Thị trường ngày 10/1: Giá dầu, khí tự nhiên và thép tăng, vàng cao nhất gần 8 tháng

Giá dầu tăng hơn 1%, sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại đã thúc đẩy triển vọng nhu cầu nhiên liệu và làm lu mờ mối lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/1, dầu thô Brent tăng 1,08 USD tương đương 1,4% lên 79,65 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 86 US cent tương đương 1,2% lên 74,63 USD/thùng.

Tuần trước, cả hai loại dầu đều giảm hơn 8% và có tuần giảm mạnh nhất đầu năm kể từ năm 2016.

Giá khí tự nhiên tăng 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 5%, do dự báo nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó và hoạt động bán ra chốt lời sau khi giá chạm mức thấp nhất 1 năm trong tuần trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York tăng 20 US cent tương đương 5,4% lên 3,910 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/12/2021. Tính từ đầu năm đến nay, giá khí tự nhiên giảm 13% sau khi tăng 20% trong năm 2022.

Giá vàng cao nhất gần 8 tháng

Giá vàng giảm nhẹ sau khi đạt mức cao nhất gần 8 tháng, do đồng USD suy yếu khi các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tái khẳng định lập trường tích cực đối với lạm phát.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 1.870,45 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất (1.881,5 USD/ounce) kể từ ngày 9/5/2022 trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York tăng 0,4% lên 1.877,8 USD/ounce.

Đồng USD chạm gần mức thấp nhất 7 tháng, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với khách mua hàng nước ngoài. Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng chạm mức thấp nhất 3 tuần.

Giá đồng cao nhất 6 tháng, kẽm cao nhất gần 1 tháng

Giá đồng đạt mức cao nhất hơn 6 tháng, do triển vọng nhu cầu được cải thiện sau khi nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – mở cửa trở lại, vùng với đó là đồng USD giảm cũng hỗ trợ thị trường.

Giá đồng trên sàn London tăng 3,1% lên 8.856 USD/tấn, sau khi đạt 8.864,5 USD/tấn – cao nhất kể từ tháng 6/2022.

Đồng thời, giá kẽm trên sàn London tăng 5% lên 3.176 USD/tấn, trước đó trong phiên đạt 3.244 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 15/12/2022.

Giá quặng sắt giảm, thép tăng

Giá quặng sắt tại Đại Liên và Singapore đều giảm, sau khi các nhà hoạch định nhà nước Trung Quốc tuyên bố sẽ nỗ lực điều chỉnh giá nguyên liệu sản xuất thép và trấn áp nạn đầu cơ.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 2,5% xuống 823 CNY (121,7 USD)/tấn.

Trong tuần trước, giá quặng sắt tăng lên 860,5 CNY/tấn, do lạc quan xung quanh việc nhà sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – tăng cường chính sách hỗ trợ lĩnh vực bất động sản yếu kém và dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát đại dịch.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Singapore giảm 1,3% xuống 116,25 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,6%, thép cuộn cán nóng tăng 0,3%, thép cuộn tăng 0,1% và thép không gỉ tăng 2,5%.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 0,25 US cent tương đương 0,2% xuống 1,5805 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất gần 1 tháng (1,564 USD/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 35 USD tương đương 1,9% lên 1.860 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 12/2022 tăng 53,5% so với tháng trước đó lên 197.077 tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,21 US cent tương đương 1,1% lên 19,17 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 2 tháng (18,92 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 8,3 USD tương đương 1,6% lên 535,5 USD/tấn.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì giảm

Giá ngô trên sàn Chicago giảm lần thứ 6 trong 7 phiên giao dịch và giá lúa mì và đậu tương đều giảm, khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa sản lượng tại một số khu vực Nam Mỹ giảm và nhu cầu đối với nguồn cung của Mỹ giảm.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 2 US cent xuống 7,41-1/2 USD/bushel. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 4 US cent xuống 14,88-1/2 USD/bushel và giá ngô kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 1-1/4 US cent xuống 6,52-3/4 USD/bushel.

Các thương nhân vẫn thận trọng trước ước tính cung cầu ngũ cốc toàn cầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Trong báo cáo, USDA cắt giảm dự kiến triển vọng sản lượng ngô và đậu tương tại Argentina do hạn hán, song nâng ước tính nguồn cung ngũ cốc và đậu tương Mỹ.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng sau khi chạm mức thấp nhất 11 ngày, được thúc đẩy bởi giá dầu thô tăng mạnh và dự kiến nguồn cung thắt chặt, khi các thương nhân chờ đợi số liệu quan trọng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 65 ringgit tương đương 1,6% lên 4.117 ringgit (941,46 USD)/tấn, rời khỏi chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp.

