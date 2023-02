Thị trường ngày 1/2: Giá dầu duy trì vững, vàng có tháng tăng thứ 3 liên tiếp

Giá dầu duy trì vững

Giá dầu duy trì vững sau khi hồi phục từ mức thấp nhất gần 3 tuần, do đồng USD suy yếu, nhu cầu dầu thô và sản phẩm dầu thô của Mỹ trong tháng 11/2022 tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 31/1, dầu thô Brent tăng 96 US cent tương đương 1% lên 85,46 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 97 US cent tương đương 1,3% lên 78,87 USD/thùng. Trong phiên, cả hai loại dầu đều chạm mức thấp nhất gần 3 tuần, do các thương nhân lo ngại về triển vọng lãi suất tăng hơn nữa và nguồn cung dầu thô của Nga dồi dào.

Giá dầu tăng sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, nhu cầu dầu thô và sản phẩm dầu thô của Mỹ trong tháng 11/2022 tăng 178.000 thùng/ngày (bpd) lên 20,59 triệu bpd – cao nhất kể từ tháng 8/2022.

Ngoài ra, giá dầu tăng còn được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu, nhà phân tích Giovanni Staunovo thuộc UBS cho biết. Chỉ số đồng USD giảm sau số liệu của Mỹ cho thấy rằng chi phí lao động trong quý 4/2022 tăng với tốc độ chậm nhất 1 năm, do tăng trưởng tiền lương chậm lại, củng cố kỳ vọng Fed giảm tốc độ tăng lãi suất.

Giá khí tự nhiên giảm tháng thứ 2 liên tiếp

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm tháng thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất gần 21 tháng, do dự báo thời tiết ấm hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn New York tăng 0,7 US cent tương đương 0,3% lên 2,684 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Tính chung cả tháng, giá khí tự nhiên giảm 40% - tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng tăng tháng thứ 3 liên tiếp, bạc, bạch kim và palađi đều tăng

Giá vàng tăng tháng thứ 3 liên tiếp, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất chậm hơn.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 1.928,81 USD/ounce. Tính chung cả tháng, giá vàng tăng 5,7%. Vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York tăng 0,3% lên 1.945,3 USD/ounce.

Đồng USD có tháng giảm thứ 4 liên tiếp, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá bạc tăng 0,6% lên 23,72 USD/ounce và bạch kim tăng 0,3% lên 1.012,25 USD/ounce. Tuy nhiên, cả hai loại đều có tháng giảm đầu tiên trong 5 tháng.

Giá palađi tăng 0,5% lên 1.647,18 USD/ounce song có tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Giá đồng tăng

Giá đồng tăng và dự kiến Mỹ tăng lãi suất đã thúc đẩy giá đồng tăng lên mức cao nhất 7 tháng.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,1% lên 9.215 USD/tấn. Tính chung cả tháng, giá đồng tăng 10%.

Giá đồng tăng từ 7.500 USD/tấn trong tháng 11/2022 lên 9.550,5 USD/tấn trong phiên 18/1/2023, do đồng USD suy yếu và nhu cầu của Trung Quốc hồi phục.

Số liệu cho thấy hoạt động kinh tế của Trung Quốc trong tháng 1/2023 đã tăng trở lại và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tăng nhẹ triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2023.

Giá quặng sắt và thép cây đều giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm từ mức cao phiên trước đó, khi các thương nhân xem xét nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 1,3% xuống 866 CNY (128,25 USD)/tấn. Tính chung cả tháng, giá quặng sắt tăng 2%, được thúc đẩy bởi triển vọng nhu cầu cải thiện sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về Covid-19.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 127,25 USD/tấn. Tính chung cả tháng, giá quặng sắt tăng 11%.

Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc tăng lên 130 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 6/2022, công ty tư vấn SteelHome cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 2,2%, thép cuộn cán nóng giảm 2,5% và thép cuộn giảm 1%, trong khi giá thép không gỉ tăng 0,6%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp, theo xu hướng thị trường chứng khoán nội địa suy yếu, khi số liệu hoạt động nhà máy nội địa giảm gây áp lực thị trường, cùng với đó là giá cao su thị trường Thượng Hải giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Osaka giảm 0,6 JPY tương đương 0,3% xuống 232,3 JPY (1,78 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 215 CNY xuống 13.220 CNY (1.957 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Singapore giảm 0,3% xuống 144 US cent/kg.

Giá cà phê arabica cao nhất 3 tháng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 11,35 US cent tương đương 6,7% lên 1,8175 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 11/2022 (1,828 USD/lb).

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 7 USD tương đương 3,4% lên 2.107 USD/tấn.

Giá đường thô cao nhất 6 năm

Giá đường thô tăng lên mức cao nhất 6 năm, do lo ngại nguồn cung thắt chặt bởi triển vọng sản lượng tại Ấn Độ suy giảm.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,55 US cent tương đương 2,6% lên 21,76 US cent/lb, sau khi đạt 21,82 US cent/lb – cao nhất kể từ cuối năm 2016.

Ấn Độ - nước xuất khẩu đường lớn thứ 2 thế giới – sẽ sản xuất 34 triệu tấn đường trong niên vụ 2022/23, giảm 7% so với dự báo trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 12 USD tương đương 2,1% lên 580,7 USD/tấn.

Giá lúa mì và đậu tương tăng, ngô giảm

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng, khi các thương nhân đánh giá tình hình lúa mì vụ đông khu vực Plains của Mỹ, trong bối cảnh điều kiện thời tiết băng giá thứ 2 trong niên vụ này.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì tăng 8-3/4 US cent lên 7,61-1/4 USD/bushel. Giá đậu tương tăng 2-3/4 US cent lên 15,38 USD/bushel, trong khi giá ngô giảm 4 US cent xuống 6,79-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm 3%

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm 3%, rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp do Indonesia duy trì quy tắc bán hàng trong nước và các thương nhân lo ngại nhu cầu xuất khẩu chậm lại.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 123 ringgit tương đương 3,13% xuống 3.813 ringgit (894,44 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 1/2