Thị trường ngày 10/1: Giá dầu, vàng, đồng, quặng sắt, cao su đồng loạt tăng

Dầu tăng hơn 1%

Giá dầu tăng hơn 1% do thời tiết lạnh giá bao phủ một số khu vực của Mỹ và Châu Âu, thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu mùa đông.

Chốt phiên 10/01, dầu thô Brent tăng 0,76 USD hay 1% lên 76,92 USD/thùng. Dầu WTI tăng 0,60 US cent hay 0,82% lên 73,92 USD/thùng. Trong phiên liền trước cả hai loại dầu này giảm hơn 1%.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, một số khu vực từ phía đông Texas đến phía bắc Kentucky đang nằm trong cảnh báo bão mùa đông, bao phủ các vùng rộng lớn của Arkansas và Tennessee.

Dầu diesel có hàm lượng lưu huỳnh cực thấp đang giao dịch quanh 2,38 USD/gallon, cao nhất kể từ ngày 8/10/2024.

Hoạt động lọc dầu tăng 45.000 thùng/ngày trong tuần trước, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA, trong khi công suất hoạt động tăng 0,6 điểm phần trăm lên 93,3%. Các nhà máy lọc dầu dọc theo Bờ Vịnh Mỹ tăng nhập khẩu ròng dầu thô của họ lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2018, theo số liệu của EIA.

Trong khi đó, các nhà phân tích của JPMorgan dự kiến nhu cầu trong tháng 1 tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước lên 101,4 triệu thùng/ngày chủ yếu bởi nhu cầu sử dụng nhiên liệu sưởi ấm ở Bắc bán cầu.

Cấu trúc thị trường dầu Brent kỳ hạn cũng cho thấy các nhà giao dịch ngày càng lo ngại về tình trạng nguồn cung khan hiếm trong thời điểm nhu cầu tăng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến thông báo các lệnh trừng phạt mới nhắm tới kinh tế của Nga trong tuần này. Mục tiêu chính của lệnh trừng phạt cho đến nay là ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Dầu thô WTI dự kiến biến động trong phạm vi 67,55 USD tới 77,95 USD/thùng trong tháng hai do thị trường chờ đợi nhiều manh mối hơn về chính sách đã lên kế hoạch của Trump và kích thích tài chính từ Trung Quốc.

Vàng tăng

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong gần 4 tuần bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi nhà đầu tư cân nhắc xem các chính sách của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nền kinh tế và lạm phát.

Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2 đóng cửa tăng 0,7% lên 2.683,80 USD/ounce. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp giá vàng tăng, bất chấp những dấu hiệu từ Fed cho biết chỉ có một lần giảm lãi suất trong năm 2025.

Đồng tăng

Giá đồng tại London tiếp tục tăng phiên thứ 6 do yếu tố kỹ thuật, trong khi lo ngại về kế hoạch thuế quan của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump khiến giá đồng tăng trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME tăng 0,7% lên 9.090,5 USD/tấn sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 16/12/2024 tại 9.099 USD.

Đồng Comex kỳ hạn tháng 3 tăng 1% lên 4,3050 USD/lb hay 9.491 USD/tấn. Trước đó trong phiên giá đã lên mức cao nhất hai tháng tại 4,3495 USD.

Đợt tăng giá điên cuồng dựa trên hoạt động mua đầu cơ đã đẩy giá đồng kỳ hạn trên cả sàn Comex và LME lên mức đỉnh kỷ lục vào tháng 5/2024, một phần là do tình trạng bán khống trên sàn Comex. Kể từ đó dự trữ đồng Comex đã tăng trưởng gấp 5 lần và hiện ở mức cao nhất trong 6 năm. Nhưng lượng hàng tồn kho cao này không thể hoàn toàn bù đắp được những lo ngại về cách Trump sẽ xử lý chính sách thuế quan sau khi ông trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1.

Quặng sắt Đại Liên phục hồi

Giá quặng sắt Đại Liên kết thúc 4 ngày giảm, bởi biện pháp kích thích kinh tế mới nhất của Trung Quốc và các nhà máy thép tăng cường mua.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 0,53% lên 754,5 CNY (102,91 USD)/tấn.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 2 đóng cửa tăng 0,78% lên 97,2 USD/tấn.

Các kim loại công nghiệp đã có một khởi đầu khá ảm đạm vào năm 2025 trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, con đường phục hồi kinh tế không chắc chắn của Trung Quốc và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.

Số liệu chính thức công bố ngày 9/1 cho thấy lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc chậm lại trong tháng 12/2024, trong khi giảm phát tại nhà máy sản xuất tiếp tục trong năm thứ hai.

Về phía nguồn cung, xuất khẩu từ các nhà sản xuất hàng đầu Australia và Brazil đã giảm, trong khi tổng lượng nhập khẩu vào Trung Quốc đã giảm.

Trong khi đó, các nhà máy thép Trung Quốc tăng cường mua quặng sắt đã nhập khẩu trước kỳ nghỉ Tết, dự trữ tại đó đã chạm mức cao nhất 10 tháng, theo công ty tư vấn Mysteel của Trung Quốc.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 0,65%, thép cuộn cán nóng giảm 0,57%, dây thép cuộn giảm khoảng 0,6% và thép không gỉ tăng gần 1,6%.

Cao su Nhật Bản tăng

Cao su Nhật Bản tăng bởi đồng JPY ở mức thấp và sự lạc quan xung quanh các biện pháp kích thích mới từ nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 6,5 JPY hay 1,81% lên 364,7 JPY (2,31 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 3 tăng 175 CNY hay 1,05% lên 16.910 CNY (2.306,42 USD)/tấn.

Đồng JPY mạnh lên một chút sau khi chạm mức thấp nhất gần 6 tháng 1 USD đổi được 158,55 JPY. Đồng JPY yếu khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này giá cả phải chăng hơn cho người mua nước ngoài.

Cà phê tăng

Cà phê robusta đóng cửa tăng 23 USD hay 0,5% lên 4.979 USD/tấn khi vẫn tập trung vào vụ thu hoạch ở Việt Nam.

Mưa đã làm chậm trễ vụ thu hoạch và dẫn tới lo ngại về chất lượng mặc dù tình trạng này đã được cải thiện.

Cà phê arabica tăng 0,6% lên 3,185 USD/lb.

Giá cà phê của Việt Nam tăng trong tuần này do nguồn cung từ vụ 2024/25 vẫn hạn chế, việc giao dịch sau ngày nghỉ lễ vẫn chậm chạp.

Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức 120.000 – 122.000 đồng (4,73 – 4,81 USD)/kg, tăng nhẹ so với mức 118.700 – 119.500 đồng một tuần trước.

Một thương nhân cho biết thời tiết trở nên thuận lợi hơn cho hoạt động thu hoạch. Nguồn cung có thể tăng trước Tết Nguyên đán.

Cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ được chào bán ở mức trừ lùi 100 – 150 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3 tại London.

Theo Nguyễn Ngọc Quỳnh, phó giám đốc sở giao dịch hàng hóa Việt Nam, khối lượng xuất khẩu cà phê từ Việt Nam đang cải thiện đáng kể trong tháng này so với tháng trước. Điều này có thể tạm thời ngăn giá cà phê tăng vọt trong quý 1/2025, trước khi có các chính sách thuế và thương mại mới dưới thời Tổng thống Trump.

Việt Nam đã xuất khẩu 1,34 triệu tấn cà phê trong năm 2024, giảm 17,2% so với năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu cà phê tăng 32,5% lên 5,6 tỷ USD. Trong tháng 12/2024, Việt Nam đã chỉ xuất khẩu 126.000 tấn cà phê, giảm 39,3% so với một năm trước.

Tại Indonesia, cà phê Sumatra được chào bán ở mức trừ lùi 150 USD so với hợp đồng kỳ hạn tháng 1.

Đường giảm

Đường thô đóng cửa giảm 0,14 US cent hay 0,7% xuống 19,1 US cent/lb sau khi xuống mức thấp nhất 3,5 tháng tại 18,84 US cent.

Các đại lý cho biết sản lượng đường tăng tại Trung Quốc có thể giúp hạn chế nhập khẩu trong khi triển vọng sản lượng đường tại khu vực Trung Nam Brazil trong niên vụ 2025/26 được thúc đẩy bởi mưa gần đây.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3 giảm 0,4% xuống 501,6 USD/tấn.

Giá gạo Việt Nam giảm xuống thấp nhất hai năm

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm do nhu cầu yếu, trong khi gạo của Ấn Độ giữ ổn định gần mức thấp nhất 17 tháng.

Tại Việt Nam giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 460 USD/tấn, giảm từ mức 481 USD trong tuần trước. Giá ở mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2023.

Việt Nam đã xuất khẩu 590.000 tấn gạo trong tháng 12/2024, tăng 19,9% so với cùng tháng năm trước. Giá giảm trong tuần này do nhu cầu yếu từ Indonesia và Philippines, cùng với việc Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu gạo.

Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 436 – 442 USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Giá gần mức thấp nhất trong 17 tháng do nhu cầu đã cải thiện trong bối cảnh đồng rupee mất giá. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được chào bán ở mức 440 – 449 USD/tấn.

Đồng rupee của Ấn Độ xuống mức thấp kỷ lục so với USD trong tuần trước, tăng hiệu quả lợi nhuận của nhà xuất khẩu.

Giá gạo của Việt Nam và Ấn Độ thấp hơn đã gây áp lực cho gạo Thái Lan.

Tại Thái Lan giá gạo 5% tấm giảm xuống 485 USD/tấn, thấp nhất kể từ tháng 5/2023, so với mức 490 – 502 USD trong tuần trước.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 10/01