Việt Nam hôm Chủ nhật tuần trước với những cơn mưa lớn ở Tây Nguyên trong hai ngày nhưng các thương nhân cho biết nó không gây hại cho vụ mùa.

Các thương nhân dự kiến hoạt động giao dịch cà phê sẽ đạt đỉnh từ cuối tháng 11 khi nguồn cung được tích lũy.

Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam, giá trị xuất khẩu của vụ thu hoạch trong mùa vụ trước đạt đỉnh 5,4 tỷ USD, tăng 33% so với mùa trước, mặc dù khối lượng giảm 12,7%.

Ở Indonesia, cà phê robusta Sumatra được chào bán với mức chênh lệch 240-250 USD so với hợp đồng tháng 12, tăng từ mức chênh lệch 200 USD của tuần trước.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 1/11 /2024